Luca Spada arrestato per le morti in ambulanza, la ricostruzione e l'attacco dei figli di Deanna Mambelli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I figli di Deanna Mambelli, morta durante un trasporto sanitario in ambulanza a Forlì, chiedono verità e giustizia: “Se Luca Spada è colpevole deve pagare”. L’inchiesta, partita proprio dall’autopsia di Mambelli, vede arrestato l’ex soccorritore, accusato di omicidio volontario per una serie di decessi sospetti avvenuti sul mezzo di soccorso.

Forlì, la rabbia dei figli di Deanna Mambelli

“Siamo sconvolti di questa cosa e vogliamo fermamente la verità. Se questo qui è veramente colpevole che paghi, assolutamente”.

È una delle dichiarazioni più forti rilasciate da Vittorio Ruffilli, figlio di Deanna Mambelli, l’85enne morta durante un trasporto in ambulanza a Forlì.

ANSA

I due figli della donna, intervistati dall’Ansa, si riferiscono all’ex soccorritore Luca Spada, arrestato con l’accusa di omicidio. Deanna, ricoverata per problemi cardiaci e sottoposta a intervento con stent, stava per essere trasferita in una clinica per la riabilitazione.

Il racconto del viaggio in ambulanza

Le sue condizioni, secondo quanto riferito dai figli di Mambelli, erano stabili. “Io l’ho vista, sono stato l’ultimo a vederla, erano le 13-13.30… le abbiamo dato da mangiare, abbiamo fatto delle chiacchiere. Il decesso c’è stato alle 16.25 – 16.30” hanno raccontato.

Il momento della comunicazione del decesso è stato improvviso e devastante: “Ci hanno spiegato che la mamma era morta, ci siamo guardati negli occhi e siamo rimasti sconvolti”. Ancora più destabilizzante per la famiglia è stato scoprire l’ipotesi di omicidio non dagli investigatori, ma dai media: “L’abbiamo scoperto dai giornali” hanno ammesso.

I sospetti su Luca Spada

È stato confermato che Deanna Mambelli non è deceduta per cause naturali, come dimostrato dalla quantità d’aria anomala nel suo corpo, probabilmente iniettata con una siringa. A ciò si aggiungono altri dubbi, come la questione della telecamera che non ha registrato quando più sarebbe servito.

L’inchiesta della Procura di Forlì ruota attorno a Luca Spada, 27enne ed ex operatore della Croce Rossa, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe responsabile di una serie di morti sospette di pazienti anziani avvenute nel 2025 durante o subito dopo il trasporto in ambulanza.

I casi sotto esame sarebbero almeno sei, compresa Deanna Mambelli. Proprio il suo decesso ha avuto un ruolo chiave nell’indagine: su di lei è stata effettuata l’autopsia che ha fatto emergere elementi incompatibili con una morte naturale.

L’ipotesi accusatoria è particolarmente grave. Si sospetta che alle vittime sia stata provocata un’embolia tramite iniezione, causando la morte durante il trasporto sanitario. Le indagini, coordinate dai carabinieri e dal NAS, hanno portato all’arresto di Spada anche per evitare il rischio di inquinamento delle prove.