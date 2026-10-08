Luca Di Sessa, l’intervista all’attore: “L’ambizione mi tiene vivo, l’ossessione invece ti divora”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che, per capire un personaggio, cercano ciò che hanno in comune con lui. Luca Di Sessa sembra procedere nella direzione opposta: cerca la distanza, la trasformazione, tutto ciò che possa permettergli di scomparire dentro qualcun altro. Un corpo diverso, una voce diversa, persino un altro sguardo. Forse perché, come ammette con una sincerità che durante la conversazione tornerà più volte, per molto tempo ha considerato se stesso poco interessante davanti a una macchina da presa. Adesso sta imparando a cambiare prospettiva. A guardarsi, prima ancora che a essere guardato. È un paradosso interessante per un ragazzo nato nel 2003 che racconta di aver scelto questo mestiere anche per un antico bisogno di essere visto, poi diventato, scavando appena più a fondo, desiderio di essere accettato e forse, ancora più radicalmente, di essere amato. Luca Di Sessa non sembra avere paura di pronunciare queste parole, né di riconoscere le contraddizioni che contengono. È molto ambizioso, ma ha imparato a diffidare dell’ossessione. Vuole avere successo, ma sta cercando di sottrarne la definizione allo sguardo degli altri. Ha costruito una parte importante della propria identità intorno alla recitazione e ora prova, invece, a impedire che sia il lavoro a decidere quanto possa essere felice. Lo vedremo entrare a far parte del cast di Doc 4 su Rai 1 e prossimamente in La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la serie diretta da Letizia Lamartire che attraversa trent’anni di storia italiana, dal trasferimento dei Panini a Modena fino ai Mondiali di Messico ’70, dove Luca Di Sessa interpreta Benito Panini. Nella grande squadra familiare che trasforma un’edicola nell’impresa destinata a portare le figurine italiane nel mondo, Benito è il gregario: concreto, ostinato, instancabile, quello che ricorda agli altri che dietro un sogno servono anche fatica e misura. Ma è anche il più fragile e ombroso dei fratelli, un uomo per il quale trovare il proprio posto all’interno della famiglia si rivelerà tutt’altro che semplice. Forse è proprio da qui che vale la pena partire per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Perché, al di là delle distanze tra l’attore e il personaggio, durante questa conversazione la domanda sul proprio posto ritorna continuamente. Il posto dentro un mestiere che espone allo sguardo e al giudizio degli altri. Quello all’interno di una generazione che Luca Di Sessa racconta come impaurita dal futuro e dalla sensazione di avere poco tempo. E, infine, il posto che resta quando si spengono le luci del set e non c’è più un personaggio dietro il quale scomparire. A ventitré anni Luca Di Sessa non pretende di avere già trovato tutte le risposte. Sembra, piuttosto, interessato a imparare a farsi le domande giuste. E forse è proprio questa la parte più interessante del momento che sta attraversando: mentre sullo schermo continua a cercare il modo di diventare qualcun altro, nella vita sta cominciando a capire chi sia lui.

Nei prossimi giorni faremo la conoscenza di Daniele in Doc 4. Cosa si può anticipare?

“Daniele è un personaggio nello spettro dell’autismo, ha 25 anni, lavora all’Enel ed è un ex paziente del dottor Sandri. È felicissimo della sua relazione con Francesca, prova un sentimento fortissimo, probabilmente anche perché per lui tutte le emozioni arrivano sempre in maniera dirompente e ciò è difficile da gestire, per questo sta cercando di capire chi è e cosa prova davvero senza farsi definire dallo spettro”.

In La famiglia Panini interpreterà invece Benito Panini, un personaggio realmente esistito. Chi è dal suo punto di vista?

“Benito è uno dei quattro fratelli e degli otto figli della famiglia Panini. È il secondogenito tra i fratelli: il maggiore è Giuseppe, poi c’è Benito, seguito da Umberto e, infine, da Franco. Fin da piccolo, Benito è sempre stato il più ombroso e riservato. È un fratello piuttosto burbero, incline a lamentarsi. Questo emerge soprattutto nel primo episodio, quando si verifica un evento scatenante che coinvolge tutti i figli, ciascuno dei quali reagisce in modo diverso. Benito, in particolare, rivela un carattere segnato da molte insicurezze. È una persona che ha costruito intorno a sé numerose sovrastrutture e che spesso reagisce chiudendosi in se stessa”.

Quanto di Luca c’è in Benito e quanto di Benito è rimasto, oggi, in Luca?

“È una domanda che mi mette sempre in difficoltà: quanto di me finisce nei personaggi che interpreto? Con Benito è stato un lavoro molto complesso, perché per la prima volta ho dovuto interpretare un personaggio molto lontano da me, anche semplicemente per una questione anagrafica. Seguiamo i fratelli Panini lungo un arco narrativo molto ampio e questo ha rappresentato un’ulteriore difficoltà, perché attraversiamo numerosi avvenimenti della vita dei quattro fratelli e, più in generale, dell’intera famiglia. Anche per indole Benito è molto diverso da me. È una persona che va facilmente in escandescenza, mentre io tendo a comportarmi in maniera opposta. È molto difficile che arrivi ad arrabbiarmi e, soprattutto, che lasci trasparire la rabbia. Tendo piuttosto a reprimerla e a gestirla da solo. Sto imparando a non farlo ed è anche per questa distanza caratteriale che Benito è stato un personaggio particolarmente complesso su cui lavorare. Sicuramente mi ha lasciato molto. Credo che una delle emozioni più grandi del mio percorso attoriale, almeno fino a oggi, sia stata conoscere le figlie di Benito e, più in generale, l’intera famiglia Panini. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarli diverse volte: sono venuti spesso sul set e abbiamo anche organizzato alcune cene con la famiglia. C’erano i figli di Benito, Giuseppe, Umberto e Franco. È un’emozione straordinaria poter entrare in contatto così direttamente con questa storia, incontrare e ascoltare persone che hanno realmente conosciuto l’uomo sul quale stai lavorando. Nel mio caso, poter parlare con le figlie della persona che interpretavo è stata un’esperienza molto intensa, che mi ha lasciato molto. Benito, inoltre, ha una storia incredibile. Non posso anticipare nulla, ma alcuni aspetti del suo percorso mi hanno colpito profondamente, soprattutto per il modo in cui ha affrontato determinate situazioni e per ciò che le figlie mi hanno raccontato di lui”.

Lei è giovanissimo: quali ricordi conserva delle figurine Panini? Ne ha conosciuto il mito attraverso i racconti degli altri oppure, durante la sua infanzia, era ancora vivo, per esempio con le figurine dei calciatori?

“Quel mito l’ho vissuto anch’io e lo ricordo benissimo. Non sono mai stato un grande appassionato di calcio: da piccolo ho giocato e l’ho seguito con molto interesse fino alle scuole medie, poi quella passione si è progressivamente spenta. Sono invece un grandissimo fan di Harry Potter e ricordo perfettamente l’album Panini di Harry Potter e i Doni della Morte. L’ho completato interamente. Naturalmente Panini è conosciuta soprattutto per la raccolta dedicata ai calciatori, ma nel corso degli anni ha realizzato un numero incredibile di album e ha alle spalle una storia affascinante. Quando noi quattro abbiamo girato a Modena, ci hanno portati nello stabilimento Panini ed è stata un’esperienza bellissima. Ci hanno mostrato i macchinari e spiegato come venivano realizzate le figurine. C’era anche un’enorme parete, una sorta di linea del tempo, sulla quale erano esposti, anno dopo anno, tutti gli album pubblicati. Ce n’erano dedicati agli argomenti più diversi: Harry Potter, naturalmente i calciatori con le raccolte annuali, Justin Bieber, cartoni animati, film e moltissimi altri soggetti. Le figurine, quindi, hanno fatto parte anche della mia infanzia. Ho avuto persino l’album dei calciatori, ma quello del cuore è decisamente di Harry Potter e i Doni della Morte”.

Da ragazzino, Luca Di Sessa di Faenza smette di giocare a calcio e si appassiona alla recitazione. Che cosa alimentava questo desiderio? E, soprattutto, quando è nato?

“In realtà l’ho sempre avuto, fin da piccolo. Credo che già intorno ai quattro anni avessi iniziato a dire di voler fare l’attore, pur senza sapere davvero in che cosa consistesse quel mestiere. Molto semplicemente, questo desiderio nasceva dal fatto che, come le dicevo prima, sono un grandissimo fan di Harry Potter. Harry Potter accompagna praticamente tutta la mia vita. Ancora oggi riguardo i film almeno due o tre volte l’anno, come credo facciano molti appassionati. Sono cresciuto così, consumando i DVD per quante volte li guardavo. Proprio grazie a questa passione, da piccolo scoprii il mondo dei backstage: vedevo i set, osservavo come lavoravano gli attori e scoprivo tutto ciò che avveniva dietro le quinte. Per me era un sogno. Quando ho capito che quello che vedevo sullo schermo era frutto di una finzione cinematografica e che c’erano attori pagati per interpretare quei personaggi, ho pensato: ‘Dev’essere incredibile essere pagati per essere Harry Potter’. Così mi sono detto: ‘Voglio farlo anch’io. Voglio essere pagato per essere Harry Potter’. Da quel momento ho cominciato ad appassionarmi sempre di più a quel mondo e a guardare moltissimi film. Un’altra spinta importante è arrivata intorno ai quindici o sedici anni, nel periodo del grande successo del Marvel Cinematic Universe. Ero un enorme fan di Spider-Man e la versione interpretata da Tom Holland era appena entrata nell’MCU. Frequentavo le scuole superiori, in un istituto nel quale non mi trovavo particolarmente bene, e a un certo punto mi sono detto: ‘Basta, voglio provarci. Voglio cominciare a fare qualcosa di concreto’. Così mi sono iscritto alla mia prima scuola di recitazione. Durante la settimana continuavo a frequentare le superiori e nel fine settimana seguivo le lezioni di recitazione”.

Foto: Chiara Quartararo / US: Valentina Palumbo

Questa è, in parte, l’aneddotica, la cronologia di come sono andati gli eventi. L’esperienza, però, mi insegnache dietro la scelta di questo mestiere spesso si nasconde qualcosa di più profondo. Cito Nietzsche: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Quale caos abitava Luca, al di là del desiderio di emulare supereroi o piccoli maghi?

“È una bellissima domanda, sulla quale rifletto molto spesso. Il motivo per cui abbia iniziato a recitare rimane, per certi versi, una grande incognita. Credo che, come accade a molti artisti, alla base ci sia un bisogno di essere visti. Naturalmente, per ciascuno questo bisogno può avere origini diverse. Non so nemmeno individuare con precisione da dove sia nato nel mio caso, ma so che, almeno in parte, c’è questo desiderio di essere visto. Trovo interessante anche il legame con i due personaggi che le ho citato, Harry Potter e Spider-Man: appartengono ai film che più mi hanno appassionato e che hanno contribuito maggiormente al mio desiderio di intraprendere questo mestiere. In entrambi i casi, al centro della storia c’è un ragazzo apparentemente comune che, all’improvviso, si ritrova a essere il prescelto. È una dinamica ricorrente in questo genere di film: una persona normale si trova a sostenere un peso molto più grande di lei. È un meccanismo che permette di entrare facilmente in empatia con il personaggio, proprio perché lo si percepisce come un ragazzo qualunque. Probabilmente per me è sempre stato un elemento importante, perché anche qui ritorna il tema dell’essere visto. Quando si è più piccoli, e nel mio caso tutto è cominciato proprio in quell’età, si affrontano delusioni e difficoltà che appartengono un po’ a tutti durante l’adolescenza. Credo che la recitazione sia stata la mia risposta: un modo per essere visto, per dimostrare che anch’io potevo diventare quell’eroe, quella persona capace di trovarsi al centro di una storia. Naturalmente questa spinta cambia con il tempo. Si cresce e anche la terapia, sicuramente, aiuta a comprendere meglio alcuni aspetti di sé. Nel frattempo ci si appassiona all’arte in quanto tale e si cerca di trasformare quel fuoco iniziale in qualcosa di diverso. Penso, però, che alla base rimanga sempre una parte di quel bisogno di essere visto. Lasciare che il desiderio di essere visti resti, per tutta la carriera, l’unica forza capace di motivarci credo possa diventare deleterio nel lungo periodo. È legittimo che esista, ma penso che, a un certo punto, sia fondamentale riuscire a spostare almeno il centro di quella spinta verso qualcos’altro. Almeno, è ciò che sento rispetto al mio percorso”.

Si trattava davvero del desiderio di essere visto oppure, in qualche modo, del bisogno di essere accettato, di sentirsi parte di qualcosa?

“Sono convinto sia una via di mezzo. Penso che derivi sia dal bisogno di essere visti sia da quello di sentirsi parte di qualcosa. Forse, alla fine, entrambi confluiscono in un bisogno più generale: quello di essere amati. Ricordo che anche Valeria Golino, in un’intervista, disse che dietro ogni attore c’è un bisogno di essere amato. Chiaramente non vale necessariamente per tutti e, in ciascuno, questo desiderio può avere origini diverse. Personalmente, però, mi riconosco molto in questa riflessione. Quindi sì, c’è sicuramente anche la necessità di sentirsi parte di qualcosa e credo che, alla fine, tutto confluisca nel bisogno di essere amati”.

Lei si è sentito poco amato?

“No, non credo sia questo il punto. Non mi sono sentito poco amato. In effetti immagino già i miei genitori leggere queste parole e dire: ‘Ecco, abbiamo rovinato tutto’. No, non è assolutamente questo. Non sto dicendo di non essere stato amato da piccolo. Penso dipenda anche dall’indole e dal modo in cui ci si percepisce in rapporto al mondo. Nel mio caso, per esempio, potrebbe aver influito una delusione amorosa vissuta quando ero più giovane oppure il mio modo di vivere l’amore e le relazioni, ambiti nei quali magari avvertivo alcune mancanze. Forse ho ritrovato una parte di tutto questo nel mio mestiere. Non saprei dirle con precisione da dove provenga questo bisogno, né definirlo esattamente. Ma certamente non sto dicendo di non essere stato amato. Per quanto mi riguarda, non c’è stata alcuna mancanza d’amore”.

Lei comincia desiderando, in qualche modo, di essere Harry Potter o Spider-Man. Eppure, quando inizia a lavorare, gli altri vedono in lei qualcosa di diverso. Ha fatto pace con questa discrepanza? Il suo desiderio iniziale si è scontrato con lo sguardo di qualcun altro che, in un certo senso, ha scelto per lei?

“Sì, ho fatto pace con questa realtà. Anche perché, come le dicevo prima, a un certo punto subentrano motivazioni diverse, che ti spingono a proseguire questa carriera. Nasce la passione per l’arte, per il linguaggio e per il modo di raccontare proprio del cinema e delle serie. Quando poi si entra concretamente nel mercato e questo diventa un lavoro, credo che il primo passaggio, almeno per me, sia stato accettare e comprendere che cosa potessi rappresentare. Da questo punto di vista, soprattutto Prima di noi e La famiglia Panini mi hanno aiutato molto a capire quale tipo di attore sono. Penso sia fondamentale essere consapevoli del proprio corpo, della propria personalità e della propria voce, in modo da capire fino a che punto si possano esplorare determinate corde, quali risultino più naturali e quali, invece, richiedano uno sforzo maggiore. Personalmente ho fatto pace con tutto questo. A dire la verità, mi piacciono molto anche i personaggi verso i quali sono stato indirizzato negli ultimi progetti. Li ho sempre amati e quindi sono molto contento del percorso che sto facendo. Mi accorgo, inoltre, che esiste la possibilità di spostarsi gradualmente verso territori diversi. In questo momento, però, mi sento molto a mio agio e vivo serenamente anche il fatto di non essere, almeno per ora, il supereroe. Ma sottolineo ‘per ora’”.

Come si rapporta a una vita costantemente sottoposta allo sguardo altrui? In mezzo a tutti questi sguardi, lei dove si colloca? Dov’è Luca?

“Chiaramente non è affatto facile convivere con un giudizio costante. Questo lavoro ti espone inevitabilmente allo sguardo degli altri e credo che, da questo punto di vista, sia uno dei mestieri più complessi. Anche la regia, la scrittura e le altre professioni artistiche espongono al giudizio. Nel lavoro dell’attore, però, questo arriva in maniera particolarmente diretta. Se non si riescono a separare i diversi piani, può esserci sempre una voce che ti ricorda che, in fondo, stai mettendo in gioco te stesso, la tua persona. Di conseguenza, il giudizio può essere percepito come qualcosa di estremamente personale ed è difficile riuscire a prenderne completamente le distanze. Dove mi colloco? Credo di aver sempre avuto la fortuna, o forse anche un po’ la sfacciataggine, di credere molto in me stesso e nelle mie capacità artistiche”.

In un mondo in cui spesso siamo i peggiori giudici di noi stessi, ben venga qualcuno che crede nelle proprie capacità.

“Riesco abbastanza facilmente anche a guardarmi sullo schermo. Non che mi piaccia particolarmente farlo, ma quando rivedo i miei lavori riesco a dirmi: ‘Bel lavoro, qui hai fatto bene, sei stato bravo’. Oppure: ‘No, qui non ha funzionato molto, bisogna lavorarci’. Riesco a farlo con una certa serenità. Cerco di trovare un equilibrio tra la mia vita e questo lavoro, mantenendo i due ambiti il più possibile distinti. In questo mestiere è facilissimo che la professione finisca per intrecciarsi con la sfera personale e credo che questo possa diventare molto delicato e difficile da gestire. Provo quindi a mantenere una separazione. Non voglio affidare la mia felicità a questo mestiere e, di conseguenza, alle persone chiamate a giudicarmi. Noi attori, infatti, non siamo mai completamente artefici del nostro percorso professionale: siamo sempre, almeno in parte, al servizio di qualcun altro. Cerco allora di portare avanti la mia vita, di costruirmi e conoscermi il più possibile, affinché il giudizio altrui, al quale sono costantemente esposto, non finisca per condizionarmi troppo. È un lavoro difficile, naturalmente, ma è ciò che cerco di fare”.

Quindi, se non affida la sua felicità al lavoro, a che cosa la affida?

“Lo sto scoprendo. Ci sto lavorando. Capire in che cosa riporre la propria felicità credo sia molto complesso. Sto cercando di trovare strade personali attraverso le quali costruire la mia felicità e la mia spensieratezza: altri interessi, progetti personali, le amicizie, le relazioni e, naturalmente, la mia famiglia. Sto cercando nuovi modi per esplorare me stesso e ciò che mi circonda. È un periodo in cui mi sto concentrando molto proprio su questa domanda. È un aspetto della mia vita che sto ancora esplorando”.

Ci sono tre parole che, nel mestiere che ha scelto, ritornano quasi come un mantra e ricorrono anche nelle mie conversazioni, perché cerco di capire come ciascuno di voi le viva: ambizione, ossessione e successo. Partiamo dall’ambizione. Per me ha un’accezione positiva: è la spinta che permette di andare avanti e di avvicinarsi ogni giorno alla versione migliore di se stessi. Non coincide con l’arrivismo, con il quale viene spesso confusa: chi è davvero ambizioso è talmente concentrato sul proprio percorso da non preoccuparsi continuamente dei propri concorrenti.

“Sono assolutamente d’accordo. Anzi, sono una persona estremamente ambiziosa. Non capisco perché all’ambizione venga attribuita un’accezione negativa. Penso, per esempio, a quanto è accaduto con Timothée Chalamet, quando ai SAG Awards disse di voler diventare uno dei grandi e di aspirare a un percorso come quello di Daniel Day-Lewis, Viola Davis e altri interpreti. Quelle parole suscitarono moltissime reazioni negative. È un atteggiamento che non comprendo. Prima di tutto, saranno fatti suoi se vuole essere ambizioso. E poi, da quando l’ambizione è diventata un difetto? Personalmente lo sono sempre stato molto, a volte forse persino in maniera un po’ incosciente. Mi pongo obiettivi talmente alti che, alla fine, ho sempre un traguardo verso il quale lavorare. Mi dico: ‘Bene, l’obiettivo è laggiù, in fondo. C’è ancora tantissima strada da percorrere. Fantastico’. La considero una spinta molto positiva. L’ambizione mi fa sentire vivo. Non saprei che cosa fare senza”.

E l’ossessione, invece? Talvolta l’ambizione rischia di trasformarsi in ossessione. C’è chi attribuisce anche a quest’ultima un valore positivo e chi, al contrario, la considera esclusivamente negativa.

“Attribuisco all’ossessione un valore decisamente negativo. Per diverso tempo, soprattutto all’inizio dei miei studi e durante i primi passi della mia carriera, sono stato molto ossessionato da questo mestiere e quell’atteggiamento mi ha fatto stare malissimo. Venivo anche dall’esperienza con uno dei miei primi maestri, che mi aveva trasmesso una concezione molto americana: se sei ossessionato, ti impegni e sei costante, prima o poi arriverai; l’ossessione batte il talento e tutte queste puttanate qui, almeno per quanto mi riguarda. Capisco il principio che c’è dietro, ma trovo profondamente sbagliato attribuire all’ossessione un significato positivo. L’ossessione in sé, anche per il significato stesso della parola, non ha nulla di positivo. Anzi, credo che a lungo andare finisca per logorarti e divorarti completamente. Nel corso del tempo, tornando anche alla domanda precedente sulla ricerca della felicità, ho cercato di cambiare proprio questo aspetto. Ero consapevole di avere sviluppato un’ossessione nei confronti del mio mestiere e mi rendevo conto che la mia felicità dipendeva costantemente da esso. A un certo punto ho capito che non era affatto utile e, soprattutto, che non mi faceva bene. Ora sto cercando di spostare lo sguardo e di considerare questo mestiere per quello che è: la mia più grande passione, certamente, ma anche, molto semplicemente, un lavoro. Per questo con l’ossessione non vado affatto d’accordo”.

Abitate in case diverse?

“Sì, assolutamente. Non capisco perché l’ossessione venga così spesso premiata. Mi è capitato moltissime volte di incontrare artisti più grandi che, appena hanno l’occasione, sentono il bisogno di darti dei consigli…”.

…i famosi consigli non richiesti.

“Esattamente. Artisti che magari hanno alle spalle una grande carriera e hanno realizzato lavori bellissimi. Eppure, molto spesso, ritorna il discorso della famosa ‘gavetta’. È evidente che la gavetta sia necessaria, ma poi il ragionamento finisce quasi sempre per diventare: ‘Voi, per fare gli artisti, dovete soffrire. Perché io, quando ho cominciato, per mesi nel frigorifero avevo soltanto del ketchup. È così che si diventa veri artisti’. Detesto questa narrazione secondo cui un artista debba necessariamente soffrire per comprendere che cosa sia la vera arte. È una retorica che, alla fine, si lega anche all’ossessione e che non sopporto”.

La terza parola è ‘successo’. Che cosa rappresenta per lei? Che cosa significa avere successo?

“Anche questa è una parola il cui significato, per me, è cambiato e continua a evolversi nel tempo. Come le dicevo prima, quando ero molto ossessionato da questo mestiere attribuivo al successo un significato preciso: coincideva con i premi, i traguardi professionali e riconoscimenti di questo genere. Ora, invece, la mia definizione sta cambiando e sta assumendo una dimensione più personale. Non dipende più da un riconoscimento esterno, ma da una mia percezione, dalla possibilità di dire: ‘Sa che c’è? Nel punto in cui sono adesso, sento di avere avuto successo’. È una consapevolezza che appartiene a me. A che cosa corrisponda esattamente questo successo forse non lo so ancora. So, però, che è avvenuto un cambiamento: prima doveva essermi riconosciuto dagli altri, mentre ora sono io a stabilirlo o, quantomeno, a percepirlo”.

Quando è stata la prima volta in cui si è riconosciuto lo status di attore?

“Anche su questo il discorso è particolare. Soprattutto qui in Italia, che considero un Paese piuttosto anziano, nel quale ai giovani viene riconosciuto poco spazio, mi sono posto a lungo una domanda: quando posso dire davvero di essere un attore? Ci sono dinamiche, sia sul set sia durante la promozione, che a volte mi fanno pensare che non mi venga sempre riconosciuto il fatto che questo sia il mio lavoro, semplicemente perché sono giovane, non ho ancora molta esperienza alle spalle, un curriculum particolarmente lungo o un nome al quale viene attribuito un determinato valore. Mi è capitato spesso, anche su set nei quali avevo un ruolo rilevante, che attori più adulti mi chiedessero: ‘Ma tu, quindi, che cosa fai nella vita?’. E pensavo: ‘Scusa, in che senso? Sono qui. Faccio l’attore’. Credo che la prima volta in cui mi sono riconosciuto davvero questo status sia stata con Prima di noi. Quindi, recentemente”.

C’è un altro tema che ritorna spesso e riguarda la distanza tra chi siamo nella vita quotidiana e l’immagine che abbiamo di noi stessi. Chi è Luca quando si guarda allo specchio? Quale immagine vede riflessa? Lei trascorre molto tempo dietro ai personaggi, cercando di capire chi siano. Ma chi è la persona che incontra quando guarda se stesso?

“È un interrogativo sul quale sto riflettendo soprattutto negli ultimi mesi. Guardando ai progetti più recenti e al percorso compiuto finora, mi sono reso conto che, ogni volta che affronto un personaggio, cerco di allontanarmi il più possibile da me stesso. Provo a costruire qualcuno che non mi assomigli, che sia distante da me. Forse perché è proprio questo ad avermi sempre affascinato della recitazione: il trasformismo, la possibilità di non vedere più l’attore quando interpreta un personaggio. Non sto dicendo che sia necessariamente l’unico modo di recitare, ma è l’aspetto che mi ha sempre attratto maggiormente. Forse dipende anche dal fatto che, come persona, mi sono sempre considerato poco interessante sullo schermo. Ultimamente, però, sto imparando a rivedere questa percezione. Artisticamente continuo a cercare il trasformismo. Provo a costruire un corpo diverso dal mio, una voce differente, un altro sguardo. Allo stesso tempo, sto imparando a riconoscere alcune caratteristiche personali che possono risultare interessanti davanti alla macchina da presa e a utilizzarle consapevolmente. Come mi vedo? Non lo so ancora. Sto imparando a guardarmi. Per quanto possa sembrare paradossale, mi sono sempre percepito indietro sotto molti aspetti rispetto ai miei coetanei. Guardandomi allo specchio, ho sempre visto qualcuno che avrebbe dovuto fare di più”.

Viene spontaneo chiederle: perché? Per una questione estetica, qualitativa, di competenze? Da dove nasce questa percezione?

“Ultimamente sto cominciando a darmi una risposta e credo che abbia a che fare con il tempo. Chiaramente sono giovanissimo ed è ciò che cerco sempre di ricordare a me stesso. Tuttavia, da persona giovane, nata nel 2003, e come credo accada a molti della mia generazione, ho molta paura del futuro. Provo una forte ansia perché, sinceramente, faccio fatica a guardare con speranza a ciò che ci aspetta, considerando quello che vediamo oggi nel mondo: genocidi, guerre, un’economia in difficoltà, la gentrificazione che rende praticamente impossibile a moltissime persone sotto i trent’anni comprare una casa. Ho molta paura del futuro e questo mi porta a vivere con la sensazione di avere sempre poco tempo. Per questo, guardandomi allo specchio, mi sono spesso detto: ‘Bene, sei arrivato fin qui’. Ma questa percezione mi ha portato anche a svalutare i traguardi raggiunti, a pensare: ‘Va bene, ma chi lo sa quanto tempo hai? Bisogna fare in fretta. Arriviamo prima al successo, raggiungiamo subito il prossimo obiettivo’. Credo che questa sensazione derivi proprio da qui”.

E con il suo aspetto esteriore, invece, che rapporto ha?

“Oggi non ho particolari problemi con il mio fisico. In passato ne ho avuti ed ero molto insicuro. Sono sempre stato molto magro e, soprattutto negli anni passati, questa caratteristica mi creava qualche difficoltà. Con il tempo, però, ho imparato ad accettarmi e anche ad apprezzare il mio corpo e le mie caratteristiche fisiche. D’altronde, questo sono io. Per quanto mi riguarda, quindi, con il passare degli anni accettarmi non è stato così difficile. E qui torniamo anche al discorso precedente sull’accettazione e sul modo in cui il mercato tende a inquadrarti. Oggi so bene quali ruoli posso interpretare e quali, invece, sono più lontani da me. So quali caratteristiche posso modificare e quali fanno inevitabilmente parte di me. Questa consapevolezza mi permette anche, quando ricevo un provino nel quale viene richiesta una determinata caratteristica fisica e il personaggio è descritto in un certo modo, di capire subito: ‘Va bene, questo probabilmente non sarò mai io’. Magari facciamo comunque il provino, ma con la consapevolezza che con ogni probabilità stanno cercando un altro tipo di interprete”.

Lei appartiene a una generazione nella quale moltissimo ruota intorno all’immagine, agli algoritmi e ai numeri. Per lei sarebbe stato semplice, per esempio, cominciare a pubblicare sui social fotografie senza maglietta, magari in pose ammiccanti, utilizzando anche il fisico come strumento per cercare una strada verso l’affermazione o, semplicemente, per comunicare: ‘Io ci sono’. Non lo ha mai fatto.

“Perché non l’ho mai sentito nelle mie corde. Non mi è mai appartenuto. È un approccio che non ho mai sentito mio. Forse anche perché non ho mai avuto propriamente il fisico adatto. Certo, qualcuno potrebbe dire: ‘Vai in palestra e ci arrivi’. Ma non è mai stata una strada che mi interessasse percorrere”.

Al di là della retorica, qual è il sacrificio più grande che il desiderio di affermarsi come attore le ha richiesto fino a oggi?

“Forse può sembrare strano, ma credo che questo mestiere abbia condizionato il modo in cui ho vissuto la spensieratezza dell’adolescenza. Sono ancora giovanissimo e, naturalmente, ho tutto il tempo per fare tutte le cazzate che voglio. Però, come le dicevo prima, soprattutto tra i sedici-diciassette anni e i vent’anni ho attraversato una fase nella quale ero davvero ossessionato da questo lavoro. Quell’ossessione mi ha impedito di vivere pienamente quella che probabilmente è una delle fasi più spensierate della vita. Sei alle superiori, non hai praticamente responsabilità: devi studiare, uscire con gli amici e divertirti. Invece pensavo continuamente alla recitazione: a che cosa avrei dovuto fare, a quale agenzia scrivere, quale passo compiere. Mi sono caricato di responsabilità e pesi inutili che mi hanno fatto vivere con molta meno leggerezza gli ultimi anni dell’adolescenza, soprattutto quelli delle superiori. Di questo mi pento un po’”.

Le persone che la circondavano in quegli anni hanno sempre compreso le sue ambizioni? Non parlo necessariamente della famiglia, ma soprattutto dei suoi coetanei.

“Credo di sì. Forse non immediatamente, nei primissimi mesi. Però, come le dicevo, sono sempre stato talmente ambizioso e ho sempre creduto così tanto nelle mie capacità che penso che le persone con le quali ne parlavo finissero per essere trascinate dal mio entusiasmo e dalla sicurezza con cui dicevo: ‘Questo sarà il mio mestiere’. Quindi non ho mai avuto particolari problemi da questo punto di vista. Ricordo, però, un episodio piuttosto divertente. Non riguarda propriamente qualcuno che non credesse in me, perché, anzi, fu una delle prime persone a farlo, anche se in maniera un po’ indiretta. Avevo diciassette anni, se non sbaglio, quindi ero ancora minorenne, e feci un colloquio online con una delle mie prime agenzie insieme a mia madre, proprio per la mia età. Ero assolutamente convinto che, finite le superiori, avrei voluto frequentare un’accademia. Questa persona voleva prendermi in agenzia, ma mi disse: ‘Facciamo questa prova, però perché non fai anche l’università come piano B? Avere un’alternativa è meglio, ti dà maggiore sicurezza’. Oggi, naturalmente, capisco il ragionamento. Ma con la determinazione e l’incoscienza dei diciassette anni, dentro di me pensavo: ‘Ma come si permette? Mi scusi, che vuole?’”.

Se il Luca di quindici o sedici anni incontrasse quello di oggi, di che cosa rimarrebbe stupito? Che cosa lo sorprenderebbe maggiormente?

“Sicuramente rimarrebbe stupito dei lavori che ho fatto e del percorso professionale che sono riuscito a costruire fino a oggi. È un aspetto che cerco di ricordare anche a me stesso, soprattutto pensando a quanto dicevo prima sul sentirmi indietro e sulla tendenza a svalutare i risultati raggiunti. A ventitré anni, guardare ai lavori che ho fatto rappresenta per me una grandissima soddisfazione. Mi sento molto fortunato. Credo che il Luca adolescente rimarrebbe sorpreso anche soltanto nello scoprire che ho realizzato questi progetti e che oggi vivo da solo, a Roma, grazie alla recitazione. Penso soprattutto questo”.