Luca Barbareschi e i "problemi disfunzionali al cervello, vado in tilt e svengo, non bevo più alcol"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Luca Barbareschi si è raccontato a tutto tondo, spiegando di aver vissuto una vita di eccessi. Di rimpianti ne ha zero, soltanto qualche rimorso. Il più doloroso riguarda la fine del matrimonio con la sua ex moglie Elena. Ha inoltre rivelato di essere stato ricoverato tre volte in ospedale negli ultimi dodici mesi e di avere dei “problemi disfunzionali al cervello“.

Luca Barbareschi: “Ho problemi al cervello, non bevo più alcol”

“In questo anno sono finito tre volte in ospedale, ho una protesi al ginocchio e problemi disfunzionali al cervello bacato che corre troppo veloce. Vado in tilt e svengo. Le crisi mi sono venute mentre ero in bici o in moto, mi sono rotto di tutto. Perciò non bevo più un dito d’alcol”, ha raccontato l’attore in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ha aggiunto di avere un corpo forte e di sentirsi come se avesse 14 anni: “Sono pieno di voglia di fare. Negli ultimi 8 anni ho studiato direzione d’orchestra e composizione. Da questa esperienza ho tratto un film, i soliti circoletti a Venezia non l’hanno voluto. Me ne sbatto, non mi arrabbio manco più, ormai posso dire ciò che voglio”.

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La fine del matrimonio con Elena

“Non ho rimpianti, forse qualche rimorso”, ha confidato parlando della sua vita privata, raccontando di essere solo dopo che l’ultima sua moglie lo ha lasciato: “Il divorzio non riesco ad accettarlo. Elena è la donna più intelligente che abbia avuto accanto, però l’ho fatta soffrire. Se le dico che la amo ancora non mi crede, anzi si irrita”.

Un altro rimorso è “per tutti quei collaboratori — per me degli amici — che mi sono stati accanto in questi anni e che a volte, per colpa di qualche testa di cavolo, sono rimasti senza stipendio per sei mesi, che hanno sacrificato tutto per un pazzo visionario come me”.

Spazio poi ai ricordi di una vita vissuta sempre con il piede sull’acceleratore. Barbareschi ha ammesso di essere stato ‘un grande egoista’, ma anche di essere stato “protetto da una squadra di angeli custodi, perché uno non sarebbe bastato, quando correvo in moto come un pazzo, tutto sesso, droghe e rock and roll”.

E ancora: “O quando, prima di tirare un tizio giù dal finestrino dell’auto, non mi chiedevo se era campione di kung fu o se aveva una pistola carica. Ho rischiato tanto e forse peccato di superbia“.

“Sono autodistruttivo, sparisco per giorni, incazzato con il mondo – ha aggiunto – È difficile stare con uno che non sai cosa ha in testa e rischia di farsi del male. In quei momenti voglio morire. Magari bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all’ora”.

Il recupero dei rapporti con i figli

L’attore ha sei figli e un rapporto piuttosto complesso con alcuni di loro. Nel 2021 disse pubblicamente che non avrebbe lasciato loro alcun soldo in eredità.

“Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene – aveva dichiarato -. Perché? Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli”.

Oggi ha cambiato idea. “Ho una bella casa a Roma, due qui a Filicudi dove ho riunito la tribù di figli e nipoti, una a Parigi, qualche soldo glielo lascerò”, ha spiegato.

Alla domanda se li abbia quindi diseredati, ha risposto: “Sì. Le due maggiori manco mi salutano più perché non divido l’impero. Ai due più piccoli, per il mio compleanno, oggi regalerò tre passaporti: quello uruguaiano — sono nato a Montevideo —, quello americano e quello italiano. Voglio che possano andare dove vogliono”.

“Mia figlia Maddalena, che ha 16 anni, lo so che mi ama, eppure adesso a stento mi parla, il conflitto è naturale. Anche Francesco, che ne ha 14, ed è bello, sensibile, colto, prima o poi dovrà mandarmi affan…o”, ha concluso.