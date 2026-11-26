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Nuovo scontro tra Luca Bizzarri e Tommaso Cerno, il comico genovese ha attaccato il direttore del Giornale a causa del video sul Natale usato per invitare ad abbonarsi alla testata. Per il volto di Camera Café “siamo alla frutta”. Nella didascalia del video Cerno ha scritto: “Salvate il Natale da chi vuole cancellarlo. Questo Natale regalatevi un abbonamento a Il Giornale”.

Il video di Tommaso Cerno per abbonarsi al Giornale

Tommaso Cerno ha pubblicato un video sui suoi profili social con la didascalia: “Salvate il Natale da chi vuole cancellarlo. Questo Natale regalatevi un abbonamento a Il Giornale e difendete le nostre tradizioni”.

Nel video il direttore del Giornale parla degli alberi di Natale nelle piazze più importanti e della presunta parola “natale” che sarebbe scomparsa sostituita da sinonimi come “la festa d’inverno per non infastidire l’Islam”. Cerno cita anche “il presepio che a scuola si può fare solo se tutti gli alunni sono favorevoli, basta che uno per ragioni culturali non lo voglia e la nostra più antica tradizione del Natale scompare”.

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Per questo motivo il giornalista spiega che quest’anno la sua testata “fa una campagna di abbonamenti come regalo di Natale che ognuno di voi può decidere di farsi con il compito di salvare questa parola e il suo significato, quello cristiano ma anche quello non cristiano. Il Natale di tutti i giorni, i ragazzini col cappellino da Babbo Natale e i telefonini che diventano improvvisamente con le orecchie da renna”.

“Salveremo il Natale perché non vogliamo cancellare questa parola, la vogliamo pronunciare 1000 volte con il Giornale. Salvatelo anche voi il Natale con il nostro giornale”, conclude Cerno nel video.

L’attacco di Luca Bizzarri

Il video di Tommaso Cerno è stato condiviso da Luca Bizzarri, ma non per elogiare l’iniziativa. Si tratta solo dell’ultimo scontro tra il comico genovese e il direttore del Giornale.

Bizzarri su X ha scritto: “Prendere una pu….ata, farla diventare una notizia il tutto per dire il più semplice ‘Comprate le mie pentole, che siamo alla frutta’“.

Secondo il comico, Cerno ha usato una motivazione, quella del salvaguardare le tradizioni legate al Natale, per promuovere una campagna abbonamenti al Giornale che poco ha a che fare con la natività. È un’operazione commerciale che si vorrebbe tentare di mascherare collegandola ad altro.

Gli scontri tra Bizzarri e Cerno

Non è la prima volta che Luca Bizzarri attacco Tommaso Cerno. Già a ottobre, nel suo podcast “Invertiti dell’Illinois“, aveva commentato lo scontro mediatico tra il direttore del Giornale e l’europarlamentare Roberto Vannacci riguardo alla presenza di persone omosessuali in televisione.

Pur criticando duramente le posizioni del fondatore di FN, il comico non ha risparmiato ironia nei confronti di Cerno, sottolineando il suo percorso politico e ironizzando sulla sua tendenza a ribadire continuamente la propria omosessualità all’interno del dibattito pubblico.

A luglio 2026 aveva criticato la proposta di Cerno sulla messa in latino e a marzo, commentando il flop della trasmissione Tv condotta dal direttore del Giornale, Bizzarri aveva evidenziato che “chiunque abbia fatto tv sa che un programma da 5 minuti non ha nessun peso sullo share, sono troppo pochi per capire se prende o perde. Se no, non scriverei una copertina da 15. Per criticare Cerno ci sono degli argomenti molto più validi di questo, inesistente”.