Luca Burini direttore di Novella 2000 picchiato all'alba a Milano da tre ragazzi, "sangue dappertutto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il direttore di Novella 2000 Luca Burini denuncia l’aggressione subita dal branco a Milano. “Sento ancora il sapore del sangue in bocca e il rumore della camicia che si strappa mentre mi liberavo” ha raccontato il giornalista, pestato a sangue apparentemente senza motivo da tre ragazzi a Porta Romana, zona centrale del capoluogo meneghino, raccontando di essere stato ignorato dai passeggeri e dall’autista di un tram a cui aveva chiesto aiuto.

L’aggressione al direttore di Novella 2000

A denunciare pubblicamente l’episodio di violenza è stato lo stesso Luca Burini con un post sul suo profilo e sulle pagine social di Novella 2000 a 10 giorni di distanza dall’accaduto, con cui ha ricostruito nel dettaglio l’aggressione.

“C’era solo fame di sangue” ha scritto, portando la sua testimonianza sulla questione sicurezza a Milano e l'”odissea burocratica di oltre cinque ore tra i commissariati milanesi per riuscire a sporgere denuncia”.

Le parole di Luca Burini

Burini ha spiegato di essere stato circondato e spinto contro il muro all’improvviso da tre ragazzi di circa vent’anni, mentre stava per tornare a casa intorno alle 6 del mattino.

Ospite della trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 1 La volta buona, il direttore di Novella 2000 ha ripercorso passo dopo passo il pestaggio.

Le parole di Luca Burini

“Stavo inviando un messaggio, alzo gli occhi e vedo che tre ragazzi attraversano” ha detto in studio, precisando di non essere una persona che di solito ha paura “a girare da sola”.

“Questi mi chiedono una sigaretta, io non stavo fumando una sigaretta quindi ho capito che si stava mettendo male. Dopo pochi secondi ero contro al muro con uno di fronte e due ai lati: pensavo mi volessero derubare, invece è partito un pugno sul naso e da lì sono partiti una ventina di colpi” ha spiegato.

Nel suo racconto, riportato all’interno pagine del settimanale di cronaca rosa, il giornalista ha anche sottolineato l’indifferenza dei passeggeri e dell’autista di un tram che ha cercato di fermava mentre fuggiva.

“Mi lancio verso il tram, non aspettandomi che mi aprisse, ma che solo si fermasse, perché magari loro si sarebbero spaventati e sarebbero scappati – ha spiegato – Mi butto sul tram con le mani, pieno di sangue…c’era della gente sul tram, potevano chiamare qualcuno…niente”.