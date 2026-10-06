Luca Barichello morto a San Vito di Altivole per un malore dopo la febbre, aveva 16 anni: trovato dalla madre

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Tragedia a San Vito di Altivole, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 16 anni è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco. Luca Barichello, questo il suo nome, era a casa perché affetto da qualche giorno da sintomi influenzali e febbre. A trovarlo privo di sensi è stata la madre. Si ipotizza una patologia cardiaca non diagnosticata in precedenza.

Il malore dopo la leggera influenza

Nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre, Luca Barichello si trovava a casa, in via Venezia nella frazione San Vito del comune di Altivole, in provincia di Treviso.

Era a letto, nella sua cameretta, perché stanco. Da qualche giorno soffriva di una leggera forma influenzale, con qualche decimo di febbre.

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In serata, la madre lo ha trovato privo di sensi e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il fratello, guidato telefonicamente dalla centrale operativa del Suem, ha avviato le pratiche di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

La corsa in elicottero da San Vito di Altivole

Il giovane è stato trasporto d’urgenza in elicottero presso il pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, fino alle ore 21:36, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La prima ipotesi è stata quella della puntura di un insetto, forse una zanzara, ma è stata in seguito esclusa dall’Ulss 2.

Non si esclude che la causa del malore possa essere stata una patologia cardiaca pregressa e mai diagnosticata, ma anche quest’ipotesi è da verificare.

L’azienda sanitaria esclude il ricorso a un’autopsia, ma sul corpo del paziente sarà eseguito un riscontro diagnostico post mortem.

Luca Barichello morto a 16 anni

Luca Barichello aveva 16 anni e frequentava la classe terza, che avrebbe dovuto essere l’ultima, presso l’istituto professionale agrario Sartor di Castelfranco Veneto.

I compagni di scuola lo ricordano come un ragazzo impegnato e ben integrato, che si faceva voler bene perché generoso e sempre sorridente.

Il giovanissimo lascia i genitori Daniele e Flavia, casalinga e pensionato, e i due fratelli maggiori, Andrea e Lisa, di 26 e 21 anni.

L’intera frazione di San Vito è in lutto e i funerali si terranno nei prossimi giorni.