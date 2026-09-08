Luca Ferrante, intervista al Gian Lorenzo del Paradiso delle Signore: “L’ambizione non deve diventare invidia”

Ci sono persone che impiegano una vita a cercare una definizione di sé e altre che, quella definizione, la trovano molto presto ma non sentono il bisogno di pronunciarla ad alta voce. Luca Ferrante rientra in questa schiera. Non perché gli siano mancate le esitazioni, le attese o le strade alternative, ma perché, a un certo punto, ha riconosciuto con chiarezza il luogo nel quale voleva stare. E da allora ha continuato a tornarci. Quel luogo è la recitazione. Prima ancora di diventare un mestiere, però, è stata una scelta. Forse è proprio qui che si trova la chiave per leggere un percorso che attraversa teatro, televisione e doppiaggio senza lasciarsi ridurre alla somma dei ruoli interpretati. Luca Ferrante racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie di essersi sentito attore nel momento in cui ha trovato il coraggio di dire alla propria famiglia che quella sarebbe stata la sua vita, non quando qualcuno gli ha consegnato un personaggio, un contratto o un riconoscimento. Come se l’identità, prima di essere confermata dallo sguardo degli altri, avesse bisogno di essere riconosciuta dal proprio. È curioso, allora, che parlando con lui ritorni continuamente una parola apparentemente distante dall’ambizione necessaria per sopravvivere a questo mestiere: umiltà. Luca Ferrante la cerca nel lavoro, nei rapporti, nell’insegnamento e oggi prova a trasmetterla a suo figlio Lorenzo. In mezzo c’è suo padre Pieraldo, attore e doppiatore, primo maestro ma anche primo a metterlo in guardia dai sacrifici di questa professione. Tre generazioni che finiscono per incontrarsi nello stesso spazio, quello della recitazione, senza però percorrere la stessa strada. E forse è proprio questo il punto. Perché nell’arco di una conversazione Luca Ferrante parla molto degli altri: dei maestri, dei colleghi, dei ragazzi ai quali insegna, della compagna Eleonora Di Miele, del padre, dei figli. Ogni volta che il discorso rischia di fermarsi su di lui, sembra quasi istintivamente spostare il riflettore altrove. Bisogna riportarcelo. È da lì che comincia questa intervista: dall’uomo che oggi presta il volto a Gian Lorenzo Botteri ne Il Paradiso delle Signore, la serie di successo di Rai 1 di cui è appena partita la nuova stagione, ma soprattutto da quello che resta quando il personaggio esce di scena. Dal ragazzo che si iscrisse a Farmacia pur sapendo che qualcos’altro continuava a chiamarlo, dall’attore che non considera la competizione una condizione necessaria per essere ambizioso, dal padre che osserva un figlio muovere i primi passi nello stesso ambiente e dall’allievo diventato, nel frattempo, maestro. In fondo, tra tutte le vite che un attore può interpretare, ce n’è una che non ammette controfigure: la propria.

Dove si trova in questo momento?

“In questo momento sono in Toscana nel luogo in cui crescono i miei figli, dove vanno a scuola e dove gestisco il teatro. Inoltre, insieme a Eleonora Di Miele, ho due accademie di danza: una a Monsummano Terme e l’altra a Pistoia. Questa terra è diventata quindi un punto di riferimento fondamentale nella mia quotidianità, perché qui si concentra gran parte della mia vita, dalla famiglia al teatro, fino alle accademie”.

In tv su Rai 1 l’abbiamo ritrovata in Il Paradiso delle Signore con il suo Gian Lorenzo Botteri. Lei ha molta esperienza di serialità alle spalle: che cosa significa per un attore spogliarsi dei panni di un personaggio, allontanarsene per un periodo e poi tornare a interpretarlo?

“È una bella domanda, perché per un attore impegnato in una lunga serialità come Il Paradiso delle Signore si tratta di una situazione particolare. Terminiamo le riprese tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, poi trascorrono diversi mesi prima di ricominciare, generalmente nei primi giorni di giugno. È quindi vero che, a un certo punto, ci si distacca realmente dal personaggio. Le ribalterei, però, in parte la domanda, perché mi capita qualcosa di simile anche a teatro. Durante le tournée può succedere di riprendere uno spettacolo portato in scena uno o persino due anni prima. Credo che dentro di me, come probabilmente accade anche ai miei colleghi, rimanga una sorta di senso di responsabilità nei confronti del personaggio e della storia che abbiamo raccontato e che siamo chiamati a raccontare nuovamente. Per quanto riguarda Il Paradiso delle Signore, quindi, è vero che per alcuni mesi mi allontano da Gian Lorenzo, ma mi basta pochissimo per ritrovare il suo vissuto, il suo retroterra e tutto ciò che ha attraversato. Non vivo il ritorno sul set come se dovessi improvvisamente riattaccare una spina rimasta completamente scollegata. I personaggi che ho interpretato continuano in qualche modo a vivere dentro di me, come se ciascuno avesse il proprio cassetto. Quando devo recuperarne uno, mi basta aprirlo per ritrovare abbastanza rapidamente il percorso compiuto. È un po’ come andare in bicicletta. Vale per Gian Lorenzo, ma anche per il teatro. Mi è capitato, per esempio, di riprendere uno spettacolo che avevo portato in scena l’anno precedente e che quest’anno ho presentato nuovamente in tournée insieme a un collega. Ci siamo incontrati per un pomeriggio e mezzo, poi un’altra volta ancora, e in pochissimo tempo abbiamo ritrovato il percorso dei personaggi e dello spettacolo. Non avverto, dunque, una vera cesura: il personaggio rimane da qualche parte dentro di me e, quando arriva il momento, riaffiora”.

Che cosa attende Gian Lorenzo in questa nuova stagione? Lo avevamo lasciato sul punto di sposarsi.

“Premetto che adoro interpretare Gian Lorenzo. È un personaggio che ha iniziato il proprio percorso in un contesto molto particolare, presentandosi sia al pubblico sia all’interno del Paradiso come un uomo rigido e severo. Con il passare del tempo, invece, è cambiato profondamente, e questa evoluzione mi diverte moltissimo. Sono molto grato a Gian Lorenzo proprio perché mi permette di esplorare sfumature differenti. Quest’anno, per esempio, ritroveremo un Gian Lorenzo molto simpatico. Ci sarà una componente più leggera, divertente e anche comica, che mi piace particolarmente far emergere. Mi diverte mostrare un lato del personaggio che all’inizio non era altrettanto evidente. Naturalmente rimarrà centrale anche la sua grande competenza professionale, quindi tutto ciò che riguarda la moda e il ruolo che ricopre nel suo ambiente di lavoro. Inoltre, ci sarà la competizione con il nuovo stilista che arriverà dalla GMM, quindi anche sul piano professionale si aprirà un confronto interessante. E poi, naturalmente, c’è la grande novità del matrimonio. Le nozze ci saranno: ormai sono circolate alcune foto sui social e non è più possibile tenerlo nascosto. Prima di arrivare alla fatidica data, però, non mancheranno alcune disavventure. Saranno situazioni divertenti e piacevoli, che metteranno qualche ostacolo sul cammino e renderanno meno lineare il percorso verso il matrimonio”.

Il tema del matrimonio trova un riscontro anche nella sua vita privata. Anche per lei queste attese nozze con Eleonora tardano ad arrivare…

“Per quanto riguarda la mia vita privata, può sembrare paradossale, ma da un certo punto di vista è persino un segnale positivo: siamo entrambi talmente impegnati su tanti fronti che ci è mancato il tempo materiale per fermarci e pensare seriamente a una data. Sono molto impegnato con Il Paradiso delle Signore, ma anche Eleonora lavora moltissimo. È impegnata su diversi set come attrice, si occupa di casting e lavora anche come produttrice. A questo si aggiungono gli spettacoli, il teatro e le due accademie. La nostra quotidianità, insomma, è scandita da numerose attività e responsabilità. Tutto questo ci ha portato concretamente a rimandare il momento in cui sederci e scegliere una data. Anche perché Eleonora, giustamente, desidera organizzare bene il matrimonio e sono pienamente d’accordo con lei. Ci siamo ripromessi di farlo. Potrebbe sembrare semplice dire: ‘Bene, ci sposiamo’, ma non vogliamo celebrare le nozze soltanto per poter dire di averlo fatto. Il punto è proprio questo: poiché l’idea è di sposarsi una volta sola nella vita, vogliamo che sia un momento pensato e organizzato nel modo migliore. Per questo abbiamo preso in considerazione una data un po’ più avanti. Quando arriverà il momento, la comunicheremo. Tra l’altro, me lo chiedono davvero tutti e a volte mi trovo persino un po’ in imbarazzo, perché ormai è diventata una domanda ricorrente. Capisco perfettamente, però, la curiosità. Ci tengo soprattutto a chiarire che non è accaduto nulla e che tra noi non è cambiato niente. Non abbiamo nemmeno smesso di pensarci. Semplicemente, considerati tutti i nostri impegni, abbiamo scelto di prenderci il tempo necessario per organizzare un matrimonio che ci rappresenti davvero, anziché celebrarlo soltanto per poter dire di averlo fatto”.

A proposito del confronto tra Gian Lorenzo e Luca: molti attori raccontano che, attraverso i personaggi, riescono a esplorare aspetti della propria personalità che forse, altrimenti, non avrebbero conosciuto. È successo anche a lei? Che cosa ha imparato Luca, come uomo, attraverso Gian Lorenzo?

“Attraverso Gian Lorenzo ho sicuramente approfondito quella gentilezza d’animo che apparteneva anche al periodo storico raccontato dalla serie. Siamo negli anni Sessanta e ci stiamo avvicinando al 1968. È un’epoca in cui determinate maniere, alcune forme di educazione e una certa eleganza nei rapporti interpersonali erano molto presenti. Allo stesso tempo, parto da una storia personale particolare, perché sono cresciuto in una famiglia composta da molte donne: ho tre sorelle e sono cresciuto con mia madre e mia nonna. Essere circondato da una presenza femminile così forte credo abbia influito profondamente sul mio modo di essere. Crescere con tante donne in casa insegna molte sfumature nei rapporti e, credo, mi ha trasmesso una certa grazia in alcuni aspetti del carattere e del comportamento, che forse riconosco meno in alcuni colleghi o amici. È un tratto che mi ha sempre contraddistinto. Gian Lorenzo mi ha probabilmente permesso di sviluppare ulteriormente questa parte di me, approfondendo una sensibilità e un’eleganza che non intendo soltanto in senso estetico o nel modo di vestire. Mi riferisco soprattutto a un’eleganza d’animo e nei comportamenti che, a mio avviso, appartiene molto all’epoca raccontata dalla serie. Da questo punto di vista, penso di avere diversi tratti in comune con Gian Lorenzo. La sua educazione è certamente un aspetto nel quale mi riconosco e che apprezzo molto. È anche un valore che, purtroppo, mi sembra meno presente nelle nuove generazioni e che cerco invece di trasmettere ai miei figli. C’è poi un altro aspetto che Gian Lorenzo mi ha aiutato a osservare meglio: la competizione professionale. Personalmente non ho mai provato una vera invidia sul lavoro. Quando partecipo a un provino e so che c’è anche un collega che conosco, magari persino un amico, non sento il bisogno di considerarlo un rivale. Non ho mai vissuto il mio mestiere in questo modo. Anzi, se posso aiutare un collega, sono il primo a telefonargli per segnalargli un ruolo o informarlo che stanno cercando un determinato profilo. Non mi appartiene, quindi, l’idea di vivere la professione secondo una logica per cui, per ottenere un’opportunità, sia necessario sottrarla a qualcun altro. Gian Lorenzo, invece, possiede una componente competitiva più marcata della mia. Da questo punto di vista mi ha forse permesso di comprendere meglio il valore di una competizione sana, che non si trasforma mai in invidia. Può essere uno stimolo a confrontarsi, a svolgere al meglio il proprio lavoro e a misurarsi professionalmente con gli altri, senza assumere una connotazione negativa”.

Questa sua scarsa competitività, o se vogliamo questa assenza di ‘invidia’, tra molte virgolette, non rischia però di limitare anche la sua ambizione?

“Potrebbe essere. Capisco perfettamente il ragionamento, perché si può pensare che essere costantemente competitivi, avere sempre il desiderio di arrivare prima degli altri, spinga ad aspirare maggiormente al successo, ai premi o ai ruoli più importanti. È un ragionamento che ha una sua logica. Allo stesso tempo, però, penso spesso a un passaggio del Macbeth di Shakespeare, secondo cui un’ambizione eccessiva finisce per farci cadere da cavallo. È una filosofia nella quale, in parte, mi riconosco. Credo molto nell’umiltà, nella serenità e nella possibilità di vivere questo mestiere con gioia. Ritengo fondamentali anche i buoni rapporti con le persone, non perché sia necessario costruirsi una facciata o comportarsi correttamente soltanto in vista di un possibile vantaggio, ma perché attribuisco valore ai rapporti autentici. Per me conta molto di più che qualcuno, dopo aver lavorato con me, possa dire: ‘Ho lavorato con Luca e mi sono trovato benissimo. È una persona seria, puntuale e precisa’. È un giudizio al quale tengo molto e che considero importante anche dal punto di vista professionale. Preferisco costruire il mio percorso in questo modo, piuttosto che alimentare continuamente una competizione che rischia di generare rabbia o frustrazione quando non si riesce a raggiungere esattamente il traguardo desiderato. Non ritengo, quindi, che l’assenza di una competitività esasperata significhi automaticamente mancanza di ambizione. Cerco semplicemente di viverla in maniera diversa, con maggiore serenità, continuando a svolgere bene il mio lavoro e confidando nel fatto che anche la serietà, la precisione e il modo in cui mi rapporto agli altri contribuiscano a costruire il mio percorso”.

Un po’ di competizione, però, in famiglia sembra esserci. Lei è figlio di un attore e doppiatore e ha anche un figlio che sta seguendo la sua stessa strada. Come vive questa situazione?

“Sorrido perché mio figlio Lorenzo non è semplicemente competitivo: lo è moltissimo. È un tratto che appartiene profondamente al suo carattere e non riguarda soltanto la recitazione. Succede anche nel rapporto con suo fratello Edoardo: se il fratello fa qualcosa, lui sente il bisogno di fare ancora di più. Ha questa spinta quasi innata. Devo dire, però, che si tratta di una competizione sana. Anche durante i provini vedo quanto desideri eccellere, mettersi alla prova e riuscire in ciò che fa. Ha una determinazione molto forte. Forse, tornando anche alla domanda precedente, questa caratteristica, unita alla sua giovane età, lo sta aiutando e gli sta regalando belle soddisfazioni. Il 12 settembre, per esempio, chiuderà Venezia con il film Dio ride, nel quale ha un ruolo accanto a Favino, per la regia di Veronesi. Quel ruolo se l’è conquistato dopo cinque provini, in una selezione alla quale hanno partecipato più di mille bambini. È evidente, quindi, che il desiderio di provarci, confrontarsi e mettersi alla prova gli dia una spinta ulteriore. Probabilmente dipende dal suo carattere, forse anche dal fatto di essere il secondo figlio, e certamente dal fatto che in casa respiri questo ambiente attraverso me e sua madre. Allo stesso tempo, è un ragazzo molto riservato. Non racconta quasi mai nulla a nessuno ed è molto discreto. Con mio padre, invece, il rapporto è completamente diverso, perché tra noi non c’è mai stata alcuna forma di competizione. Al contrario, è stato il mio primo maestro e, per molti aspetti, continua a esserlo ancora oggi. Se dicessi che desiderava che intraprendessi questo mestiere, però, non sarei sincero. Mio padre non voleva affatto che seguissi questa strada, non perché non credesse in me o non amasse il proprio lavoro, ma proprio perché lo conosceva molto bene. Aveva frequentato anche lui l’Accademia e, quando gli confidavo il desiderio di diventare attore, mi ricordava sempre quanto fosse una vita fatta di sacrifici. Lui quei sacrifici li aveva sperimentati davvero: lavorava moltissimo a teatro, affrontava lunghe tournée e, proprio per cercare di stare più vicino alla famiglia, a un certo punto aveva dovuto anche rallentare. Da bambino ricordo che, quando tornava dopo lunghi periodi lontano da casa, a volte quasi faticavo a riconoscerlo. Poteva partire con la barba e tornare sei mesi dopo senza. Per un bambino sei mesi sono un tempo lunghissimo e quella distanza si avvertiva molto. Credo che proprio l’aver vissuto in prima persona tutti quei sacrifici lo avesse portato a desiderare per me una vita diversa, magari caratterizzata da una maggiore stabilità professionale e personale rispetto a quella che aveva conosciuto lui. Con il tempo, però, ha cambiato idea. Ha seguito il percorso che ho costruito ed è diventato felice della mia scelta di intraprendere la carriera di attore. Oggi è orgoglioso anche del nipote e questa, per me, è una bellissima soddisfazione. Ne è davvero entusiasta”.

Dalla sua biografia emerge che, a un certo punto, si era iscritto a Farmacia. Sembrava potesse essere quella la sua strada, poi la recitazione l’ha richiamata. Che cosa è accaduto davvero? Che cosa continuava a spingerla verso questo mestiere?

“La storia è questa. Sono figlio di un uomo che ha fatto l’attore e che ancora oggi, quando ne ha l’occasione, continua a recitare, oltre a lavorare nel doppiaggio. È quindi un ambiente che ho respirato praticamente da sempre. Da bambino andavo continuamente a teatro. Anche le cene di famiglia e le occasioni sociali erano spesso frequentate da attori. Ricordo Osvaldo Ruggeri e molte altre persone che venivano a casa nostra o facevano comunque parte di quell’ambiente. Si parlava di teatro, si raccontavano esperienze legate al palcoscenico. Sono cresciuto immerso in quel mondo e, soprattutto, nella sua atmosfera. Avevo inoltre amici che cominciavano a lavorare con le prime agenzie pubblicitarie e che muovevano i primi passi nel settore. Fin da piccolo, quindi, mi capitava di frequentare costantemente persone che lavoravano nello spettacolo. Intorno ai quindici o sedici anni ho iniziato ad acquisire una maggiore consapevolezza. Prima ero concentrato soprattutto sullo sport: facevo ginnastica e giocavo a calcio. Successivamente, però, ho cominciato ad avvicinarmi sempre di più alla recitazione. A diciassette anni mi sono iscritto alla mia prima agenzia. Ho iniziato con le pubblicità, i primi book fotografici e, gradualmente, sono entrato in maniera più concreta in quell’ambiente. Dopo il diploma al liceo classico sapevo, dentro di me, che avrei voluto intraprendere questa carriera. Allo stesso tempo ero consapevole che si trattasse di una scelta importante e che non fosse semplice presentarsi davanti ai propri genitori e dire: ‘Voglio fare l’attore’, soprattutto conoscendo la storia di mio padre e i sacrifici che aveva affrontato. Per questo mi sono iscritto a Farmacia. Tengo però a precisare che non era un ripiego scelto soltanto per avere un’alternativa: era una facoltà che mi interessava realmente e che suscitava la mia curiosità. Nel frattempo continuavo però a muovere i primi passi nella recitazione. Lavoravo molto nella pubblicità, soprattutto tra il 1999 e il 2001. Mi ero diplomato nel 1998 e, in quel periodo, frequentavo già Farmacia. Ho sostenuto nove esami e seguito il corso di laurea per circa due anni e mezzo, quasi tre. Contemporaneamente iniziavo già a lavorare e quindi anche a mantenermi da solo. Cominciavo a capire concretamente che cosa significasse stare su un set e continuavo a essere affascinato da tutto ciò che vedevo. Sostenevo anche provini per il teatro e interpretavo piccoli ruoli, quindi per un certo periodo le due strade sono andate avanti parallelamente. A un certo punto, però, ho avuto una consapevolezza molto semplice e allo stesso tempo decisiva: mi alzavo la mattina e non ero felice all’idea di andare alla Sapienza per seguire la lezione prevista quel giorno. È stato allora che mi sono detto: ‘No, devo dare una svolta alla mia vita’. Fortunatamente questa consapevolezza è arrivata abbastanza presto. Soprattutto, ho avuto il coraggio di ammetterlo, e credo sia stato l’aspetto più importante. Da quel momento ho deciso di sostenere il test di ammissione alla Silvio D’Amico, lasciare l’università e provare davvero a intraprendere la strada della recitazione. Sono stato ammesso e ho frequentato i tre anni alla Silvio D’Amico. Quell’esperienza mi ha cambiato profondamente, non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche umano. Sono stati tre anni vissuti con un’intensità straordinaria: dal lunedì al sabato, dalla mattina presto fino alla sera. Ero completamente immerso in quell’esperienza e ho avuto la possibilità di affrontare un’enorme varietà di attività e discipline. È stato un percorso che mi ha permesso di costruire non solo una solida preparazione artistica, ma anche un equilibrio personale che, a mio avviso, per un attore è fondamentale”.

È stata l’ammissione alla Silvio D’Amico a farla sentire davvero un attore, oppure quel processo, quel momento in cui si è guardato allo specchio e si è detto ‘sono un attore’, era già avvenuto prima?

“Per me quel momento è arrivato prima. Mi sono sentito un attore quando ho deciso di dire alla mia famiglia che quella sarebbe stata la mia vita, il percorso che avrei voluto seguire. È stata quella la vera scelta. Non ho mai pensato che fosse necessario entrare in un film, far parte di una compagnia o essere ammesso in Accademia per potermi definire un attore. Dal momento in cui ho deciso di dedicarmi a questo mestiere, per me quella strada era già cominciata. L’ho capito perché era ciò che mi accendeva, che mi dava una scintilla. Era quello che mi permetteva di andare a letto felice e, soprattutto, di non avvertire la stanchezza. Quando mi capitava di stare su un set, anche soltanto per piccoli lavori o per una pubblicità, potevo trascorrerci moltissime ore senza sentirmi affaticato. Ero sempre curioso. Guardavo, ascoltavo, osservavo ogni aspetto del lavoro e cercavo di capire ciò che accadeva intorno a me. Quella curiosità costante mi ha fatto comprendere che non si trattava semplicemente di qualcosa che mi piaceva: sentivo davvero di voler fare questo mestiere e di dover seguire quella strada. È una sensazione che provo ancora oggi. Quando vado sul set de Il Paradiso delle Signore per me è una gioia. Paradossalmente, tutte le altre attività di cui mi occupo mi affaticano molto di più dal punto di vista organizzativo, perché richiedono di gestire numerosi aspetti contemporaneamente. Quando invece sono sul set, anche se devo affrontare una giornata con otto o nove scene, sento di avere molta più energia e serenità. Naturalmente conta anche il fatto che quello de Il Paradiso sia un ambiente particolare: siamo davvero molto uniti e si respira un clima disteso, sereno e gioioso. Ci divertiamo molto. Credo che anche questo contribuisca al successo della serie. Lo dico sempre scherzando: quando vado sul set, tra virgolette, mi riposo; quando torno a casa, invece, comincia il vero lavoro”.

Alla Silvio D’Amico ha avuto dei maestri e oggi, insieme alla sua compagna, si ritrova a sua volta nel ruolo di insegnante. Che cosa ha scelto di conservare degli insegnamenti ricevuti e che cosa, invece, ha preferito lasciare andare?

“È una bellissima domanda, perché ho avuto la fortuna di frequentare quella che considero ancora la vecchia guardia della Silvio D’Amico. Ho avuto maestri come Mario Ferrero, persone che non insegnavano soltanto il mestiere, ma anche un modo di affrontare la vita: quella dell’attore, certamente, ma più in generale le situazioni che ci si trova davanti. Credo che l’insegnamento più importante ricevuto alla Silvio D’Amico sia stato imparare a essere regista di me stesso. Significa sapere come comportarsi di fronte alle difficoltà, capire come affrontarle e trovare una soluzione. Ma vuol dire anche assumersi una responsabilità nei confronti del proprio personaggio. Se un regista, per esempio, chiede di aprire una porta in un determinato modo, l’attore deve cercare una motivazione e domandarsi perché il suo personaggio dovrebbe compiere proprio quel gesto. Occorre anche avere sufficiente consapevolezza per poter dire: ‘Preferirei farlo in un altro modo, perché credo che il mio personaggio, in questo momento della storia, debba comportarsi diversamente’. Essere registi di se stessi significa quindi non limitarsi a eseguire, ma possedere una conoscenza profonda di ciò che si sta facendo, delle motivazioni del personaggio e delle proprie scelte. Per me è stato sicuramente l’insegnamento più importante. Dopo qualche anno ho cominciato a insegnare a mia volta. Ormai lo faccio da molto tempo, sia nelle nostre accademie sia nelle scuole medie, elementari e superiori. L’insegnamento mi ha aperto un mondo, perché insegnare non è semplice e non è una capacità che si possa dare per scontata. Prima ancora di trasmettere qualcosa, cerco di capire chi ho davanti. Una classe è composta da personalità molto diverse tra loro. Vale a qualsiasi età, ma forse questo emerge ancora di più alle elementari. Probabilmente anche essere padre mi aiuta a sviluppare una certa empatia nei confronti dei ragazzi che incontro. Con loro affrontiamo percorsi che, generalmente, portano alla realizzazione di uno spettacolo teatrale o di un cortometraggio. Nelle scuole ho seguito moltissimi progetti di questo tipo e considero i risultati ottenuti anche una piccola vittoria personale. È molto bello, per esempio, incontrare un bambino che gli insegnanti percepiscono in un certo modo. Può capitare che una maestra mi dica: ‘No, quel bambino non riuscirà mai a interpretare questo ruolo’. E allora rispondo: ‘Mi lasci provare’. Poi magari quel bambino sale sul palco e, alla fine, la maestra o i genitori vengono da me e mi dicono: ‘Non pensavamo che nostro figlio fosse capace di fare una cosa simile’. Accade perché la recitazione riesce a far emergere aspetti nascosti. Ci sono lati di una persona che forse nemmeno la famiglia o gli insegnanti conoscono e che, improvvisamente, vengono alla luce. Quando succede, sorprende anche chi quel ragazzo lo conosce da anni. All’inizio insegnare non è stato semplice. Con il tempo ho capito che l’elemento fondamentale è riuscire a entrare in empatia con chi si ha davanti. Un’indicazione data a un ragazzo non può essere identica per tutti, perché ciascuno recepisce le parole in maniera diversa. Anche quando è necessario correggere qualcuno, bisogna prima comprenderne il carattere. Una persona potrebbe scoraggiarsi eccessivamente di fronte a un certo tipo di rimprovero, mentre un’altra potrebbe reagire in maniera opposta. Per questo non è possibile adottare lo stesso metodo con tutti. È una consapevolezza che ho maturato soprattutto attraverso l’esperienza concreta e alla quale tengo moltissimo. Continuo infatti a frequentare corsi, perché insegnare non significa soltanto trasmettere qualcosa agli altri: anch’io imparo continuamente dai ragazzi”.

L’empatia, in fondo, è qualcosa che si offre ma anche che si riceve. Lei che cosa riceve dai ragazzi ai quali insegna?

“Prima di tutto ricevo un affetto incredibile. Accade soprattutto quando lavoriamo con i bambini delle elementari e costruiamo insieme un percorso che porta alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Durante quei mesi si affezionano moltissimo. Non vedono l’ora di incontrarmi, mi regalano disegni, mi scrivono lettere. È un rapporto molto bello. Ci sono poi situazioni che mi colpiscono ancora di più. A volte le insegnanti mi parlano di bambini con disabilità e mi raccontano che proprio il percorso teatrale è stato quello che ha dato loro maggiori benefici, aiutandoli a esprimersi e ad aprirsi. Ciò che mi rimane è quindi questo grande affetto, ma anche la soddisfazione di vedere che i ragazzi mi ascoltano. Oggi la loro capacità di attenzione è spesso messa alla prova da cellulari, tecnologia e moltissime altre distrazioni. Durante il nostro lavoro, invece, riescono davvero ad allontanarsi da tutto questo. Mi ascoltano, mi restituiscono molto e, soprattutto, smettono di trattenersi. Quando entrano davvero nel gioco della recitazione, riescono a lasciarsi andare. Naturalmente non accade con tutti allo stesso modo. Ci sono sempre ragazzi con i quali il percorso è più complesso e che avrebbero bisogno di più tempo. Direi però che, nella grande maggioranza dei casi, il lavoro funziona davvero e mi regala moltissime soddisfazioni”.

L’ascolto è fondamentale. Lei pensa di essersi sempre ascoltato? Guardando il suo percorso dall’esterno, emerge molta serialità televisiva di lunga durata, mentre il cinema è stato meno presente. Era questa la sua ambizione oppure, in qualche modo, il mestiere l’ha anche delusa rispetto a ciò che avrebbe voluto realizzare?

“Credo di essermi ascoltato molto. Nella mia vita ho avuto anche periodi senza relazioni particolarmente lunghe e quindi ho trascorso parecchio tempo da solo, oltre che con gli amici. Sono sempre stato bene in quei momenti. Li ho vissuti con grande serenità e ne conservo un bel ricordo, sia quando ero a Roma sia, per esempio, nel periodo in cui vivevo a Torino, prima di conoscere Eleonora. Per quanto riguarda il lavoro, credo che quello dell’attore sia un mestiere molto difficile, fatto di opportunità diverse: televisione, cinema, teatro, doppiaggio. È naturale pensare che, se ponessimo a molti miei colleghi la domanda se avrebbero desiderato fare qualcosa in più, probabilmente quasi tutti risponderebbero di sì. Anch’io avrei voluto girare più film per il cinema, realizzare più fiction o partecipare ad altri progetti. In alcuni momenti ci sono andato molto vicino, poi magari per sfortuna o per circostanze diverse non sono riuscito ad arrivare fino in fondo. Allo stesso tempo, però, non rimpiango ciò che ho fatto. Anzi, ogni esperienza mi ha permesso di crescere, farmi conoscere e, di conseguenza, ottenere nuove opportunità. Sono convinto inoltre che il nostro mestiere sia fatto di momenti. Pierfrancesco Favino, per esempio, ha raccontato che fino a una certa età non sentiva di avere il volto giusto e che poi, improvvisamente, la sua carriera è cambiata. È un lavoro in cui tutto può cambiare da un giorno all’altro. Lo vedo anche osservando mio figlio. Alla sua età, quando lui a cinque anni aveva già cominciato a lavorare, giocavo con i Playmobil. Lui, invece, era su un set con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca e riusciva a sostenere un dialogo di due minuti e mezzo. Ognuno ha la propria storia e il proprio percorso. Credo di avere ancora moltissime possibilità davanti a me e per questo non ho mai vissuto quanto fatto finora con rammarico. Anche perché, parallelamente, ho raggiunto obiettivi molto importanti. Essere da cinque anni direttore artistico di un teatro, per esempio, era un mio desiderio e un traguardo al quale tenevo molto. Essere riuscito a realizzarlo è per me una grande soddisfazione”.

Fin dai tempi degli antichi Greci si parla del teatro come di un’esperienza catartica, mentre Eduardo De Filippo lo definiva anche terapeutico. In che modo la recitazione è stata catartica o terapeutica per Luca Ferrante?

“Per me lo è sempre, in qualunque forma assuma questo mestiere: a teatro, nel doppiaggio, nelle serie o in televisione. È terapeutica perché, in qualche modo, permette di liberarsi. Ci si ritrova senza difese, come sulla cima di una montagna, privi di filtri, con lo sguardo rivolto verso un orizzonte aperto e la possibilità di lasciarsi attraversare dalle emozioni. Qualunque sia la forma, dal doppiaggio al teatro, per me la recitazione conserva sempre questa dimensione liberatoria. Alla fine mi sento ogni volta un po’ più libero e anche un po’ più forte”.

Tra le opportunità che ha avuto ce n’è stata una di grande successo proprio nel doppiaggio. Ha prestato a lungo la voce a Jordi Coll ne Il Segreto, negli anni in cui la serie registrava ascolti altissimi. Che sensazione le dava, e le dà ancora oggi, mettere la voce ma non il volto? Utilizzare soltanto la voce, rinunciando al resto del corpo, limita la recitazione oppure rappresenta una sfida ancora più complessa?

“Il Segreto è stata sicuramente una delle esperienze di maggior successo, ma ho doppiato molti altri progetti e numerosi personaggi. Ho lavorato, per esempio, anche a The Office, che negli ultimi tempi è tornata molto popolare, e ho prestato la voce a Owen Wilson nel film The Minus Man. Se però la domanda riguarda che cosa significhi recitare utilizzando soltanto la voce, senza poter contare sul resto del corpo, bisogna partire da un principio che ripeto sempre anche a chi frequenta nelle nostre accademie i corsi individuali di doppiaggio. Per chi non conosce bene il doppiaggio, il primo aspetto da comprendere è che gli attori che vediamo sullo schermo hanno vissuto realmente quella scena sul set. Hanno recitato in presa diretta, potendo utilizzare il corpo, lo spazio e il rapporto con gli altri interpreti. Successivamente intervengono il montaggio, la musica e tutti gli elementi che contribuiscono a costruire la scena definitiva. Noi doppiatori, invece, ci troviamo in una sala buia, spesso da soli, davanti a un leggio, con un microfono, carta e penna, e dobbiamo riuscire a ricreare ciò che quegli attori hanno trovato e vissuto sul set. Per questo il doppiaggio è estremamente complesso. È una vera e propria arte. In Italia, a mio avviso, abbiamo raggiunto un livello altissimo, anche perché doppiamo praticamente ogni tipo di prodotto. È un’abitudine che, come dico spesso, può rappresentare al tempo stesso un limite e un vantaggio. L’aspetto negativo è che, probabilmente anche per questa consuetudine, nel nostro Paese la conoscenza delle lingue straniere è meno diffusa. In altri Paesi si guardano molto più spesso film e serie in lingua originale e quindi i bambini, già a dieci o undici anni, acquisiscono una maggiore familiarità almeno con l’inglese. Da questo punto di vista il doppiaggio può risultare limitante. Oggi, però, grazie alle piattaforme, abbiamo molta più libertà, perché possiamo scegliere se guardare un contenuto doppiato oppure in lingua originale. Dall’altra parte c’è la straordinaria qualità dei doppiatori italiani. In alcuni casi riusciamo persino a valorizzare ulteriormente una voce o un’interpretazione rispetto all’originale. Lo dico per rendere l’idea del livello tecnico e artistico raggiunto nel nostro Paese. Non è un lavoro semplice, perché ricreare da soli un’emozione già vissuta da un altro interprete è molto difficile. È però anche un esercizio di grande intensità. Immagini, per esempio, una pagina da doppiare: magari la si prova una o due volte. Sullo schermo c’è un attore che si commuove o attraversa una situazione drammatica. In quel momento bisogna essere contemporaneamente attori e doppiatori. In trenta secondi o in un minuto è necessario trovare dentro di sé una motivazione che consenta di raggiungere lo stesso livello emotivo dell’interprete che si sta doppiando. Per chi fa sia l’attore sia il doppiatore è una palestra straordinaria, perché allena moltissimo. Non tutti i doppiatori lavorano anche come attori, mentre per me poter svolgere entrambe le professioni rappresenta certamente un vantaggio. Saper utilizzare bene la voce e riuscire a raggiungere un’emozione in tempi brevissimi è fondamentale. Per questo considero il doppiaggio un mestiere meraviglioso. Per certi aspetti è quasi una disciplina a sé, nel senso che un attore che non ha mai doppiato non può semplicemente entrare in sala e pensare che tutto venga naturale fin dal primo momento. Molti colleghi mi dicono: ‘Mi piacerebbe provare’. Ma non è così immediato. Serve tempo. Prima di iniziare, andavo personalmente nelle sale di doppiaggio ad assistere alle sessioni. Guardavo, ascoltavo e cercavo di comprendere il metodo di lavoro. Oggi non è più semplice farlo allo stesso modo, ma per me quella fase è stata molto importante. Occorre tempo per imparare, ma è un lavoro estremamente coinvolgente. Anche uscire da una sala di doppiaggio può avere un effetto catartico. Si esce portandosi dietro le emozioni che si è cercato di ricreare nel modo più fedele possibile per quell’attore e per quella scena. Nel caso di Jordi Coll ne Il Segreto, naturalmente, si trattava anche di un lavoro molto particolare. I ritmi erano serrati e, allo stesso tempo, il progetto era molto lungo, perché comprendeva un numero enorme di puntate. Mediaset aveva bisogno che il prodotto venisse doppiato rapidamente e, per un certo periodo, ero in sala praticamente ogni giorno, dal lunedì al venerdì. È stata una fase molto importante del mio percorso e anche un’ottima scuola”.

Nel doppiaggio viene meno un aspetto che, invece, può emergere nella recitazione davanti alla macchina da presa: l’ego. Non c’è il suo volto, non è lei a essere fisicamente presente. Dove finisce, in quel caso, l’esigenza di essere riconosciuti?

“Sinceramente, non credo che rappresenti un problema. Forse può accadere a qualche doppiatore molto famoso che non abbia mai lavorato in televisione e venga quindi riconosciuto esclusivamente per la voce, ma non penso che chi fa questo mestiere senta necessariamente l’esigenza di dire: ‘Questa è la mia voce e questo è il mio volto’. Non credo, insomma, che ci sia per forza il desiderio di associare la propria immagine alla voce che il pubblico conosce. Almeno, personalmente, non l’ho mai vissuta in questo modo”.

Le è mai capitato che qualcuno la riconoscesse prima per la voce che per il volto?

“No, fortunatamente no. Anche perché credo sia molto difficile. Quando si parla con qualcuno in una situazione quotidiana, magari all’aperto o in un luogo affollato, la persona può essere distratta, pensare ad altro e non è detto che associ immediatamente una voce a quella ascoltata in televisione o al cinema. A meno che non si abbia una voce davvero inconfondibile, come poteva essere quella di Ferruccio Amendola, è difficile che accada. Ora che mi pone questa domanda, non mi viene in mente alcun episodio in cui qualcuno mi abbia riconosciuto immediatamente soltanto dalla voce. Può succedere in un secondo momento, quando racconto quali personaggi ho doppiato. A quel punto qualcuno presta maggiore attenzione e dice: ‘Ah, allora sì, effettivamente…’. Ma essere riconosciuto all’istante esclusivamente per la voce è molto più difficile”.

Il discorso sul volto mi porta su un altro piano. Che rapporto ha avuto, negli anni, con lo specchio, con il corpo e con la fisicità richiesta dal suo mestiere?

“Da giovane ho sempre praticato moltissimo sport. Ho giocato a calcio, ho fatto ginnastica attrezzistica e, fino ai ventisei o ventisette anni, sono stato molto concentrato sull’attività fisica. Poi, purtroppo, ho avuto diversi infortuni. Ho avuto problemi al ginocchio e al naso, sono stato operato alla milza e quindi ho attraversato alcuni anni in cui mi sono trovato spesso a dover recuperare fisicamente. In seguito ho continuato a giocare molto a calcio. Adesso ho rallentato, soprattutto perché, da quando sono diventato padre, il tempo a disposizione è inevitabilmente diminuito. Cambiano le esigenze e le priorità, aumentano gli impegni e le responsabilità. Fino ai trent’anni, comunque, sono stato molto costante. Non direi ossessionato dalla forma fisica, ma sicuramente disciplinato. Oggi lo sono un po’ meno, soprattutto per i numerosi impegni, ma il corpo per me è sempre stato uno strumento fondamentale del lavoro. Anche dal punto di vista estetico ho sempre avuto cura di me stesso, senza mai trasformare questa attenzione in un’ossessione. Probabilmente fino ai trent’anni ero più rigoroso nell’allenamento. Oggi non significa che mi lasci andare: ho quasi quarantasette anni, sto bene e, tra palestra, corsa e altre attività, cerco comunque di mantenermi in forma. La componente fisica, quindi, è stata importante e continua a esserlo. Credo che per noi attori, che lavoriamo inevitabilmente anche attraverso il corpo, sia un elemento essenziale. L’aspetto curioso è che, a un certo punto, ci si accorge molto chiaramente del passare degli anni. Me ne sono reso conto soprattutto attraverso il calcio. Giocavo molto bene e, a un certo punto, ho percepito chiaramente la distanza tra ciò che la mente voleva fare e ciò che il fisico riusciva ancora a sostenere. La mente ti dice: ‘Questo movimento lo faccio come l’ho sempre fatto’. Poi il corpo risponde: ‘No, a questa velocità non ci riesci più’. È allora che capisci di dover prestare maggiore attenzione, anche perché altrimenti rischi di farti male. Per anni sono stato anche direttore generale della Nazionale Attori, dove insieme a Enzo De Caro, Luca Zingaretti e molti altri ci allenavamo moltissimo, il mercoledì e il sabato, e disputavamo regolarmente le partite. Oggi, quando mi capita di tornare a giocare e incontro magari Pasotti, D’Agostino o i ragazzi de Il Paradiso delle Signore, affronto tutto con maggiore tranquillità. Ormai sono più grande di molti di loro e mi rendo conto che sia perfettamente normale non riuscire più a fare alcune attività con la stessa intensità di un tempo”.

La paternità ha cambiato anche il suo modo di rapportarsi al lavoro?

“Credo che, inconsciamente, sia accaduto. Se dovessi rispondere in maniera del tutto razionale, forse direi di no, perché non c’è stato un momento preciso in cui mi sia detto: ‘Adesso sono diventato padre e da oggi lavorerò in maniera diversa’. Penso, però, che la paternità mi abbia dato nuove consapevolezze e, soprattutto, una maggiore dolcezza in determinate situazioni. Può capitare, per esempio, di dover girare una scena con un bambino o una bambina e probabilmente cambia il modo in cui ci si rapporta a loro. Va detto che ho sempre avuto un legame molto forte con i bambini. Ho sette nipoti e sono diventato zio prestissimo, a sette anni. Le mie sorelle sono più grandi di me, quindi fin da piccolo sono stato circondato da bambini più giovani. Ho sempre desiderato diventare padre, così come ho sempre avuto un grande affetto per i bambini. Diventare genitore mi ha però sicuramente dato uno sguardo più maturo su alcuni aspetti della vita e forse più dolce su altri. È un cambiamento che avverto soprattutto a livello inconscio. Non è una trasformazione che abbia programmato o sulla quale mi sia fermato a riflettere. Non ho mai pensato esplicitamente: ‘Ora che sono diventato padre devo comportarmi in questo modo’. Penso, però, che un’esperienza simile cambi inevitabilmente una persona e che questa evoluzione finisca per emergere anche nel lavoro. Probabilmente chi ci osserva dall’esterno riesce a percepirla”.

Immaginiamo allora che il giovane Luca, appena ammesso alla Silvio D’Amico, possa incontrare l’uomo che è oggi. Da che cosa pensa rimarrebbe maggiormente stupito?

“Rimarrebbe stupito soprattutto dal fatto che non mi sia mai arreso. In tutti questi anni ho attraversato anche momenti meno positivi, periodi di stallo, fasi in cui il lavoro si fermava o non procedeva esattamente come avrei desiderato. Eppure sono sempre andato avanti. Non ho mai smesso di essere convinto di voler fare questo mestiere. Penso che il giovane Luca sarebbe felice anche di scoprire che sono rimasto grato per tutte le persone incontrate lungo il cammino e per le esperienze vissute. Non mi sono mai voltato indietro pensando continuamente: ‘Peccato, avrei potuto fare quel progetto’ oppure ‘Avrei potuto fare meglio quell’altro’. Non ho mai rinnegato il percorso compiuto né vissuto con veri rimpianti rispetto alle scelte professionali che ho fatto”.

Qual è stato, invece, il sacrificio più grande che questo lavoro le ha imposto?

“La verità è che tutti i sacrifici che ho affrontato li ho fatti volentieri. Non ne ho mai avvertito realmente il peso. Ogni volta che ho rinunciato a qualcosa o dovuto compiere uno sforzo ulteriore, l’ho fatto sapendo perché ne valesse la pena. Ho sempre pensato che quel sacrificio potesse permettermi di fare un passo avanti e offrirmi un’opportunità in più. Continuo a pensarla così ancora oggi, perché continuo ad affrontare rinunce e impegni. Non li vivo, però, come qualcosa che questo mestiere mi abbia sottratto contro la mia volontà. Li considero parte del percorso e uno strumento per continuare a crescere”.

A quale dei sentimenti oggi si sente più legato?

“Forse, tornando ancora una volta al legame tra mio padre, me e oggi mio figlio, c’è un sentimento al quale tengo particolarmente: l’orgoglio. C’è quello che mio padre prova nei miei confronti e, allo stesso tempo, quello che provo come padre verso Lorenzo e per il percorso che sta facendo. Per me è molto emozionante anche avere la possibilità di lavorare insieme a lui. Interpretare il padre di mio figlio in una serie è un’esperienza davvero particolare. Significa condividere il set e alcune scene, ma anche poterlo accompagnare nella preparazione quando deve affrontare un provino. È sicuramente un’esperienza che mi rende molto orgoglioso. Allo stesso tempo, però, Eleonora e io stiamo cercando di fargli vivere tutto questo con grande serenità. Non vogliamo assolutamente imporgli l’idea che questa debba essere necessariamente la sua strada. Deve essere un percorso graduale e, soprattutto, deve essere lui a scegliere. Se vorrà continuare a fare questo mestiere, lo farà. Se un giorno deciderà di dedicarsi ad altro, sarà libero di seguire ciò che desidera. Sono scelte importanti e, almeno per ora, la nostra priorità è che viva queste esperienze con serenità. Per il momento credo che ci stiamo riuscendo: Lorenzo è sereno e, alla fine, è questo ciò che conta davvero”.

Lei ha citato più volte suo padre e suo figlio, ma ogni volta ha spostato il riflettore lontano da sé. Provo allora a riportarlo su Luca: quale pensa sia stato il suo valore aggiunto rispetto a suo padre e quale, invece, è quello che oggi può trasmettere a suo figlio?

“Probabilmente mio padre ha avuto meno opportunità di quelle che ho avuto io. Credo di aver avuto più possibilità e di essere riuscito a sfruttarle maggiormente. Forse è dipeso semplicemente dal periodo storico, da determinate circostanze o anche da una componente di fortuna. Non saprei indicare una ragione precisa, ma penso di aver avuto più occasioni rispetto a lui. Quello che invece desidero trasmettere a mio figlio è soprattutto l’umiltà. Torniamo sempre allo stesso principio, perché credo davvero che l’educazione e l’umiltà siano valori fondamentali. Faccio un esempio molto semplice. Se si arriva in camerino e si trovano già tutti i cambi preparati, una volta spogliati non si prendono i vestiti per lasciarli a terra o abbandonarli su una sedia pensando che tanto ci sarà qualcun altro a sistemarli. Dietro il nostro lavoro ci sono molte persone che lavorano per noi e, soprattutto, insieme a noi. Sono piccoli gesti, ma per me rappresentano una forma di rispetto e di educazione. Lo stesso vale per la puntualità, per il conoscere bene ciò che si deve fare, arrivare preparati, sapere la parte a memoria e avere un forte senso di responsabilità nei confronti del lavoro. È questo l’aspetto più importante che cerco di insegnargli. Se poi interpreta una battuta in un modo piuttosto che in un altro, sinceramente mi interessa fino a un certo punto. Ci sono i registi e ci sono altre figure professionali che lavorano con lui, quindi non voglio invadere troppo quell’ambito. Naturalmente ci prepariamo insieme e qualche indicazione gliela do, ma ciò che mi sta più a cuore riguarda soprattutto la sua crescita come persona. È questo l’insegnamento principale che vorrei trasmettergli”.

E ancora una volta torna la stessa parola: umiltà.

“Sì. Credo che sia un valore profondamente radicato in me. Naturalmente, facendo l’attore, non posso dire di non amare i riflettori in senso letterale. Quello che non mi è mai piaciuto è utilizzarli per raccontare continuamente: ‘Ho fatto questo, ho fatto quest’altro’. Ne parlo spesso anche con Eleonora, perché da questo punto di vista è molto simile a me. Ci diciamo che probabilmente potremmo raccontare e promuovere molto di più ciò che facciamo, anche rispetto alle nostre attività e ai ragazzi che frequentano le nostre accademie. Vediamo realtà che magari hanno realizzato meno di noi, ma sono molto più efficaci nel comunicare e valorizzare il proprio lavoro. Noi, probabilmente, investiamo molto di più nella dimensione umana, nelle relazioni e nel modo in cui ci rapportiamo alle persone, piuttosto che nella promozione o nell’esigenza di apparire. È una caratteristica che ci appartiene. Non amo particolarmente mettermi in mostra e noto che anche i nostri figli hanno un atteggiamento simile. Lorenzo, per esempio, non racconta quasi nulla. A scuola può capitare che sia io a dover dire alla professoressa: ‘Guardi che mancherà perché deve stare sul set per delle riprese’. E magari la risposta è: ‘Ma che progetto sta facendo? Non ci ha detto niente’. È proprio fatto così. Non sente il bisogno di raccontarlo”.