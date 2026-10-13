Luca Lucci condannato a 8 anni, chi è l'ex ultrà dalla gestione della curva del Milan alla foto con Salvini

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ex capo ultrà del Milan, Luca Lucci, è stato condannato a otto anni di reclusione. La sentenza è arrivata in seguito a un patteggiamento in secondo grado nel corso del processo che vedeva Lucci e altre 8 persone imputate nell’ambito della maxi inchiesta “Doppia curva”, che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci era salito agli onori della cronaca anche per una foto insieme a Salvini scattata nel 2018.

Lucci assolto dal tentato omicidio di Anghinelli

Otto anni di reclusione, contro i dieci inflitti in primo grado, per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, nel processo d’appello sul filone principale dell’inchiesta “Doppia curva”, che nel settembre 2024 portò all’arresto dei principali esponenti delle tifoserie organizzate di San Siro.

La Corte d’Appello di Milano ha ratificato la pena concordata dalla difesa con i rappresentanti dell’accusa, assolvendo Lucci dall’imputazione di essere il mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli, avvenuto nel 2019. L’assoluzione è stata pronunciata con la formula “per non aver commesso il fatto”.

ANSA

Il concordato e le altre condanne di Lucci

La pena concordata di otto anni è inferiore ai tredici anni complessivamente richiesti per Lucci, considerando anche i cinque anni sollecitati per il tentato omicidio di Anghinelli.

L’ex capo ultrà era imputato nel procedimento principale per associazione per delinquere e si era difeso dall’accusa relativa all’agguato proclamandosi innocente anche durante il processo d’appello. L’accordo sulla pena, raggiunto con la sostituta procuratrice generale Simonetta Bellaviti e il pubblico ministero Paolo Storari, comprendeva anche precedenti condanne per reati legati alla droga, riunite in continuazione.

Nei mesi scorsi, inoltre, Lucci è stato condannato a Milano a 18 anni e otto mesi di reclusione per narcotraffico. “Siamo soddisfatti per l’assoluzione dal tentato omicidio”, ha commentato l’avvocato Jacopo Cappetta, legale, tra gli altri, di Lucci. In merito alla foto scattata con Salvini nel 2018, in occasione della festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan, nel 2025 Lucci aveva fatto sapere che era stato lo stesso Salvini a insistere per avere quello scatto perché lui non lo conosceva.

Le pene per gli altri imputati

Come riporta l’ANSA, otto anni di reclusione sono stati inflitti a Daniele Cataldo, ex vice di Lucci, per il quale i giudici hanno ratificato il concordato che comprendeva anche l’accusa di essere stato l’esecutore materiale del tentato omicidio di Anghinelli.

In un verbale depositato nei mesi scorsi, Cataldo aveva confessato il proprio ruolo nell’agguato, escludendo di fatto la responsabilità di Lucci come mandante e indicando un’altra persona, nel frattempo deceduta. Aveva inoltre riferito di aver agito con un complice di cui conosceva soltanto il soprannome.

Per Giuseppe Caminiti, l’unico dei nove imputati a non aver concordato la pena, la condanna in appello è scesa a quattro anni e due mesi, dopo l’assoluzione da due capi d’imputazione, tra cui il concorso nell’associazione per delinquere. Ratificati dai giudici del tribunale di Milano anche gli accordi per gli altri sei imputati: Alessandro Sticco è stato condannato a tre anni e dieci mesi, Islam Hagag a due anni e dieci mesi. Per gli altri ultras, tra cui gli interisti Renato Bosetti e Fabiano Capuzzo e i milanisti Luciano Romano e Matteo Norrito, le pene concordate sono attorno ai tre anni o poco superiori. Per gli interisti è contestata anche l’aggravante mafiosa nell’associazione per delinquere.