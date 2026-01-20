Luca Barbareschi risponde alle accuse e attacca Sigfrido Ranucci, "finto eroe, lo sfido a duello a cazzotti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sigfrido Ranucci “è uno dei tanti finti eroi che poi finiscono nel nulla”, quindi “lo sfido a duello. A cazzotti o con la spada, scelga lui”: con queste parole arriva la controreplica di Luca Barbareschi, una nuova mossa nella querelle tra il conduttore di Report e quello di Allegro ma non troppo arrivata sul Corriere della Sera. E probabilmente il cosiddetto duello potrebbe continuare.

Il nuovo attacco di Luca Barbareschi

La contro-replica di Luca Barbareschi è arrivata dopo la puntata di Report andata in onda domenica 18 gennaio, al termine della quale si è parlato dei finanziamenti pubblici a favore del Teatro Eliseo concessi dal 2017 al 2022 per una cifra di 13 milioni di euro.

8 di questi milioni sarebbero arrivati a seguito di un emendamento bipartisan. Contattato dal Corriere della Sera per un commento, il conduttore di Allegro ma non troppo non ha risparmiato le frecciatine contro Ranucci.

ANSA

In primo luogo ha precisato: “La legge sull’Eliseo non l’ho fatta io” e ha specificato di non essersi “messo in tasca nemmeno un euro” e di aver investito tutti i denari “per il teatro”.

Poi si è concentrato sul Ranucci conduttore: “Mi annoia, l’ho ribattezzato Torpor”, specificando che il collega è “un impiegato della Rai come me”, ma “è maleducato“. Perché Ranucci, ricordiamo, durante il suo programma non annuncia mai il format che segue, che è proprio quello di Barbareschi, che aggiunge: “Il programma successivo si lancia sempre”, come “insegnò Berlusconi“.

La “sfida a duello”

Ancora, Barbareschi ha specificato di non avere rancore nei confronti di Sigfrido Ranucci che piuttosto considera “uno dei tanti finti eroi che poi finiscono nel nulla”.

Infine, la stoccata: “Lo sfido a duello. A cazzotti o con la spada, scelga lui”.

La provocazione di Sigfrido Ranucci

La provocazione di Sigfrido Ranucci è arrivata dopo una frecciatina lanciata da Barbareschi, un appello alla “coerenza e onestà intellettuale” dal momento che “ricordo sempre che domenica alle 9 c’è Report con Sigfrido Ranucci”.

Ranucci, domenica 18 gennaio, come anticipato, ha puntato il dito contro gli 8 milioni concessi all’Eliso come emendamento per il centenario del Teatro. Denari, questi, che il Ministero della Cultura avrebbe chiesto indietro a Barbareschi, che avrebbe reagito con una causa in sede civile.

“Dovrebbe restituire otto milioni di euro. Ora Allegro ma non troppo può cominciare”, aveva concluso Ranucci.