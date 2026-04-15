Luca Spada e l'intervista a Le Iene prima dell'arresto per le morti in ambulanza, "coincidenze e sfortuna"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Luca Spada si è detto estraneo ai fatti. Il 27enne ex autista di ambulanze della Croce Rossa di Forlì, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, diceva, prima dell’arresto, di non essere responsabile delle morti sospette avvenute in ambulanza. "Secondo me sono state solo coincidenze quelle morti, solo sfortuna, non ci vedo altro", ha detto.

Luca Spada e l’intervista a Le Iene

Fino alla ricezione dell’avviso di garanzia, Luca Spada ha detto di non sapere nemmeno che quelle persone fossero decedute.

Nell’intervista esclusiva mandata in onda da Le Iene e realizzata prima del suo arresto, il 27enne forlivese si difende e si proclama innocente, cosa che tra l’altro ha fatto anche nelle dichiarazioni davanti al gip.

L’ex soccorritore della Croce Rossa è accusato di aver causato la morte di Deanna Mambelli, una donna di 85 anni: e sono in corso le indagini su altri decessi sospetti, avvenuto sempre mentre c’era lui a bordo dell’ambulanza.

In quei casi, tra l’altro, si trattava di servizi in ambulanza secondari e non urgenti (ad esempio non quelli che vanno a soccorrere le vittime di incidenti): si tratta di pazienti stabili che vengono portati da una struttura sanitaria a un’altra per esami o controlli in base a un servizio del sistema sanitario.

Quelle morti solo "coincidenze e sfortuna"

Luca Spada dice di essersi sempre sentito tranquillo e di essersi proclamato estraneo ai fatti. "A oggi stiamo parlando del nulla e la procura non troverà nulla", dice nell’intervista a Le Iene.

La coincidenza di quelle morti sospette mentre Luca Spada era in turno (al punto che gli inquirenti hanno specificato che su 16mila trasporti, 5 morti con la stessa persona in turno sono praticamente impossibili dal punto di vista delle probabilità) è stata raccontata dallo stesso Spada.

"Secondo me sono solo coincidenze quelle morti, credo sia stata solo sfortuna, non ci vedo altro. La persona che io sono non coincide col mostro descritto", ha detto.

La difesa di Luca Spada

"Questa brutta storia mi sta colpendo, con questi brutti nomi mediatici", ha detto Luca Spada in riferimento al fatto di essere stato etichettato come "killer degli anziani".

Lui dice che quella descrizione non gli corrisponde, essendo lui sempre stato impegnato nell’ambito del volontariato: "Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alla gente e quando è successo tutto questo mi è cascato il mondo addosso ha ribadito.

"Buone azioni ne ho sempre fatte, è da quando ho 14 anni che sono dentro a questo mondo e mi sono sempre contraddistinto per questo", ha aggiunto nell’intervista.

Le condizioni dei pazienti in ambulanza

"Una persona sola è morta in ambulanza, le altre sono state portate a destinazione al nosocomio forlivese dove io non ho più seguito il decorso del paziente", ha detto Spada rispetto alle morti sospette avvenute in ambulanza sempre quando era in turno lui.

Le persone in questione sono salite in condizioni stabili in ambulanza e hanno avuto poi tutte un repentino aggravamento per poi morire, tutte tranne una, poche ore o giorni dopo il trasporto: "Ogni paziente ha avuto un decorso diverso", ha detto Spada.

E sui 5 casi che gli vengono attribuiti, dice di aver attivato la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118, non essendo lui un medico.

Resto il fatto che nei decessi sospetti, spiega la procura, lui era "da solo con i pazienti senza essere visto dal collega che guidava" e con la "possibilità di interagire con loro".

"Mi dispiace per il dolore delle famiglie ma io non sono responsabile di quel dolore", ha commentato Spada. E sui presunti legami con alcune agenzie funebri ha spiegato: "Non c’è nessun legame con i funerali di quelle vittime".