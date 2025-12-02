Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Assolto nel processo di primo grado il medico di base di Luca Piscopo, condannato a due anni e mezzo di reclusione invece il ristoratore cinese nel cui ristorante a Napoli aveva mangiato il 15enne. Il ragazzo è morto per miocardite il 2 dicembre 2021, dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare; intossicazione che sarebbe stata causata dal sushi ingerito nel locale “all you can eat”.

Luca Piscopo morto dopo aver mangiato sushi, la sentenza di primo grado

Il ristoratore cinese, titolare del locale del Vomero in cui Piscopo ha mangiato sushi nove giorni prima di morire, è stato condannato, oltre ai due anni e mezzo di reclusione, al risarcimento delle parti civili. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Giuliana Taglialatela.

A giudizio era finito anche il medico di base della famiglia Piscopo su cui pendeva l’accusa di omicidio colposo. Il medesimo reato è stato contestato al titolare cinese, il quale ha anche dovuto rispondere dei capi d’imputazione che riguardano l’igiene e la conservazione degli alimenti.

Al termine della sua requisitoria, il pm Federica D’Amodio aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione per il ristoratore, che è stato difeso dal legale Arturo Cola, mentre per il medico aveva chiesto un anno e otto mesi.

Il dottore, assistito dall’avvocato Vittoria Pellegrino, è stato assolto. In aula erano presenti il padre e la madre di Luca Piscopo, la sorella, altri familiari e alcuni amici del giovane, tra cui le amiche che erano con lui durante il pranzo svoltosi il 23 novembre 2021 nel locale “all you can eat”.

La rabbia dei genitori del 15enne: “Meritava la pena anche il medico”

“Non è stata fatta pienamente giustizia, questa rimarrà soltanto una verità giudiziaria“, ha dichiarato la madre della vittima, Maria Rosaria Borrelli, che evidentemente sperava in una sentenza diversa.

“Mio figlio è morto dopo giorni di sofferenza e dopo aver perso 10 chili, ma il medico non ci ha mai chiamati in quel lasso di tempo. Il risarcimento non ci interessa, meritavano entrambi il massimo della pena“, ha aggiunto la donna.

Luca Piscopo era un ragazzo sano e sportivo

Il 15enne era un ragazzo che non aveva problemi di salute. Era un giovane che praticava sport e che aveva uno stile di vita salutista.

“Non intendiamo criminalizzare nessuno, ma vogliamo capire cosa è accaduto, cosa abbia stroncato la vita di un ragazzo nel fiore dei suoi anni”, aveva sottolineato la famiglia Piscopo mentre erano in corso le indagini preliminari.