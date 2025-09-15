Luca Richeldi accusato di violenza sessuale, primario del Gemelli patteggia pena per gli abusi sulla paziente

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Luca Richeldi, professore ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio alla Cattolica di Roma e direttore di Pneumologia al Gemelli, ha patteggiato la pena a 11 mesi e 10 giorni di carcere per violenza sessuale aggravata e relativa a fatti di minore gravità. Il medico dovrà frequentare due volte a settimana un programma per sexual abuser in una delle strutture convenzionate con il Tribunale.

L’inchiesta su Luca Richeldi

Come riporta La Repubblica, una donna di 43 anni ha denunciato il direttore di Pneumologia al Gemelli raccontando di aver subito abusi da parte del medico. I fatti risalgono al 2022.

La donna si era rivolta a Richeldi, che conosceva da quattro anni e aveva in cura alcuni suoi familiari, per una crisi asmatica.

ANSA

Una veduta esterna del policlinico Gemelli dove Richeldi è direttore di pneumologia

Il medico l’avrebbe fatta andare in uno studio privato e non nel solito ambulatorio.

Nel capo d’imputazione della Procura si legge che “con violenza consistita nella repentinità dei gesti che non lasciavano alla vittima alcun margine di reazione” la costringeva “a subire atti sessuali”.

“In particolare, dopo la visita – viene riportato – mentre si trovavano seduti sul divano, le poggiava una mano sulla gamba sinistra e poi sul fianco sinistro, sotto i vestiti e a contatto con la pelle, quindi le si gettava addosso baciandola sulla bocca”.

La donna ha raccontato di non aver avuto il coraggio di parlare dell’accaduto per dieci mesi. Poi si è confidata con la sorella, con il compagno e, alla fine, a denunciare il medico.

L’apertura dell’inchiesta

Con la denuncia è iniziata l’inchiesta tra indagini, accuse della procura, udienze preliminari e due richieste di patteggiamento respinte dal gup. La vittima aveva rifiutato i 10 mila euro offerti come risarcimento.

Il tribunale ha accolto il patteggiamento solo a metà settembre 2025. Come riporta La Repubblica, Richeldi dovrà affrontare un percorso e sarà il tribunale di Roma a verificarne il buon esito.

“È un risultato importante, tre anni fa è iniziato questo percorso che è stato molto difficile dal punto di vista psicologico e umano e oggi siamo arrivati al fatto che il professor Richeldi ha concordato una condanna“, ha affermato la donna, parte civile nel procedimento.

I legali di Richeldi

Soddisfazione è stata espressa dai legali di Luca Richeldi, gli avvocati Carlo Bonzano e Tatiana Minciarelli.

“Esprimiamo soddisfazione per questo esito favorevole. Il Tribunale, infatti, nell’accogliere la richiesta di patteggiamento, così come reiterata negli identici termini in cui era stata incomprensibilmente disattesa nella fase dell’udienza preliminare, ha indicato una rosa di strutture tra le quali dovrà essere individuata quella più idonea presso cui svolgere i percorsi di assistenza psicologica previsti dalla legge”, ha spiegato il professore Carlo Bonzano.

Il 20 novembre 2025 ci sarà l’udienza per indicare la struttura dove Richeldi dovrà svolgere un percorso bisettimanale per sexual abuser.