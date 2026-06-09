Luca Parmitano pilota di Artemis III verso la Luna, è il primo italiano: "Italia mi ha dato gli strumenti"

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La NASA ha annunciato l’equipaggio di Artemis III e tra i quattro astronauti scelti c’è anche l’italiano Luca Parmitano, che sarà il pilota della prossima missione. Il lancio è previsto nel 2027 e servirà a testare le tecnologie necessarie per il ritorno dell’uomo sulla Luna. Grande l’emozione per Parmitano, unico europeo a bordo e primo italiano a compiere un’impresa di tale livello.

Il primo italiano verso la Luna

L’Italia in prima linea nell’esplorazione spaziale internazionale. La NASA ha annunciato ufficialmente dal Johnson Space Center di Houston l’equipaggio della missione Artemis III, una delle tappe più importanti del programma che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna e a costruire una presenza stabile sul nostro satellite naturale nei prossimi anni.

Nell’equipaggio figura anche l’italiano Luca Parmitano, che ricoprirà il ruolo di pilota della missione. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea sarà l’unico europeo a partecipare, accompagnato dal comandante Randy Bresnik, dagli specialisti Frank Rubio e Andre Douglas. Come primo sostituto è stato indicato Bob Hines.

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Il ministro Adolfo Urso ha commentato la scelta della NASA definendola “motivo di orgoglio per tutta la nostra Nazione” e ha ribadito che l’Italia sarà tra i protagonisti della nuova fase dell’esplorazione lunare. Secondo quanto dichiarato dal ministro, il nostro Paese potrebbe partecipare anche alla successiva missione Artemis IV con almeno due astronauti italiani, confermando il crescente peso dell’Italia nelle strategie spaziali internazionali.

L’emozione di Luca Parmitano

Durante la presentazione ufficiale dell’equipaggio, Parmitano non ha nascosto la propria emozione, ricordando il percorso che lo ha portato fino a questo momento storico.

“Mi scuso in anticipo se mi emozionerò. Sono onorato. Per un lancio spaziale servono tante componenti. Per me la piattaforma di lancio è l’Italia, il nostro sistema educativo. L’Italia mi ha dato gli strumenti professionali necessari” ha affermato, ringraziando poi le altre istituzioni che hanno contribuito alla sua formazione professionale e umana.

“L’Esa per me è come la ‘launch tower’. Connette mondi diversi, costruendo ponti e connessioni per elevare individui per raggiungere il loro potenziale”. Particolarmente toccante poi il passaggio dedicato alla famiglia. “Il carburante è proprio qui: Mia, Sara, Marta, tutta la mia famiglia nel pubblico, voi siete l’energia che alimenta la mia anima e il vostro amore è la scintilla”.

Che cosa farà davvero Artemis III

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, Artemis III non sarà la missione che riporterà gli astronauti sulla superficie lunare. Dopo una revisione del programma annunciata dalla NASA nel 2025, la missione avrà il compito di verificare le tecnologie necessarie per i futuri allunaggi.

L’equipaggio effettuerà test di rendezvous e attracco in orbita terrestre bassa tra la capsula Orion e i sistemi di atterraggio lunare sviluppati dalle aziende private SpaceX e Blue Origin. Gli astronauti proveranno inoltre le nuove tute spaziali realizzate da Axiom Space in collaborazione con Prada, progettate per le future missioni lunari.

Se Artemis III completerà con successo tutti i test previsti, la missione successiva, Artemis IV, potrebbe avvicinare nuovamente gli astronauti al polo sud lunare entro il 2028. Sarà il passaggio decisivo per riportare esseri umani sulla superficie della Luna oltre mezzo secolo dopo le missioni Apollo.

Chi è Luca Parmitano

Nato a Paternò il 27 settembre 1976, Luca Parmitano rappresenta uno dei più importanti astronauti europei della sua generazione. Entrato nell’Aeronautica Militare nel 1995, ha accumulato oltre 2.000 ore di volo su più di quaranta differenti velivoli. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per essere riuscito a portare in sicurezza a terra un caccia AMX gravemente danneggiato dopo una collisione con una cicogna.

Selezionato dall’ESA nel 2009, ha effettuato il suo primo volo spaziale nel 2013 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Nello stesso anno è diventato il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale.

Durante una successiva attività extraveicolare sopravvisse a un grave incidente causato dall’ingresso di acqua nel casco, episodio che viene ancora oggi studiato come uno dei più pericolosi nella storia recente delle missioni spaziali. Nel 2019 è tornato sulla ISS con la missione Beyond, diventando il primo italiano e il terzo europeo a comandare la stazione spaziale internazionale.