Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, intercettazione lo incastra: "Lo rifarò"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbero emerse le intercettazioni telefoniche di Luca Spada, l’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, arrestato l’11 aprile con l’accusa di omicidio volontario premeditato di sei anziani nel corso del 2025 durante il trasporto in ambulanza. “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. Mi è piaciuto, lo rifarò”, avrebbe detto al telefono.

Luca Spada morti sospette in ambulanza, le intercettazioni

Come riportato da La Repubblica, le indagini avrebbero fatto emergere un pericolo di reiterazione.

Un dettaglio che gli inquirenti avrebbe preso in considerazione dopo le parole che avrebbe pronunciato Luca Spada al telefono dopo la morte di una delle vittime, Deanna Mambelli.

“Questi poveri vecchietti soffrono troppo… è giusto che vadano davanti al Buon Dio… E poi m’è piaciuto molto farlo… Anzi lo devo rifare al più presto…”, avrebbe riferito.

Secondo quanto sarebbe emerso, l’indagato si sarebbe vantato degli omicidi con la compagna, gli amici e i titolari delle pompe funebri del suo paese, Meldola.

Il caso della morte Deanna Mambelli

Il Resto del Carlino spiega che il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha accolto la richiesta della Procura per il solo episodio della morte di Deanna Mambelli.

La donna di 85 anni è deceduta il 25 novembre 2025.

Il decesso sarebbe avvenuto durante il trasferimento in ambulanza da un ospedale privato convenzionato di Forlì a quello pubblico.

Deanna Mambelli avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni controlli e il percorso previsto sarebbe stato di meno di due chilometri.

Secondo quanto risulterebbe, la donna sarebbe partita in buone condizioni e sarebbe arrivata morta.

Morti in ambulanza, i risultati dell’autopsia

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’autopsia sul corpo di Deanna Mambelli avrebbe rilevato che la donna sarebbe morta per un arresto cardiaco da “morte violenta.

Per gli inquirenti, Luca Spada avrebbe iniettato una massiccia dose d’aria, con una siringa, nelle vene dell’anziana.

Le indagini su Luca Spada

Il Resto del Carlino evidenzia che, stando a fonti di Procura, Luca Spada avrebbe parlato al telefono con una persona delle morti in ambulanza.

L’arresto dell’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, è avvenuto solo per la morte di Deanna Mambelli.

Le indagini riguardano otto morti in ambulanza, anche se per ora l’unica parte offesa è la famiglia della donna di 85 anni.