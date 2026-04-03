Luca Lucci, ex capo ultras del Milan condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico

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Luca Lucci è il più noto tra gli ultras del calcio milanese. L’ex capo della curva Sud del Milan era tra gli indagati dell’inchiesta sulle tifoserie di San Siro, al termine della quale fu condannato a 10 anni di carcere. Alla precedente condanna si aggiunge quella da 18 anni e 8 mesi di detenzione per narcotraffico. Lucci era al vertice di una presunta associazione di spaccio internazionale di droga.

Luca Lucci condannato per narcotraffico

La gip Giulia Masci ha convalidato, con rito abbreviato, la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Luca Lucci.

L’accusa è quella di narcotraffico. Lucci era al vertice di un’associazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti.

ANSA

Con il nickname di “belvaitalia”, l’ultras avrebbe gestito periodiche importazioni di marijuana e hashish dall’Italia alla Spagna.

Le droghe, prodotte in Marocco, erano gestite da un socio albanese e spostate, nascoste nei doppifondi, su furgoni e tir che trasportano bancali di frutta o altra merce in grado di distogliere il fiuto dei cani antidroga.

Il traffico di droga internazionale

Tra il giugno 2020 e il marzo 2021, Lucci e i suoi complici avrebbero movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina.

Meta finale dei carichi erano le piazze di Milano e dell’hinterland, dove la droga veniva rivenduta in un giro d’affari milionario.

Gli imputati erano 23. Le condanne più alte sono state quelle assegnate a Lucci e al suo socio Fatjon Gjonaj, cui spettano 13 anni e 6 mesi.

La gip Masci ha disposto per gli altri 21 imputati pene fino a 3 anni di detenzione, con le attenuanti generiche dovute al traffico di droga leggera.

L’inchiesta sulle tifoserie di San Siro

Luca Lucci era già noto alle forze dell’ordine e all’opinione pubblica nell’ambito della maxinchiesta della Dda di Milano sulle curve di San Siro.

Le indagini sulle tifoserie di Milan e Inter, che comprendevano anche un tentato omicidio, avevano portato all’arresto di diversi capi ultras.

Lucci era stato condannato a 10 anni. Nel dicembre 2024 era stato destinatario di un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere per narcotraffico, per cui è arrivata infine una nuova condanna.

Il caso della foto con Matteo Salvini

Lucci è ricordato anche per una nota foto che lo ritrae assieme all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini: i due si abbracciano alla festa per i 50 anni della curva Sud.

La foto risale al 2018, anni dopo Lucci tornò a parlarne proprio nel corso del processo sulle tifoserie. “È stato lui a insistere per fare la foto, io non volevo” raccontò.

“Io non volevo nemmeno farlo entrare, non mi è mai stato simpatico, – ci ha tenuto a specificare l’ultras – io ho altre idee politiche, sono di sinistra”.