Luca Bellotti lascia Futuro Nazionale e critica Roberto Vannacci per le "posizioni senza senso"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cinque mesi fa Luca Bellotti, ex sottosegretario dell’ultimo governo Berlusconi ed ex deputato, entrava in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Ora il politico veneto ha deciso di abbandonare il progetto, spiegando attraverso una lettera di essere rimasto profondamente deluso dalle posizioni del generale.

Futuro Nazionale, Luca Bellotti lascia il partito e attacca Roberto Vannacci

“Caro Roberto, c’è poca umanità“, scrive Bellotti nella lettera tramite cui ha reso noto di aver abbandonato Futuro Nazionale. Vi era entrato cinque mesi fa, all’inizio di aprile, quando strinse la mano al consigliere regionale Stefano Valdegamberi e a Vannacci, facendo sapere di aver abbandonato Fratelli d’Italia per sposare la causa di Fn.

“Credevo di poter contribuire alla costruzione di una destra rigorosa sui temi dell’immigrazione, della sicurezza, della legalità e del merito, ma anche capace di mettere al centro umanità e rispetto verso le persone di qualunque credo o colore. Purtroppo avevo visto male”, aggiunge il 68enne originario di Sariano di Trecenta.

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E ancora: “Non mi riconosco più in una linea politica e in atteggiamenti che considero troppo spesso caratterizzati dalla provocazione e dalla spregiudicatezza. La destra nella quale credo non ha bisogno di esasperare i toni per dimostrare la propria forza, né di rinunciare all’umanità per affermare i propri valori”.

Bellotti: “Mai avuto un confronto diretto con Vannacci”

Bellotti racconta inoltre di aver chiesto più volte un confronto diretto con Vannacci, senza mai ottenerlo: “Questo ha contribuito alla mia decisione, ma il motivo principale è politico: non mi sento più rappresentato dalla direzione intrapresa da Futuro Nazionale“.

L’ex deputato ritiene che “ci sono delle prese di posizione del Partito che nel Terzo Millennio non hanno veramente senso, vedi ad esempio il rifiuto tout court del mondo islamico in quanto tale come dimostra anche la vicenda del cimitero islamico a Rovigo“.

Bellotti evidenzia che resta un uomo di destra, con le sue idee, la sua storia e le sue convinzioni. “Proprio per questo – continua – ritengo doveroso essere coerente e non seguire un progetto nel quale non mi riconosco più”.

“Ti comunico la mia decisione di restituire la tessera – conclude rivolgendosi a Vannacci – Quando ho aderito, l’ho fatto con convinzione, mettendo a disposizione la mia esperienza e contribuendo all’adesione di oltre 500 persone”.

Chi è Luca Bellotti

Bellotti, 68 anni e originario di Trecenta (Rovigo), è stato sottosegretario dell’ultimo governo Berlusconi, nonché consigliere e assessore regionale in Veneto. Inoltre è stato tre volte eletto alla Camera (con Alleanza Nazionale e con il Pdl). A luglio 2010 è entrato in Futuro e Libertà per poi tornare, un anno dopo, con Berlusconi, che gli ha affidato un incarico di governo al Ministero del Lavoro e alle Politiche sociali.