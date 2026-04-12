Luca Spada arrestato a Forlì, parla la famiglia di uno dei morti in ambulanza: "Nonna stava bene"

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È stato arrestato Luca Spada, l’autista 27enne di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì sulle morti sospette di alcuni anziani. Una parente di una delle vittime ha spiegato che sua suocera stava benissimo quando è salita sull’ambulanza per un trasporto in clinica. La notizia, poche ore dopo, della morte ha sconvolto tutta la famiglia. L’autopsia sul corpo dell’anziana si è rivelata cruciale.

Il racconto della nuora di una vittima

A La Repubblica, la nuora di Deanna Mambelli, l’anziana 85enne morta il 25 novembre durante un trasporto in ambulanza, ha raccontato che la donna era stata ricoverata in precedenza per uno scompenso cardiaco all’ospedale Morgagni di Forlì.

Problema di salute che poi si era risolto. Essendo stata a lungo allettata, l’anziana doveva però essere accompagnata in una clinica per la riabilitazione. Il giorno in cui è morta stava appunto andando in clinica per fare la riabilitazione, ma “stava benissimo. Non era affatto in punto di morte”, ha detto la nuora.

Poco dopo la famiglia è stata chiamata dal pronto soccorso “per dirci che la nonna era morta per un arresto cardiaco e noi siamo rimasti increduli, sotto choc”.

L’autopsia sul corpo dell’85enne

La nuora di Mambelli ha rivelato che in ospedale sono iniziati a sorgere i primi dubbi quando gli è stato chiesto che volessero “prendere un legale” che li assistesse “perché dovevano fare un’autopsia“.

A La Repubblica la donna ha confidato che sono “caduti dalle nuvole” sentendo che era necessaria un’autopsia non riuscendo a spiegarsi il motivo.

“È successo tutto molto in fretta: alle quattro e mezza di pomeriggio la nonna era morta e alle sei e mezza hanno sequestrato il corpo, sono arrivati i carabinieri in ospedale. Il perché, non ce l’hanno detto”, ha affermato la parente della vittima.

La nuora ha aggiunto che non sono mai stati informato su tutta la storia e non gli sono mai state date comunicazioni ufficiali sul perché era necessario fare l’autopsia o su cosa fosse successo.

Dopo l’arresto, sarebbero emerse le intercettazioni telefoniche di Luca Spada: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. Mi è piaciuto, lo rifarò”, avrebbe detto al telefono.

Il dolore riguardo a tutta la vicenda

La parente di Mambelli ha ricordato come l’85enne fosse “una persona meravigliosa a cui era molto legata” e ora si augura che venga fuori la verità.

“È un tasto davvero troppo doloroso per me, anche stamattina quando abbiamo visto dell’arresto in televisione mi sono messa a piangere“, ha detto.

La nuora si augura che venga fuori la verità e ha dichiarato di provare dispiacere per Luca Spada, se verrà ritenuto colpevole dell’accaduto.

“È un ragazzo giovane – ha concluso – e mi dispiace a livello umano che un ragazzo così giovane abbia fatto delle cose così terribili. E mi dispiace immensamente per tutte le famiglie coinvolte in questa storia, come la mia”.