Luca Mercalli spiega che il buco dell'ozono si è ridotto ma il rischio non è finito: "Uno nuovo in Antartide"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il buco dell’ozono si sta progressivamente riducendo, grazie agli interventi adottati negli ultimi decenni per limitare le sostanze responsabili della sua formazione. A spiegarne i motivi è il climatologo Luca Mercalli, che ha parlato di una buona notizia per l’ambiente e la salute umana, che però non deve far abbassare la guardia su quanto sta succedendo in Antartide.

Buco dell’ozono, buone notizie sulla chiusura

Il buco dell’ozono si sta chiudendo, ma il processo di recupero non è ancora terminato. È quanto spiega Luca Mercalli sulle pagine del settimanale Oggi, sottolineando come la comunità internazionale sia riuscita a contrastare uno dei più gravi problemi ambientali del Novecento.

All’origine del fenomeno ci sono soprattutto i clorofluorocarburi (Cfc), sostanze chimiche introdotte negli anni Trenta e impiegate per decenni nei frigoriferi e nelle bombolette spray. Soltanto successivamente gli scienziati hanno compreso che questi gas contribuivano alla distruzione dell’ozono atmosferico, indispensabile per schermare le radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole.

La svolta è arrivata nel 1987 con il Protocollo di Montreal, l’accordo internazionale che ha avviato l’eliminazione progressiva delle sostanze responsabili dell’assottigliamento dello strato di ozono. Le grandi industrie chimiche hanno quindi iniziato a sostituire i Cfc con composti alternativi.

Secondo Mercalli, i risultati sono evidenti: la riduzione del buco dell’ozono ha contribuito a scongiurare un’espansione del fenomeno verso aree abitate dell’Australia, della Nuova Zelanda, dell’Argentina e del Sudafrica, limitando i potenziali rischi sanitari legati all’esposizione ai raggi ultravioletti. Il climatologo ricorda tuttavia che i danni ambientali richiedono molto tempo per essere riparati e che i progressi ottenuti non devono essere considerati irreversibili.

Buco dell’ozono in Antartide, i nuovi dati della NASA e l’allarme

Nonostante i miglioramenti, la situazione in Antartide però continua a richiedere attenzione. A Oggi, Luca Mercalli segnala la formazione di un nuovo buco dell’ozono nella regione polare, sottolineando che le cause non sono ancora completamente chiarite.

Tra le ipotesi citate dal climatologo figura il possibile contributo dei residui chimici prodotti dai satelliti fuori uso durante il rientro nell’atmosfera. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che non costituisce una spiegazione scientificamente accertata del fenomeno.

A fornire un quadro aggiornato sono i dati diffusi il 4 novembre 2026 dalla NASA e dalla NOAA, l’agenzia statunitense che si occupa di atmosfera e oceani. Secondo le rilevazioni, il buco dell’ozono antartico del 2026 è stato il settimo più esteso nei 48 anni di monitoraggio, pur non raggiungendo i livelli di impoverimento dell’ozono osservati negli episodi più gravi del passato.

Gli scienziati attribuiscono la particolare estensione del fenomeno nel 2026 soprattutto a un vortice polare insolitamente intenso, che ha favorito condizioni atmosferiche adatte alla distruzione dell’ozono.

La NASA precisa però che la tendenza di lungo periodo resta quella di un progressivo recupero. Senza le restrizioni introdotte dal Protocollo di Montreal, il buco del 2026 avrebbe potuto raggiungere dimensioni ancora maggiori. Le concentrazioni di cloro derivanti dalle sostanze dannose per l’ozono sono diminuite sensibilmente e, secondo le stime scientifiche, il recupero dell’ozono antartico potrebbe completarsi intorno agli anni Settanta di questo secolo.

Cos’è il buco dell’ozono e perché è pericoloso per la salute

Il buco dell’ozono non è un’apertura vera e propria nell’atmosfera, ma una zona in cui la concentrazione di ozono stratosferico diminuisce in maniera significativa. L’ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno che, nella stratosfera, forma uno strato protettivo capace di assorbire gran parte delle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole.

Quando questo strato si assottiglia, una quantità maggiore di raggi UV può raggiungere la superficie terrestre, aumentando il rischio di scottature, tumori della pelle e danni agli occhi, oltre a provocare conseguenze sugli ecosistemi.

Il fenomeno è particolarmente evidente sopra l’Antartide durante la primavera australe, quando le basse temperature e specifiche condizioni atmosferiche favoriscono le reazioni chimiche che distruggono l’ozono.

Il caso rappresenta anche un esempio significativo di cooperazione internazionale. Mercalli considera il Protocollo di Montreal un modello importante, capace di dimostrare che gli accordi globali possono produrre risultati concreti. Il climatologo richiama però una differenza fondamentale rispetto alla lotta contro il riscaldamento globale: mentre l’eliminazione dei Cfc ha coinvolto un numero relativamente circoscritto di sostanze e settori industriali, la riduzione delle emissioni responsabili del cambiamento climatico richiede di trasformare un sistema economico ancora fortemente dipendente da petrolio, carbone e gas.

Per questo, spiega Mercalli, il recupero dell’ozono rappresenta un successo ambientale importante, ma anche un monito: i risultati della protezione dell’ambiente richiedono decenni e non possono mai essere dati per scontati.