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Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario

Svolta nel caso dei decessi registrati in ambulanza in pochi mesi. Il 27enne è indagato per omicidio volontario

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Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Svolta nel caso degli anziani morti durante o poco dopo il trasporto in ambulanza a Forlì. È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), autista del mezzo di soccorso e operatore (sospeso) della Croce Rossa indagato per omicidio volontario. Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura.

luca-spada-morti-ambulanza-forli-arrestato-autista iStock - ANSA/Facebook Luca Spada

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