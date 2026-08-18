Luca Spada a processo per le morti sospette in ambulanza a Forlì, il conducente rischia l'ergastolo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luca Spada, presunto “Angelo della morte”, andrà a giudizio immediato. Al momento sarà processato soltanto per una delle sei morti di cui è sospettato, quella dell’ottantacinquenne Deanna Mambelli. È la morte sospetta – l’ipotesi è che sia stata causata da un’iniezione d’aria – che ha dato il via all’inchiesta. Le restanti vittime restano nel fascicolo d’indagine, che vede Spada accusato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e della violazione dei propri doveri di pubblico servizio. La Procura continua a indagare.

Luca Spada a processo

Per Luca Spada, presunto “Angelo della morte”, è tempo di processo. Sono state trovate prove definite schiaccianti che lo mandano a giudizio immediato, almeno per quanto riguarda una delle sei vittime che avrebbe provocato all’interno dell’ambulanza durante il trasporto.

Il decreto di giudizio immediato apre il processo molto atteso dai parenti dell’anziana Deanna Mambelli, prima vittima che ha dato il via all’inchiesta.

“Le persone offese si costituiranno parti civili e affronteranno il dibattimento senza esitazione alcuna”, hanno dichiarato gli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli, che difendono i parenti.

Le prove contro Spada

Sempre secondo quanto dichiarato dagli avvocati, come riporta il quotidiano La Stampa, gli elementi raccolti dagli inquirenti sono “di eccezionale consistenza e non temiamo in alcun modo il vaglio dell’aula”.

Spada si è sempre dichiarato innocente e ha continuato a farlo anche dal carcere, nel quale è detenuto dall’11 aprile. Saputo dell’indagine, ha parlato di “un equivoco” che sarebbe stato chiarito.

Ma tra le prove schiaccianti ci sarebbero le intercettazioni telefoniche con la fidanzata, durante le quali pronunciava frasi compromettenti come: “Quei vecchietti soffrivano troppo, era giusto che andassero davanti a Dio” e ancora “Mi è piaciuto, penso proprio che lo rifarò”.

Le accuse e le altre vittime

Luca Spada, detto “Spadino”, è accusato di omicidio volontario con aggravanti quali premeditazione, minorata difesa, violazione dei propri doveri di pubblico servizio e utilizzo di un mezzo insidioso, ovvero le iniezioni d’aria come nel caso di Mambelli.

Mentre si procede a giudizio immediato per un caso, ci sono almeno altri cinque morti che si presume siano collegate all’operatore sanitario. Rischia l’ergastolo.

La Procura infatti continua a indagare, ascoltare testimoni e commissionare esami per allargare l’inchiesta anche agli altri decessi sospetti.