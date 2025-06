Luca De Meo lascia Renault per Kering, mossa a sorpresa del CEO dopo la presentazione del piano strategico

Luca De Meo dà l’addio a Renault e spiazza tutto il settore dell’automotive. Il 58enne manager italiano ha lasciato a sorpresa la guida del gigante automobilistico francese dopo aver ricoperto per cinque anni il ruolo di CEO. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, sarebbe in procinto di diventare amministratore delegato del gruppo Kering, a cui fanno capo diversi marchi del lusso.

De Meo ha comunicato l’intenzione di lasciare Renault al presidente del gruppo Jean-Dominique Senard giovedì 12 giugno, negli stessi giorni in cui ha presentato le linee generali del piano di produzione della casa automobilistica per i prossimi cinque anni.

Prima di convocare il consiglio d’amministrazione nella giornata del 15 giugno, e informare azionisti e dipendenti, Senard ha incontrato Eric Lombard, ministro francese dell’Economia, dato che con il 15,01% il governo transalpino rappresenta il maggiore azionista di Renault, seguito da Nissan con il 15%.

Fonte foto: ANSA

Luca De Meo al Paris Motor Show 2024

La decisione di De Meo ha colto di sorpresa il Cda, che ha comunque ringraziato il CEO concordando con lui che le dimissioni avranno effetto a partire dal 15 luglio e comunicando in una nota di aver “avviato il processo di nomina di un nuovo amministratore delegato sulla base del piano di successione già definito”.

“Arriva un momento nella vita in cui si sa che il lavoro è fatto” ha dichiarato De Meo, rivendicando i risultati raggiunti con il gruppo nei cinque anni della sua amministrazione.

“Abbiamo un team forte e un’organizzazione agile. Abbiamo anche un piano strategico pronto per la prossima generazione di prodotti. Per questo – ha aggiunto – ho deciso che è giunto il momento di passare il testimone. Lascio un’azienda trasformata, pronta per il futuro, per mettere a frutto la mia esperienza in altri settori e intraprendere nuove avventure”.