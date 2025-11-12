Luca Carboni torna in concerto dopo 6 anni e la malattia, le parole sul cancro ai polmoni: "Ho dovuto reagire"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A sei anni distanza dall’ultima volta, con l’intermezzo della malattia, Luca Carboni è tornato ad esibirsi dal vivo, e lo ha fatto al Forum di Milano, con uno show sold out insieme agli amici Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti. “Impatto drammatico”, ha detto il cantautore bolognese sul tumore ai polmoni, ma “ho dovuto reagire”. In calendario “Rio Ari O Live” a Bologna (24 gennaio e 19 aprile 2026) e a Roma (12 marzo 2026).

Il ritorno sul palco di Luca Carboni con sold out e ospiti

Luca Carboni è tornato a cantare dal vivo dopo sei anni dall’ultima volta con il “Rio Ari O Live”, al Forum di Assago, con la prima serata del nuovo tour che si è tenuta ieri, martedì 11 novembre 2025 davanti a un palazzetto tutto esaurito.

Sul palco con lui sono saliti Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti; Cremonini ha anche esordito al sassofono su “Mare mare”. A fine serata Carboni ha salutato con un “Grazie davvero, ciao Milano!”, spiegando di essere stato in ansia per mesi in vista del rientro.

Instagram Luca Carboni Cesare Cremonini con Luca Carboni sul palco del Forum di Assago per il ritorno ai live del cantautore bolognese dopo la malattiamalattia

La scaletta è stata ampia e ha toccato alcuni tra i maggiori successi del cantautore bolognese, con cori costanti del pubblico tra un brano e l’altro. In un post su Facebook, Cesare Cremonini ha definito il ritorno di Carboni sul palco “uno degli spettacoli più importanti e belli, veri, potenti a cui io abbia mai assistito”.

Luca Carboni e la malattia: “Ho dovuto reagire”

Nel corso di una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Carboni ha ripercorso la diagnosi di tumore ai polmoni del 2022 e le cure affrontate.

Ha descritto il rientro come il risultato di un lungo lavoro su respirazione e diaframma: “Avevo paura di non reggere… però gli esercizi mi sono serviti per sentirmi abbastanza pronto”. Sull’impatto della malattia ha detto: “Al primo impatto è stato molto drammatico… però ho dovuto reagire”, aggiungendo che oggi sente “una prospettiva” diversa sulle cose.

L’artista ha parlato anche della distanza da promozione e marketing e della volontà di costruire eventi non seriali. Nella stessa intervista ha spiegato di avere materiale per un disco iniziato prima della malattia e “il germe” di nuove canzoni.

Le date future del tour

Quella che doveva essere un’unica serata avrà invece un seguito. “Rio Ari O Live” arriverà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in due appuntamenti: sabato 24 gennaio e domenica 19 aprile 2026.

È prevista anche una tappa a Roma giovedì 12 marzo 2026 al Palazzo dello Sport. I biglietti per la data bolognese di gennaio risultano esauriti, mentre per aprile sono disponibili sui canali di vendita abituali.

Lo stesso titolo lega il live all’esposizione delle opere di Carboni al Museo della Musica di Bologna, avvenuta tra il novembre 2024 e il marzo 2025.