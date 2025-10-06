Luca Talarico di Carioca a Boss in Incognito, il fatturato dell'azienda di pennarelli e penne nel 2024

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un consigliere di un colosso italiano dei pennarelli nel ruolo di Boss in Incognito. È Luca Talarico, azionista e componente del Cda di Carioca, il protagonista della quarta puntata del reality su Rai 2, la prima condotta da Elettra Lamborghini dopo il passaggio a Mediaset di Max Giusti. Architetto e immobiliarista, con un passato anche come logista per Medici Senza Frontiere, il 53enne è socio dello storico marchio torinese che ha fatto colorare i bambini di diverse generazioni.

Il Boss in Incognito

Talarico vestirà i panni del dipendente di Carioca, nella puntata di lunedì 6 ottobre 2025 del docu-reality che mescola il mondo dei lavoratori con quello dei manager. Arrivato all’undicesima edizione, Boss in incognito vedrà il debutto di Elettra Lamborghini alla conduzione, dopo i buoni ascolti fatti segnare nella puntata precedente presentata da Max Giusti, anche se in calo.

Nella quarto e ultimo episodio della stagione, il consigliere d’amministrazione dell’azienda di pennarelli si aggirerà tra il personale per cimentarsi come apprendista in diverse mansioni: dal magazzino all’assemblaggio penne, dal laboratorio dei colori al confezionamento. Il tutto all’insaputa dei dipendenti, a cui viene raccontato che sono in corso le riprese di Job Deal, un finto programma tv sul reinserimento lavorativo. In fabbrica anche la presentatrice che, sempre sotto mentite spoglie, collaborerà alla linea dei pennarelli Jumbo.

ANSA

Lo stabilimento della Carioca a Settimo Torinese

Chi è Luca Talarico

Nato a Torino nel 1972, Luca Talarico è laureato in architettura, campo in cui ha lavorato fino al 2005, prima di cambiare vita e a partire in due missioni in Angola e Bangladesh con Medici Senza Frontiere, organizzazione internazionale di assistenza sanitaria con la quale è stato impegnato come esperto di logistica.

Tornato in Italia, ha intrapreso la strada del settore immobiliare, entrando nella gestione delle società di famiglia, e ha iniziato a investire in diverse società. Tra queste anche la catena di sushibars Japs srl, startup di varia natura, e nella nuova Carioca spa, erede del colosso italiano leader nella produzione di articoli da cartoleria, come penne e pennarelli colorati.

Il fatturato di Carioca

La Carioca Spa ha preso infatti il posto dello storico marchio italiano nato a Settimo Torinese nella metà negli anni ’50 come Universal, grazie all’idea del fondatore Alessandro Frola.

Dall’azienda hanno preso vita i brand Carioca, che da oltre 50 anni distribuisce pennarelli in oltre 80 Paesi, e Corvina, una delle penne a sfera più vendute al mondo. Nel 2024 Carioca ha registrato un utile netto in crescita del 40%, pari a 2,5 milioni di euro, con un fatturato annuo che ha di 36,1 milioni di euro.

Tra la sede principale nell’hinterland di Torino, da dove si esporta oltre il 70% della produzione, e lo stabilimento della consociata spagnola di Barcellona, lavorano oggi 110 dipendenti.