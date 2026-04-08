Luca Bizzarri contro Claudio Borghi, botta e risposta social su Trump e l'Iran: "Vada a lavorare", "Buffone"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il comico Luca Bizzarri e il senatore leghista Claudio Borghi sono stati protagonisti di un botta e risposta infuocato su X. A scatenare lo scambio di ‘cortesie’ è stato un commento scritto da Bizzarri in risposta a un tweet del parlamentare che, in riferimento al cessate il fuoco in Iran, ha digitato: “Insomma, anche stavolta Trump vi ha trollato tutti”. L’osservazione è stata criticata duramente dall’attore e ne è nato un lungo diverbio.

Scontro tra Luca Bizzarri e Claudio Borghi: caos dopo un tweet su Trump

Iran, Stati Uniti e Israele, nelle scorse ore, hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. Donald Trump ha così ritirato le minacce di una campagna di bombardamenti che, secondo le sue parole, avrebbe potuto distruggere la civiltà iraniana.

“Insomma, anche stavolta Trump vi ha trollato tutti”, ha scritto Borghi su X.

ANSA

“Credo non si possa immaginare cosa ha vissuto e cosa stia vivendo la gente di Teheran – la risposta di Bizzarri – Ma niente, era lui che li “trollava” dice un uomo di Stato, un mio rappresentante, responsabile dei servizi italiani. Ogni giorno un gradino più basso. Fino alla fossa biologica”.

Il senatore ha subito controbattuto: “Bizzarri, i cittadini di Teheran non hanno vissuto bene l’essere falciati con le mitragliatrici ad alzo zero per essere scesi in piazza a protestare a gennaio”.

“Esatto – ha replicato il comico – e i bombardamenti successivi del suo amico Trump hanno lasciato al potere quelli che gli sparavano. E ci manca lei a prenderli per il c*lo. Non la vorremmo bravo, ci basterebbe che fosse adulto. Cresca”.

Accuse incrociate tra il senatore e il comico

Il battibecco non si è placato. Il leghista ha accusato Bizzarri di “non sapere NULLA”, rimarcando di non approvare alcun bombardamento, né buono né cattivo, ma tutta la catena di comando dei massacratori delle proteste in piazza è stata eliminata”. “Da Alì Khamenei giù ai vari Pakpour, Larijani, Shamkhani, Nasirzadeh, Soleimani, Mousavi ecc. ecc”, ha aggiunto il senatore.

Bizzarri ha nuovamente biasimato il parlamentare: “Certo. Ora fanno le elezioni, infatti. Una delle tante cose che non capisce è che io posso non sapere nulla. Perché è lei quello pagato per sapere e risolvere, non per fare il cogli**e su X. (Sempre avendo lei citato la Cassazione). Vada a lavorare“.

“Io STO LAVORANDO. Sono un rappresentante dei cittadini e rispondo a tutti. Persino a lei – le parole di Borghi – La maggioranza non è mai andata sotto per mia assenza e oggi sarò puntuale in aula alle 12 anche se sarei in missione perché alle 15 ho Copasir. Quello che buca gli appuntamenti è un altro”.

A questo punto il leghista ha postato il titolo di un articolo riferito all’annullamento di uno show dell’attore. Questa la faccenda menzionata: “Luca Bizzarri annulla uno spettacolo già previsto: “Non sono riuscito a scriverlo””

Borghi: “Tutti i lavori hanno dignità, anche quello del buffone”

“Lei sta paragonando il suo lavoro di rappresentante di cittadini al mio di buffone. E non se ne rende neppure conto. Auguri al Paese che rappresenta”, ha chiosato il comico.

“Nessun paragone tra i lavori, che per me hanno tutti pari dignità, incluso il suo lavoro di buffone. Si parlava di professionalità e di impegno. Mi stia bene e si impegni di più”, ha concluso Borghi.