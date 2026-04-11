Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario
Svolta nel caso dei decessi registrati in ambulanza in pochi mesi. Il 27enne è indagato per omicidio volontario
Svolta nel caso degli anziani morti durante o poco dopo il trasporto in ambulanza a Forlì. È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), autista del mezzo di soccorso e operatore (sospeso) della Croce Rossa indagato per omicidio volontario. Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura.