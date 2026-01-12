Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci per non averlo nominato a Report: "Stai attento", "Sproloquio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sigfrido Ranucci può aggiungere un altro nome alla lista dei suoi “nemici”: Luca Barbareschi. Il conduttore del late night show Allegro ma non troppo si è risentito del fatto che il volto di Report gli abbia passato la linea con un generico “grazie per averci seguito… l’offerta di Rai 3 continua”. Ma Barbareschi ce l’ha anche con il consulente di Report, il commercialista Gian Gaetano Bellavia. E annuncia querele. Il commento di Ranucci: “Indegno sproloquio“.

Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci

“Volevo ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo“, ha attaccato Barbareschi all’inizio del programma.

“Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro, ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sul giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi, ma almeno ricordatevi il nome. Watch out! Stai attento!”, ha aggiunto.

Ranucci replica a Barbareschi

La replica di Sigfrido Ranucci è arrivata quasi subito, alle 23:39 di domenica 11 gennaio, tramite un post pubblicato su Facebook.

“Indegno sproloquio di Luca Barbareschi frutto di una campagna di fango esercitata da il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier”, ha scritto Ranucci.

La conclusione: “A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente”.

Chi è Gian Gaetano Bellavia

Gian Gaetano Bellavia ha 71 anni, fa il commercialista ed è consulente di procure e tribunali, ed anche della redazione di Report.

Da alcuni giorni è finito sui giornali per una storia che riguarda il suo studio: ha accusato una ex collaboratrice di aver sottratto dagli hard disk aziendali un milione di file con dati riguardanti personaggi di peso.

Il quotidiano Il Giornale è immediatamente partito all’attacco, pubblicando l’elenco dei nomi di magistrati, politici, imprenditori, magnati italiani che sarebbero stati “dossierati da un consulente di Report“: il copyright di tale affermazione – la cui aderenza ai fatti resta tutta da verificare – è del direttore Tommaso Cerno.

Bellavia, da parte sua, respinge ogni accusa di avere mai spiato qualcuno. E in merito al suo rapporto con Report, racconta di essersi limitato a fornire delle consulenze per spiegare documenti di difficile comprensione: “Non passavo nessuna carta a Report, al contrario, ricevevo le carte da loro. Mi spiego: loro avevano dei documenti, me li mandavano e mi chiedevano di dirgli se in quelle carte c’era la prova di un reato, o qualcosa di simile. Io leggevo i documenti e glieli spiegavo. In parole povere gli evitavo le querele“.