Luca Mercalli e l'allarme sul cambiamento climatico, "bisogna avere giusta paura come davanti a una malattia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sul clima bisogna avere una giusta paura, come davanti a una malattia”. Così Luca Mercalli parla del cambiamento climatico e di quanto si sta facendo, ancora troppo poco, per mitigare il fenomeno. Per ridurre l’impatto dei danni, spiega il climatologo, serve ridurre il consumo di suolo e un “investimento serio” sulle energie rinnovabili.

Luca Mercalli e l’allarme sul cambiamento climatico

Questa estate è stata la più calda degli ultimi 250 anni. “Ha battuto tutti i record”, “questo dovrebbe farci riflettere”.

Così il noto climatologo Luca Mercalli in una intervista a La Nazione parla del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.

ANSA

“Tutte le estati degli ultimi anni sono state molto più calde della media – spiega – è dunque ragionevole pensare che in futuro supereremo i record”.

Non è solo questione di temperature, con il caldo aumentano anche l’intensità e la frequenza dei fenomeni estremi. Bisogna quindi agire, e cercare di fare quello che si può per contenere il fenomeno e limitare i danni.

Sul clima “bisogna avere una giusta paura”

Secondo Mercalli sul clima “bisogna avere una giusta paura, come davanti a una malattia: il cancro, per esempio, ci spinge a fare i controlli”.

“Bisognerebbe iniziare a seguire l’Accordo di Parigi per mettere in campo misure per mitigare il fenomeno”, aggiunge.

Ma è “altamente improbabile purtroppo”, e non solo per la “scellerata” politica climatica degli Stati Uniti di Donald Trump, “anche l’Europa potrebbe fare molto di più”.

Cosa fare secondo Mercalli

Secondo Mercalli è necessario l’adattamento per ridurre l’impatto dei danni: “Servono rifugi climatici e piantare alberi in città”, e serve un “investimento serio sulle energie rinnovabili“.

Mentre sul nucleare Mercalli dice che sarebbe “assurdo iniziare adesso il lungo cammino verso l’energia nucleare. Se si deve iniziare, iniziamo il percorso sulle rinnovabili”.

A livello locale invece si dovrebbe puntare come prima cosa a ridurre il consumo di suolo, perché “il terreno serve al clima, contro il dissesto idrogeologico e per togliere le isole di calore urbano”.

“L’arresto della cementificazione – aggiunge – fa prendere tanti piccioni con una fava”.