Luca Riemma, il successo dopo ‘Un posto al sole’: “Non era quello il fine ultimo, ho detto no anche al GF”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un bambino che si sveglia nel cuore della notte perché non riesce a smettere di dipingere. E c’è un ragazzo che, qualche anno dopo, cerca negli scontri tra tifoserie una via d’uscita alla propria irrequietezza. In mezzo, una città difficile da amare senza riserve: Napoli. Sono immagini di una stessa vita, quella di Luca Riemma, attore, produttore e pittore, che ha imparato a riconoscere nelle proprie contraddizioni una parte essenziale della sua identità. Dal ruolo di Pietro Maia in Un posto al sole al trasferimento negli Stati Uniti, Luca Riemma ha attraversato il successo, la solitudine, i rifiuti professionali e la necessità di ricominciare. Oggi, a quarantatré anni, la fede e la paternità hanno cambiato il suo modo di guardare alla vita e alla recitazione. Intanto prepara il ritorno alla tv nella serie di Rai 1 Livatino e nella pittura con una mostra che, secondo quanto racconta, è prevista a Palazzo Reale di Napoli nel maggio 2027. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Luca Riemma ripercorre il rapporto con la famiglia, il primo incontro con il cinema, gli anni americani e la ricerca di un equilibrio emotivo. Fino a interrogarsi sul bambino che è stato e su quanto, nonostante il percorso compiuto, debba ancora imparare ad amarsi.

Lei vive negli Stati Uniti da circa quindici anni. Quale Luca Riemma ha lasciato l’Italia e come l’ha trasformata questa lunga esperienza americana?

“Prima di partire ero un uomo, forse ancora un ragazzo, che viveva di pancia. Mi lasciavo guidare quasi esclusivamente dalle emozioni. Ero come un’onda che si infrangeva sugli scogli. L’America mi ha reso più simile al fiume Colorado: oggi riesco a dare una direzione alle mie emozioni, a canalizzarle meglio. Mi ha insegnato quella che definisco intelligenza emotiva, che prima mi mancava. Ero emotivamente più libero, ma anche meno attento al rapporto con me stesso e con la vita. Vivevo tutto in maniera viscerale e, a volte, questo atteggiamento diventava tossico. Da adulti, lasciarsi guidare soltanto dalle emozioni può creare situazioni difficili. Per questo devo ringraziare l’America. Dico sempre che l’uomo che sono oggi ringrazia papà America e mamma Italia. Prima, metaforicamente parlando, ero un uomo senza papà”.

Ha lasciato l’Italia quando la sua carriera sembrava già avviata. Trasferirsi negli Stati Uniti ha significato ricominciare da zero?

“Assolutamente sì. Ma è proprio la zona di comfort che spesso ci impedisce di crescere. In Italia avevo raggiunto una sorta di punto d’arrivo, anche se per me ogni arrivo rappresenta sempre un nuovo inizio. Non si smette mai di imparare e di mettersi alla prova. Sentivo il bisogno di non pescare più in un lago, ma nell’oceano. Volevo imparare bene l’inglese, confrontarmi con altre tecniche di recitazione, studiare un metodo diverso. Non necessariamente migliore, ma diverso. Credo che la sensibilità necessaria a recitare si possieda oppure no: non si impara, ci si nasce. Dico sempre che attori si diventa, artisti si nasce. Non spetta a me definirmi artista, anche se il mio primo amore è stato la pittura. Ricominciare da zero è stato doloroso e frustrante, ma mi è servito a comprendere molti aspetti che ho saputo apprezzare soltanto in seguito”.

La sua partenza richiama la storia di tanti emigranti italiani, fatta di nostalgia e sacrifici. Quanto le è costata quella scelta?

“Mi è costata lacrime e solitudine. Ma, come diceva De André, dal letame nascono i fiori. Mi sono ritrovato molte volte nella merda, mi scusi il termine, e sono convinto che l’oro si forgi con il fuoco. Ho perso anche una relazione sentimentale. Col senno di poi, però, è stato meglio così, perché Dio mi ha donato una donna che mi ha reso più forte e ha contribuito a farmi diventare l’uomo che sono oggi. Abbiamo anche una bambina bellissima. Non potrei più fare a meno dell’America, ma nemmeno dell’Italia. All’inizio è stato difficile, ma le esperienze attraversate mi hanno reso più forte”.

Come hanno reagito i suoi genitori quando ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti?

“Mia madre e mio padre mi vedevano come un delfino costretto a nuotare in una vasca, quando invece aveva bisogno del mare. Mi hanno sempre incoraggiato a fare quell’esperienza. Anche perché nella mia famiglia c’erano già esempi di persone che avevano scelto di vivere all’estero. Mio fratello, per esempio, vive a Sydney da trent’anni. I miei genitori mi dicevano: ‘Luca, l’Italia rimane qui. Napoli e la tua famiglia rimangono qui. Tu devi andare, fare esperienza e poi eventualmente tornare più formato e più maturo’. Sono molto grato a mia madre per avermi spinto verso l’America, anche se ero già abbastanza libero nelle mie scelte. Avevo ventotto anni quando decisi di partire per frequentare un corso di recitazione, in concomitanza con il Los Angeles Italian Film Music Festival. In quell’occasione incontrai Paul Aaron, il padrino di Keanu Reeves, che mi diede la possibilità di visitare diverse scuole di recitazione, così da scegliere quella più adatta a me. Alla fine iniziai a studiare con Michelle Danner, presso la cui scuola rimasi per tre anni. Poi ho conosciuto mia moglie. È una storia lunga e complicata, ma felice. Oggi, quando sono in America, sono un uomo più calmo, riflessivo e paziente con me stesso. Quando torno in Italia, invece, è come se venissi infilato in una lavatrice di emozioni. E dentro quella lavatrice non c’è soltanto acqua pulita: ci sono anche acqua sporca, microplastiche e tutto quello che può venirne fuori”.

Come è arrivato il suo primo ruolo cinematografico?

“Ho girato il mio primo film a sedici anni, con Antonio Capuano. Frequentavo l’istituto d’arte a Napoli quando arrivò un casting director, Claudio Grimaldi, che voleva scattarmi delle fotografie. Ero nel pieno del mio periodo da scugnizzo, quello che potremmo definire da piccolo criminale. Reagii malissimo. Gli intimai di non insistere, arrivando a minacciarlo di mandarlo in ospedale. La parte incredibile è che, più reagivo male, più lui guardava il suo assistente e ripeteva: ‘È proprio lui, è proprio lui’. Stavano cercando un ragazzo che interpretasse il figlio di un camorrista napoletano. Alla fine mi fecero capire che si trattava di una proposta seria e professionale. Accettai e andai accompagnato da mio padre. Da lì è cominciato tutto. Seguirono circa quindici anni di percorso professionale molto turbolento. Ero estremamente serio nel mio approccio alla recitazione e volevo tenere tutto sotto controllo, quasi come se ogni risultato dipendesse esclusivamente da me. Proprio ieri ho ritrovato in un armadio dei DVD ancora tutti catalogati, relativi ai provini e ai lavori che facevo. Crescendo ho capito che non funziona così. Posso fare la mia parte, piantare un seme, ma poi devo lasciare che la natura faccia il suo corso. Posso soltanto annaffiarlo ogni giorno”.

E i suoi che ne pensavano della sua decisione?

“L’hanno accolta con naturalezza. Avevano capito fin da quando ero piccolo che avevo una forte inclinazione artistica. Mio padre mi comprò un pianoforte, poi mi regalava colori e pennarelli. Non ho mai avvertito una forzatura. Anzi, credo di essere stato sostenuto”.

US: Sante Cossentino

Tempo dopo quel primo film è arrivato anche Un posto al sole, che ha celebrato trent’anni. Lei interpretava Pietro Maia: che ricordo conserva di quell’esperienza?

“È stata l’esplosione della mia carriera di attore. Arrivavo da tredici, quattordici anni di pura gavetta, durante i quali avevo lavorato in film indipendenti, fatto teatro e frequentato diverse scuole di recitazione. Inizialmente mi avevano proposto soltanto quattro o cinque pose, poi sono diventato uno dei protagonisti. Attraversavo un momento personale molto particolare. Stavo vivendo la fine di una relazione con una ragazza con la quale ero stato fidanzato tre anni ed ero molto provato. Quando mi chiamarono, risposi che non volevo fare il provino. Mi dissero che avevano già tanti miei provini e che avrei potuto interpretare direttamente quel piccolo ruolo. Tutta quella turbolenza sentimentale e interiore la riversai nel personaggio, rendendolo viscerale e vero. Il risultato piacque e mi proposero di diventare uno dei protagonisti. Lo chiamo il mio periodo di Califano. Mi sentivo una piccola star. Comprai persino una Porsche e mi sembrava di essere arrivato, almeno a Napoli”.

Che rapporto aveva con la popolarità in quel periodo?

“La gente mi riconosceva. Andavo apposta negli ipermercati per incontrare i fan. Facevo la spesa anche quattro volte al giorno, comprando sempre gli stessi prodotti, perché provavo l’adrenalina di essere riconosciuto. Quell’esperienza mi ha fatto capire un aspetto importante: non avevo scelto di fare anche l’attore soltanto per la popolarità. Dico ‘anche’ perché dipingo e non voglio essere definito esclusivamente dalla recitazione. Quando, col tempo, la popolarità si è attenuata, non ne ho sofferto particolarmente. Avevo capito che non era quello il fine ultimo. Naturalmente essere riconosciuti fa piacere. Non sono d’accordo con chi sostiene che la popolarità non gli interessi affatto. Credo che bisogni essere sinceri con se stessi e con gli altri. È stato un periodo piacevole, ma anche di immaturità, sia umana sia professionale. Ringrazio moltissimo Un posto al sole, perché è stata una scuola fenomenale dal punto di vista tecnico e artistico. Arrivavamo a girare anche diciassette scene al giorno. A volte i copioni venivano riscritti all’ultimo momento oppure dovevamo girare scene che non erano previste, quasi improvvisandole, pur senza poterci permettere una vera improvvisazione totale. Mi ha insegnato resilienza e professionalità”.

Dopo tanti cambiamenti, che significato hanno oggi per lei ambizione e successo?

“L’ambizione è riuscire a interpretare personaggi che non ho ancora avuto la possibilità di affrontare, ruoli mai proposti o che non sono riuscito a ottenere. È conquistare quel ruolo e portarlo fino in fondo. Il successo, invece, è riuscire a vivere soltanto di questo mestiere”.

Non coincide più con l’idea di popolarità che aveva ai tempi di Un posto al sole?

“No, non è più quello. Essere riconosciuti, ricevere richieste di autografi e fare fotografie con le persone è certamente piacevole. È un’esperienza che ho vissuto e non voglio dire che non mi manchi affatto. Ma non è quello che considero il successo. Le racconto un episodio. All’epoca rifiutai di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello. Era un’occasione che, dal punto di vista economico, avrebbe potuto permettermi di comprare anche quattro case a Roma. In quel periodo frequentavo il corso propedeutico al Centro Sperimentale e ricordo che Giancarlo Giannini ci disse che chi voleva fare l’attore non avrebbe dovuto partecipare assolutamente ai reality show. Seguii quel consiglio. Alla persona che poteva farmi entrare nel Grande Fratello dissi: ‘Guardi, io voglio fare l’attore. Non mi interessa partecipare a un reality’. Oggi, col senno di poi, dal punto di vista finanziario probabilmente avrei diversi appartamenti. Ma chi può sapere se, facendo quella scelta, avrei poi vissuto tutto il percorso che ho fatto? A Napoli, tra amici, si usa una battuta: «Se avessi avuto tre palle, mi sarei chiamato flipper»”.

Oggi sente ancora il bisogno di dimostrare di essere un artista, oppure ha imparato a vivere il mestiere con maggiore semplicità?

“Oggi ho un rapporto diverso con la recitazione. Prima mi sentivo molto più sotto pressione, quasi schiacciato da una pressa. La vita è già abbastanza complicata: ci mette davanti a drammi, dolori e difficoltà. Non vedo perché dovremmo appesantirla ulteriormente costruendoci addosso l’immagine dell’attore tormentato, di quello che utilizza necessariamente termini aulici, concetti complessi e deve apparire sempre dannato, quasi fosse un artista per definizione. Non mi riconosco in quell’atteggiamento. Torno ancora una volta alla fede. Sono cattolico e credo che Gesù sia Dio, il creatore del cielo e della terra. Eppure è nato in una grotta e ha vissuto per trent’anni facendo il falegname. Per me è una dimostrazione dell’importanza della semplicità. Less is more, meno è di più. Credo che questo principio valga per ogni artista. Se riesci a emozionare qualcuno che ti guarda, che legge quello che hai scritto o che ascolta quello che dici, allora hai raggiunto il vero successo”.

Che cosa le ha insegnato il mestiere dell’attore, anche sul piano personale?

“Soprattutto la resilienza e la capacità di affrontare il rifiuto, quella che in inglese chiamiamo rejection. È un mestiere che ti mette continuamente alla prova. Quando preparo un self tape, magari sono convinto di essere perfetto per un personaggio, ma poi non ottengo il ruolo. E non dipende necessariamente da me. Ho imparato a trasferire questa consapevolezza nella vita personale. Se un evento non va come avrei voluto, significa che la regia di quel momento ha scelto un’altra direzione. I personaggi e il percorso per interpretarli hanno insegnato molto all’uomo Luca. E naturalmente è successo anche il contrario. Ho sofferto molto. Quando sento che un ruolo è perfetto per me e non vengo scelto, provo frustrazione. Ma proprio da questa frustrazione è nata anche la forza di iniziare a produrre”.

Diventare produttore le ha permesso di comprendere meglio anche i rifiuti ricevuti come attore?

“Non è egocentrismo né narcisismo. A volte so di avere tutte le caratteristiche tecniche per interpretare un personaggio. Ma dopo aver prodotto un paio di film ho compreso che le scelte non dipendono soltanto dalla bravura dell’attore o dalla qualità della sua interpretazione. Entrano in gioco diversi fattori: l’aspetto fisico, l’età, il rapporto con gli altri componenti del cast, il valore commerciale di un nome in un determinato momento. Fare il produttore mi ha insegnato soprattutto a non prendermela quando ricevo un no. Ma non è facile distinguere il rifiuto per un ruolo da un giudizio sulla propria persona. Dipende dal progetto e anche dal momento che sto attraversando nella vita privata. Oggi, però, ho una consapevolezza molto chiara: le priorità della mia vita sono Dio e la famiglia. Questo mi permette di accogliere gran parte dei rifiuti in maniera sana, pacifica, senza entrare in conflitto con me stesso o con gli altri. Riesco a guardarli con maggiore maturità e a comprenderne le ragioni, anche se resta un po’ di tristezza. Prima reagivo con molta più rabbia”.

Nella scelta di un attore non conta soltanto il talento. Quanto ha pesato l’aspetto fisico nella sua carriera? Ha cercato di sottrarsi all’etichetta del ‘bel ragazzo’?

“Forse il problema è stato proprio quello di sentirmi catalogato come il modellino, il bel ragazzo. Credo che anche per questo oggi tenda quasi a imbruttirmi, a privilegiare l’interiorità rispetto all’esteriorità. Quando mi dicono: ‘Fa l’attore, dovrebbe perdere una decina di chili’, rispondo che non faccio l’atleta. L’attore vende sentimenti, emozioni. Se devo interpretare un ruolo che richiede una determinata trasformazione fisica, posso perdere anche trenta chili. Ma deve essere l’attore a modellarsi sul personaggio, non il personaggio a essere costruito sull’attore. In Italia, invece, accade spesso. Non condivido questa impostazione, perché la bellezza dell’attore è soprattutto interiore. Certamente anche l’estetica ha la sua importanza, ma dipende sempre dal personaggio. Mi sono sentito dire: ‘Non puoi interpretare questo ruolo perché sei troppo bello’, oppure di essere associato a una bellezza particolare, a quell’immagine del bello e dannato. Per me, paradossalmente, è stata più una caratteristica negativa che positiva. La vivevo come una limitazione, come il rischio di essere considerato soltanto un attore da soap opera, magari da Beautiful, quello che deve interpretare sempre il bello e dannato. Questa consapevolezza mi ha portato a invertire la rotta. Oggi, a quarantatré anni, vivo la mia età con maggiore serenità. È vero che, anche per una questione di salute, dovrei perdere una decina di chili, forse sette o otto. Ma non ho paura del giudizio degli altri, perché sto bene con me stesso. Mi considero un pezzo di creta grezza che, a seconda del personaggio, può essere scolpito in modi diversi. Amo moltissimo il trasformismo, prima di tutto interiore, che poi si riflette sull’aspetto esteriore. Per questo considero fondamentali anche il costume, il trucco e il parrucco, tutti elementi che contribuiscono alla costruzione di un personaggio”.

Quanto spazio lascia l’industria cinematografica italiana alla trasformazione fisica degli attori?

“Su questo fronte, in Italia, vedo ancora molti limiti. Capisco anche le ragioni produttive. Se un attore non è un nome capace di vendere un film a livello nazionale o internazionale, una produzione può chiedersi perché investire tempo e risorse per trasformarlo, magari facendolo apparire più vecchio, più giovane o semplicemente diverso. Ma è proprio questo il bello del mestiere: il gioco, il playing, la possibilità di trasformarsi. Altrimenti sarebbe come andare a lavorare alle Poste”.

Ha continuato a lavorare tra Italia e Stati Uniti. Dopo Mare fuori, quali progetti la riporteranno sullo schermo?

“In Livatino dovrei comparire in uno degli ultimi due episodi, il terzo o il quarto, ma non ne sono certo. Ci sono poi Il medico di tutti e un film indipendente diretto da Claudio Di Napoli, L’altra faccia della Magliana. In quest’ultimo interpreto il padre di un ragazzo autistico che decide di donare parte del proprio fegato per salvare la vita del figlio di un mafioso della Magliana. Sul versante americano, invece, uscirà una produzione molto grande, Zero AD – Annus Domini”.

La fede ha un ruolo centrale nella sua vita. Considera una coincidenza che diversi progetti professionali, compresa la serie di Martin Scorsese sulla vita dei santi, l’abbiano portata a interpretare figure legate alla spiritualità?

“Il mio rapporto con Dio è libero e amorevole. Come figlio di Dio, ho sempre cercato di mettere il talento ricevuto al servizio della Sua gloria, non della mia. Credo che Dio doni un talento a ciascuno. Ho sempre pregato dicendo: ‘Signore, fa’ che sia fatta la Tua volontà e non la mia’. Ho sempre desiderato interpretare vite diverse, non soltanto personaggi contemporanei, dal poliziotto al criminale. Ricordo un episodio particolare all’Ischia Global, quando fui premiato per Lamborghini, film nel quale interpretavo Giotto Bizzarrini, uno degli ingegneri legati alla storia dell’automobile. Era presente Michelle Danner, colei che poi è stata la mia acting coach per diversi anni a Los Angeles. Mi vide ricevere il premio accanto a un vero sacerdote, che si trovava lì in rappresentanza del Vaticano per il cinema. In quell’occasione mi propose di interpretare Father Joe in The Italians. Le chiesi di farmi leggere il progetto. Mi spiegò che inizialmente il personaggio era stato pensato per un attore di sessantacinque anni, ma vedendomi sul palco accanto a quel sacerdote le era venuta l’idea di propormelo. Ho interpretato quell’episodio come un segno divino. Credo che nulla accada per caso e che la dimensione spirituale e quella umana siano profondamente legate. Da allora mi sono ritrovato a interpretare ruoli di questo tipo”.

Ha sostenuto anche un provino per The Resurrection di Mel Gibson. Come è andata?

“Ho incontrato Mel Gibson per un’audizione legata a The Resurrection, ma poi non sono stato scelto, per motivi che non conosco. Pur essendo dispiaciuto per quel rifiuto, ho quasi provato sollievo. Avevo già interpretato un sacerdote, avevo fatto il progetto di Martin Scorsese e Zero AD. Se avessi partecipato anche a The Resurrection, avrei rischiato di essere identificato soltanto con i film di fede. Sarebbe stato frustrante, perché non mi riconosco esclusivamente in quella dimensione. Un attore deve saper fare tutto. Eppure questi ruoli sono arrivati con grande naturalezza”.

La pittura, però, è stata il suo primo amore. Quando è nata questa passione?

“Da piccolo mi svegliavo alle tre del mattino. Avevo sei anni e piangevo perché volevo dipingere. I miei genitori non riuscivano a capire perché non dormissi e decisero di portarmi da uno psicologo. Lo psicologo confermò che ero un bambino sanissimo, ma con un enorme desiderio di condividere pensieri e sogni con la famiglia. Sono il quinto di una famiglia numerosa: sette fratelli e una sorellina. Trovavo nel silenzio della notte il mio spazio emotivo e artistico. Dipingevo per lasciare un segno sulla carta, per poterlo mostrare agli altri. Dipingevo su ogni superficie a disposizione. Intorno ai dieci anni, però, questa energia artistica cominciò a prendere un’altra direzione. Entrai in quella che definisco la mia fase da scugnizzo e iniziai a combinare qualche marachella in giro per Napoli. Poi incontrai un professore delle medie, Giuseppe Parariello, che riconobbe in me il seme dell’arte e, con tanto amore, mi aiutò a farlo sbocciare, come si fa con un fiore. Fu allora che iniziai a comprendere che il mio primo amore era la pittura. Poi arrivò la recitazione, che considero un’amante: un rapporto viscerale, a volte persino tossico. Per questo dico sempre che la pittura è mia moglie e la recitazione è la mia amante. Ho poi proseguito gli studi, frequentando l’istituto d’arte e successivamente l’ILAS, per formarmi come grafico pubblicitario. La formazione mi ha aiutato a maturare e a sperimentare linguaggi artistici diversi”.

A cosa sta lavorando da pittore?

“Alla mia prossima mostra. L’ultima risale al 2012. Si chiamava Respiro ed era un lavoro a tecnica mista, tra fotografia, grafica e pittura. Rappresentavo bambini con maschere antigas in diverse situazioni della vita quotidiana. In un certo senso, guardando a quello che è accaduto successivamente con il Covid, la considero anche una sorta di premonizione. Ora sto preparando una nuova mostra, prevista a Palazzo Reale di Napoli nel maggio 2027, in concomitanza con l’America’s Cup. Sto lavorando a una tecnica nuova e il titolo sarà Armies of God, le armate di Dio”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Quale caos ha alimentato la sua arte? E quanto la fede l’ha aiutata a governarlo?

“La fede è un rapporto quotidiano. È una scelta che bisogna rinnovare ogni giorno, altrimenti si rischia di scivolare nel bigottismo. Il fanatismo e il bigottismo mi spaventano, non soltanto in ambito religioso. Credo che la fede sia la massima espressione della libertà, proprio perché è una scelta quotidiana. E lo stesso vale per il tentativo di placare la turbolenza che abbiamo dentro. Quando nasci artista, però, sei un po’ come i Campi Flegrei. In superficie puoi aver costruito delle case, puoi aver organizzato la tua esistenza secondo le regole della società moderna, ma sotto continua a esserci un movimento magmatico, in continua evoluzione, sempre pronto a esplodere. Sta a noi decidere come e quando liberarlo. Possiamo trasformare quell’energia in un momento di apertura, davanti a una tela, alla macchina da presa oppure su un palcoscenico. Dipende molto dalla disciplina e dalla formazione. Sono fondamentali, soprattutto per gli artisti, che altrimenti rischiano di perdersi”.

L’artista è spesso descritto come uno spirito libero e ribelle. In quali momenti della sua vita si è riconosciuto in questa immagine?

“Sono stato ribelle e libero di esserlo. Vengo da una realtà napoletana che lei conosce bene. Se non avessi avuto alle spalle il terreno solido della mia famiglia, fatto di principi sani, valori sociali e cristiani, probabilmente oggi non sarei libero. Forse non sarei nemmeno vivo. Da adolescente ho attraversato situazioni anche piuttosto pericolose. Ricordo che andavo alle partite e alle trasferte del Napoli, ma non tanto per seguire il calcio. Ci andavo soprattutto per partecipare agli scontri con le altre tifoserie o con le forze di polizia. Col senno di poi, ho capito che era un modo per cercare di incanalare tutta quell’energia che avevo dentro. Con il tempo ho imparato a darle una direzione diversa”.

Quella ribellione è rimasta anche nel suo rapporto con la professione? C’è ancora qualcosa che fatica ad accettare, nonostante l’esperienza?

“Ci sono aspetti del mio carattere sui quali continuo a interrogarmi. Per esempio, molti miei amici attori, sia italiani sia internazionali, mi raccontano di amare i provini e i self tape. Io, invece, li vivo con grande frustrazione. Non so esattamente perché. Ne ho fatti migliaia e oggi, ogni volta che devo prepararne uno, provo una sorta di resistenza. È come se fosse rimasto in me il meccanismo di un bambino costretto a svolgere un compito per ottenere un giocattolo. Forse è una forma di immaturità che devo ancora comprendere. Per affrontare un self tape devo essere davvero motivato. Non lo dico per superbia o per eccesso di autostima”.

Su quale aspetto della sua vita è stato più severo con se stesso?

“Nei rapporti sentimentali, soprattutto. Mi sono portato dietro molti sensi di colpa, senza comprendere che forse ero semplicemente giovane e che certi miei comportamenti, a quell’età, erano anche normali. Queste esperienze sono poi confluite nella mia vita artistica, aiutandomi a costruire diversi personaggi. È successo, per esempio, con quello di Un posto al sole, che mi ha permesso di diventare uno dei protagonisti della serie per alcuni anni. Tendo a esercitare un forte controllo su me stesso. Mia moglie dice che sono un estremista del controllo personale. Non perdo mai il controllo, nemmeno quando apparentemente sono fuori controllo. Se vado fuori controllo è perché, in qualche modo, ho deciso e pianificato di farlo”.

In che modo diventare padre ha cambiato il suo rapporto con la recitazione e con le emozioni?

“È un percorso ancora in evoluzione. Da quando è nata mia figlia ho partecipato soltanto a due produzioni, Il medico di tutti e L’altra faccia della Magliana, dove, tra l’altro, interpreto proprio un padre. La paternità mi ha reso molto più sereno. Ha cambiato la fluidità con cui vivo e lascio emergere le emozioni quando recito. Noi attori trasmettiamo emozioni, non soltanto tecnica e modulazioni vocali. Vengo da una scuola di recitazione che dà grande importanza all’esperienza, alla libertà, alla capacità di recitare di pancia. Forse la paternità mi ha reso inconsciamente più sereno anche nell’affrontare i personaggi. Allo stesso tempo mi ha reso più disciplinato e tecnico nel mondo dell’arte. Forse non è un caso che proprio adesso abbia deciso di tornare a esporre i miei lavori. Avere a disposizione delle stanze di Palazzo Reale a Napoli per una mostra rappresenta una responsabilità enorme. Ma è una responsabilità che mi dà gioia e, soprattutto, disciplina. Quando hai una bambina piccola devi imparare a occuparti della sua sicurezza, a tenere sotto controllo te stesso e tutto ciò che la riguarda. C’è poi un altro aspetto straordinario: la paternità ti restituisce la libertà di essere nuovamente bambino. E quando torni bambino diventi più libero, meno sovrastrutturato anche artisticamente. I pensieri, i sentimenti e le emozioni riescono a emergere in maniera più spontanea”.

I bambini giocano continuamente. In inglese, to play significa anche recitare. Che valore ha per lei il gioco?

“Significa essere liberi. Significa tornare bambini. Proprio negli ultimi due mesi ho riflettuto molto su questo aspetto. Parlo spesso con me stesso e mi sono chiesto: ‘Luca, perché ogni volta che arriva un self tape sei così frustrato e non vuoi farlo? Perché non riesci a prenderlo come un gioco?’. Giocando con mia figlia ho iniziato a capirne il motivo. Se mi diverto, anche una scena drammatica può nascere in modo più libero e spontaneo. Questo mestiere richiede professionalità e disciplina, ma bisogna anche affrontarlo con gioia. Altrimenti che senso avrebbe? Credo che dovremmo agire per desiderio, non soltanto per dovere”.

Ha vissuto la Napoli della ribellione giovanile e quella del successo. Che rapporto ha oggi con la sua città?

“È un rapporto di amore e odio, come quello che si può avere con una madre. Napoli continua a sorprendermi per le infinite sfaccettature del suo carattere. È una mamma instabile, con alcuni tratti isterici. Se la incontro in un momento in cui sono pronto ad accoglierla, quell’instabilità può diventare ispirazione artistica o gioia. Senza un equilibrio, invece, può trasformarsi in frustrazione, persino in odio. È come quando sua madre non riesce ad accettare il suo punto di vista”.

Le propongo un gioco: se il Luca bambino incontrasse l’uomo che è diventato a quarantatré anni, che cosa lo stupirebbe?

“La sua domanda mi ha fatto visualizzare subito un’immagine. Ho immaginato di prendere in braccio il piccolo Luca, quel bambino che oggi, in qualche modo, riconosco anche in mia figlia. Ho immaginato di abbracciarlo, riempirlo di baci e dirgli: ‘È tutto okay’. Ma, rispondendo esattamente alla sua domanda, se il piccolo Luca vedesse quello di oggi, credo che per prima cosa gli direbbe: ‘Intanto devi dimagrire un po’’. E soprattutto si sentirebbe al sicuro”.

Da bambino non si sentiva al sicuro?

“Sono cresciuto su una tavola da surf di emozioni, continuamente in balia delle onde. Con il tempo ho imparato a riconoscerle e a governarle”.

Quanto ha contato il lavoro su se stesso nel trovare questo equilibrio?

“Mi è stato diagnosticato un disturbo ossessivo-compulsivo, il DOC, e mi è stato spiegato che quando riesco a focalizzarmi su un obiettivo e a realizzare quello che ho pianificato posso creare cose straordinarie. Le difficoltà nascono quando mi lascio trascinare dalle onde emotive. Oggi, però, dopo tutto il lavoro che ho fatto su me stesso, mi risulta persino difficile tornare a sentirmi insicuro o emotivamente squilibrato. È come se avessi costruito delle piramidi, masso sopra masso, fino a creare una struttura estremamente stabile. Il lavoro che ho fatto a livello emotivo mi ha dato una sicurezza che prima non possedevo. Credo che il piccolo Luca, guardando l’uomo che sono diventato, non direbbe necessariamente: ‘Hai fatto un buon lavoro’, perché quello che siamo non dipende mai soltanto da noi stessi. Dipende da tantissime circostanze. Ma sentirebbe una sicurezza profonda, soprattutto rispetto ai pericoli della vita. Naturalmente ci sono eventi che non possiamo controllare. Se cade un albero e ti finisce addosso, non dipende da te”.

Quanto riesce ad amarsi?

“Non abbastanza. È un percorso ancora aperto”.

Che cosa le manca per riuscirci?

“Partirei da Riccardo Cocciante. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo personalmente, di diventare magari un suo conoscente o un suo amico, ma amo moltissimo la sua musica e le sue poesie. Ricordo una sua intervista nella quale raccontava quanto fosse bello essere artisti, ma anche quanto questa condizione potesse diventare quasi una dannazione, perché un artista è continuamente impegnato a creare. Mi riconosco in questa riflessione. Il mio essere sempre in movimento è come quella massa magmatica dei Campi Flegrei di cui parlavamo prima. Continua a muoversi sotto la superficie. Se non trovi dei piccoli sfoghi, come accade con le caldere o con le scosse di terremoto che permettono di liberare parte di quell’energia, rischi di arrivare all’eruzione. Nella mia vita ho avuto diverse eruzioni. Quelle eruzioni mi hanno portato anche a forti crisi depressive. Oggi non posso più permettermi di arrivare a quel punto, perché non sono più da solo. Devo tenere conto di altre persone. Prima di tutto, però, devo prendermi cura del piccolo Luca che continua a vivere dentro di me. Perché se non impariamo a prenderci cura del nostro bambino interiore, non possiamo essere totalmente liberi di prenderci cura degli altri. E nel mio caso gli altri sono soprattutto mia moglie e mia figlia”.