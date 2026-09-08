Luca Spada accusato di aver ucciso pazienti in ambulanza a Forlì, la relazione del Racis sull'ex autista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un serial killer che avrebbe agito seguendo uno “schema comportamentale che si ripete nel tempo”. Così viene definito dagli specialisti del Racis Luca Spada, l’ex autista di ambulanza di Meldola in carcere con l’accusa di aver ucciso sei pazienti con iniezioni d’aria a Forlì. Secondo gli inquirenti, il 28enne avrebbe agito sulla base di una “spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile”, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale.

Morti in ambulanza, la relazione del Racis su Luca Spada

La relazione degli specialisti del Racis dei carabinieri di Roma descrive la personalità di Luca Spada, l’ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso sei pazienti in ambulanza a Forlì.

Si tratta dell’approfondimento chiesto dalla procura di Forlì alla sezione psicologia investigativa dei carabinieri e citata nel parere del pm e nel provvedimento con cui il gip ha respinto la richiesta di scarcerazione per il 28enne, che respinge ogni accusa.

ANSA

Secondo gli specialisti del Racis, Spada avrebbe agito sulla base di una “spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile” e con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Lo riporta Ansa.

“Comportamento delittuoso con carattere di serialità”

Nella relazione del Racis si parla di un “comportamento delittuoso con carattere di serialità” e della reiterazione nel tempo di condotte contraddistinte da elementi comuni e ricorrenti.

Secondo gli specialisti, dall’esame degli atti emerge uno “schema operativo identificabile e non riconducibile a singoli episodi isolati o meramente occasionali”.

Uno “schema comportamentale che si ripete nel tempo attraverso modalità analoghe e funzionalmente coerenti”.

Nell’agire di Luca Spada gli inquirenti avrebbero riconosciuto tratti tipici del serial killer, a partire dal “mantenimento nel tempo delle motivazioni e degli obiettivi eliminatori senza ravvedimenti o ripensamenti”.

Gli investigatori parlano di “azioni ben concatenate e ideazioni articolate”, fondate su processi decisionali e selezione delle vittime consapevoli e accurati.

La relazione del Racis è uno degli elementi alla base della decisione del gip di respingere la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Spada.

La difesa aveva chiesto i domiciliari, sostenendo che con il licenziamento della Croce Rossa sarebbe venuto meno il rischio di reiterazione di fatti analoghi a quelli contestati.

Il processo per la morte di Deanna Mambelli

Luca Spada resta quindi in carcere in attesa del processo per una delle sei morti di cui è sospettato, quella dell’85enne Deanna Mambelli, morta il 25 novembre 2025.

Spada è accusato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e della violazione dei propri doveri di pubblico servizio.

La prima udienza si terrà alla Corte d’Assise di Forlì il prossimo 15 ottobre, mentre vanno avanti le indagini sugli altri cinque decessi contestati.