Luca Mercalli lancia l'allarme sulla crisi climatica: "Intervenire subito, o i danni saranno irreversibili"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luca Mercalli lancia l’allarme: l’estate record dimostra che la crisi climatica è già qui. Senza il rispetto degli Accordi di Parigi, per il climatologo si rischia un aumento fino a 5°C entro fine secolo, tra eventi estremi, siccità e danni irreversibili. Per evitare il disastro serve un’azione rapida: passare alle rinnovabili, tagliare i consumi e rivedere il modello di crescita.

Luca Mercalli, l’ennesimo monito

Il titolo non lascia spazio a diverse interpretazioni: “La crisi climatica è tra noi: ignorarla o affrontarla?”. È la scelta di Luca Mercalli per la serata di mercoledì 28 ottobre, alle 20:30 al Teatro Ristori di Verona, che apre le Serate d’autore della nuova stagione.

Il climatologo, direttore della rivista Nimbus e presidente della Società Meteorologica Italiana, salirà sul palco in dialogo con Mauro Keller, per portare nuovamente il pubblico a guardare al riscaldamento globale come a un’urgenza non più rimandabile, di fronte a cui, in modo quasi inspiegabile, si fa ancora troppo poco.

ANSA

L’allarme sul cambiamento climatico

Secondo lo scienziato, ormai chiunque ha davanti agli occhi il problema. “Abbiamo vissuto l’estate più calda di sempre da quando abbiamo la capacità di creare una scala di misurazione, cioè da due secoli e mezzo” ha ricordato all’Arena. Eppure, nota il climatologo, prevale la tendenza a ridimensionare tutto, come dimostrano i tanti commenti online.

Se l’evidenza viene ancora negata, per Mercalli questo è figlio di più ragioni. Da un lato pesano gli interessi enormi del comparto delle fonti fossili, che non intende farsi da parte. Dall’altro agisce un meccanismo psicologico diffuso.

“Le persone che si incontrano la mattina a fare la spesa al mercato non sono tutte petrolieri che devono difendere i loro interessi, eppure è diffusa, nel sentire comune, questa forma di rimozione del problema” ha osservato. “Gli psicologi ci spiegano che quando le persone hanno di fronte problemi molto grandi, tendono a stornare lo sguardo, a minimizzare e pensare ad altro: appunto un rimozione per paura di qualcosa di troppo grande, troppo minaccioso”.

“Ma alla fine tutto torna, anche a livello economico” ha sottolineato. “Se la grandinata ti sfascia la macchina è un danno, se l’alluvione di disfa la casa è un danno. E anche chi non ha danni diretti, non può non pensare al costo sociale della crisi ambientale: le tasse che tutti paghiamo”.

Le previsioni sul futuro

Lo scenario descritto per i prossimi decenni è severo. Se l’Accordo di Parigi non sarà rispettato al più presto, entro fine secolo la temperatura globale potrebbe crescere fino a 5 gradi. Questo significherebbe più ondate di calore di matrice africana, avanzata di desertificazione e siccità, incendi boschivi, alluvioni e tempeste più frequenti, un mare più alto di oltre un metro, raccolti ridotti, danni a infrastrutture e persone e migrazioni di massa.

Il tempo, avverte Mercalli, lavora contro di noi: “Se ritardiamo il nostro intervento, sempre più difficile sarà porre rimedio: a un certo punto i danni diventano irreversibili”.

Non tutto, però, è perduto: “La possibilità di ridurre i danni esiste ancora, ma richiede uno sforzo rapido e imponente. Il passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili, una maggior efficienza nell’uso e nel riciclo delle materie prime e un ripensamento della crescita economica che non può essere considerata infinita in un mondo dalle dimensioni limitate”.

Luca Mercalli a “Che tempo che fa”

Il climatologo ha ribadito la sua visione anche a “Che tempo che fa” nella puntata di domenica 18 ottobre, concentrandosi in particolare sulla situazione delle montagne italiane. “Noi perderemo i ghiacciai, questo ormai è certo” ha affermato Mercalli “perché stiamo togliendo ogni anno il 3%. Dobbiamo fare oggi strategia, perché le Alpi diventano come gli Appennini”.

Lo scienziato ha inoltre sottolineato l’impatto della perdita dei ghiacciai sul Paese. “Ci viene meno quella riserva di soccorso, allora noi dobbiamo già pensare a una strategia per la raccolta dell’acqua piovana. E se noi perdiamo le produzioni agricole di eccellenza, che cosa facciamo?”.