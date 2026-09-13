Luca Tanganelli, l’intervista all’attore: “La solitudine prima mi spaventava, oggi per me è uno spazio bianco”

Ci sono guerre che finiscono nei libri di storia e altre che, molto tempo dopo, continuano a porre domande. Se venisse anche l’inferno, il film di Samuele Rossi presentato tra gli Eventi Speciali delle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia, parte dall’inverno del 1944 per raccontare una di quelle domande: che cosa significa resistere quando non si sa ancora se arriverà la primavera? Al centro c’è Gio, giovane partigiano interpretato da Luca Tanganelli, sopravvissuto a un’imboscata e incaricato di raggiungere un rifugio sulle montagne e presidiarlo durante l’inverno. Intorno ci sono la guerra, il freddo, la fame, i rastrellamenti. Ma soprattutto c’è l’attesa. Perché noi sappiamo come è finita quella guerra, Gio no. Per lui la Storia non è ancora diventata memoria: è un presente da attraversare, un giorno dopo l’altro. Ed è proprio sottraendo il personaggio alla retorica dell’eroe che il film trova una delle sue dimensioni più intime. Prima del partigiano c’è un ragazzo. Un giovane costretto improvvisamente a confrontarsi con la solitudine, con la paura e con l’assenza di qualcuno che possa indicargli la strada. La montagna che lo circonda non è soltanto scenario, ma presenza concreta: neve, terra, acqua, silenzio, fatica. Una natura nella quale il confine tra ciò che l’attore deve interpretare e ciò che il corpo realmente avverte finisce inevitabilmente per assottigliarsi. Per Luca Tanganelli, classe 1991 e una formazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Gio segna un passaggio importante: è il suo primo grande ruolo da protagonista cinematografico, dopo un percorso costruito tra teatro, cinema e televisione. E c’è quasi una circolarità nella sua storia professionale, perché uno dei suoi primi set, appena uscito dall’Accademia, fu Una questione privata di Paolo Taviani, ancora una volta dentro il tempo della guerra e della Resistenza. Quasi dieci anni dopo, però, Luca Tanganelli è un attore diverso. Non soltanto perché questa volta il film gli chiede di sostenerne una parte importante del peso, ma perché nel frattempo il mestiere ha smesso di essere soltanto un desiderio ed è diventato una scelta da difendere. Se venisse anche l’inferno arriva così in un momento particolare del suo percorso, mentre intorno al suo nome cominciano a moltiplicarsi progetti e possibilità e il passaggio da promessa a protagonista sembra farsi più concreto. Ma sarebbe riduttivo leggere questo film soltanto come un possibile punto di svolta professionale. Perché Gio offre soprattutto la possibilità di partire dalla Resistenza con la maiuscola per interrogare il significato più privato di quella stessa parola. Resistere a qualcosa, resistere per qualcuno, resistere quando manca una bussola. Oppure capire quando rimanere e quando, invece, scegliere una strada diversa. È da qui che nasce l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Luca Tanganelli. Dal corpo di Gio immerso nel freddo delle montagne, ma soprattutto da ciò che rimane quando si mette da parte il personaggio. Dalla paura e dal desiderio, dalla solitudine e dal bisogno degli altri, dal tempo che passa e da un mestiere che obbliga continuamente a cercare dentro vite diverse dalla propria. Perché a volte un personaggio serve anche a questo: non soltanto a raccontare qualcuno che è esistito in un altro tempo, ma a costringere chi lo interpreta a fermarsi davanti alle proprie domande. E allora Se venisse anche l’inferno diventa il punto di partenza per provare a conoscere Luca Tanganelli prima ancora dell’attore, senza anticipare le risposte. Partendo da una parola che attraversa tutto il film e che, inevitabilmente, finisce per uscire dallo schermo: resistenza.

Gio, il protagonista di Se venisse anche l’inferno, sopravvive mentre intorno a lui i suoi compagni muoiono. Non mi interessa tanto l’eroismo, quanto ciò che viene dopo. Come si interpreta un ragazzo che deve continuare a vivere quando forse una parte di lui si domanda perché sia rimasto vivo proprio lui?

“È chiaramente un tema sul quale, in questi giorni, mi hanno interrogato spesso. Ho cercato molto Gio. Si pensa subito di dover trovare dei punti in comune con il personaggio che si interpreta. In questo caso parliamo di un periodo storico ben definito e viene naturale cercare anche un corrispettivo nel presente, domandandosi: che cosa esiste oggi, nel mondo in cui vivo, che possa farmi provare quella stessa sensazione di paura, quel timore verso il futuro, quella voglia di mollare o, al contrario, la necessità di non farlo? Sono andato a cercare nelle parti più spaventate di me e anche nei ricordi di ciò che ho sempre sentito raccontare dai miei nonni. Sono del 1991 e probabilmente quelli della mia generazione cominciano a essere tra gli ultimi ad avere ancora nonni che possono raccontare questa storia perché l’hanno vissuta. Poco alla volta, purtroppo, stiamo perdendo le persone che possono raccontarci davvero la Storia. Sono quindi tornato alle sensazioni di quando ero piccolo e ascoltavo racconti tremendi di avvenimenti accaduti, però, in luoghi che conoscevo. Erano esperienze che non avevo vissuto, ma riguardavano posti, strade e scorci familiari, che attraverso quelle testimonianze assumevano i contorni di un incubo. Ho provato ad avvicinarmi a Gio anche attraverso l’isolamento in cui mi trovavo, sperimentando quindi una solitudine reale. Perché il problema principale di Gio non è tanto non sapere come comportarsi, come andare avanti o a chi chiedere aiuto. È, prima di tutto, il fatto di essere solo. Come diceva qualche giorno fa Giorgio Colangeli, con un’osservazione che ho trovato molto interessante, è un ragazzo giovane che resiste, combatte, si impegna a non mollare, forse non necessariamente soltanto per degli ideali, ma anche perché gli è stato detto di non farlo. È però anche una persona che, quando la sera arriva da solo al rifugio, non ha nessuno che gli dica: ‘Bravo, stai andando bene. Stai facendo la scelta giusta’. Forse è proprio questo l’aspetto che può spaventare di più: non avere più una bussola. Ho pensato anche a questo per cercare di avvicinarmi a quel tipo di solitudine e di paura. Al pensiero, semplicissimo e terribile: non ho una bussola, non ho più nessuno, sono solo”.

Ha spogliato Gio della sua connotazione di “partigiano” e lo ha pensato innanzitutto come un ragazzo. La solitudine, il bisogno di conferme da parte degli altri, la necessità di sapere se si sta andando nella direzione giusta. È un ragionamento che ha sviluppato e interiorizzato autonomamente oppure le è stato suggerito durante la preparazione o le riprese?

“In realtà, durante questo lavoro, con il regista Samuele Rossi c’è stato un dialogo molto intenso. Lo conosco praticamente da quando avevo quattro anni. Siamo cresciuti insieme. È il fratello di una delle mie più care amiche, veniamo dallo stesso paese e forse è stato anche la persona che mi ha spinto a intraprendere questo mestiere. Questo film, quindi, ha rappresentato il coronamento di un’amicizia, forse ancora più che di un percorso professionale. Con lui c’è stato un confronto molto approfondito, anche dal punto di vista storico e politico, perché il percorso di Samuele è costellato da questi temi. È la strada che ha scelto. C’è, per esempio, La memoria degli ultimi, un documentario meraviglioso. Mi sono nutrito di tutto ciò che Samuele mi ha trasmesso dal punto di vista teorico e del materiale sul quale potevo prepararmi. A un certo punto, però, ci siamo effettivamente detti che non avremmo raccontato un Gio “partigiano” attraverso le sue azioni. Samuele, anche durante le interviste di questi giorni, ha spiegato che, quando parlava con i partigiani e chiedeva loro di raccontargli la propria vita, si partiva sempre da esperienze concrete. Un dolore, una ferita, il freddo, la mancanza di cibo, un utensile indispensabile che si rompe e deve essere riparato, la necessità di nascondersi o di fuggire. Non si parla necessariamente di ideali. Trovavo interessante poter raccontare quei valori anche attraverso l’incoscienza di un ragazzo molto giovane. Certamente Gio ha scelto di essere un partigiano, ha deciso di partecipare, ma, come si vede all’inizio del film, tutto nasce in un clima completamente diverso. Poi avvengono il rastrellamento e l’attacco. Gio deve scappare e, inevitabilmente, si ritrova solo. Probabilmente è anche per questo che, quando Gio incontra gli altri personaggi, non li ho mai considerati in base al ruolo che ricoprivano, neppure come partigiani, ma in relazione al posto che occupavano nel cuore di Gio”.

C’è però un altro aspetto interessante. La Storia è andata avanti e noi, vivendo nel 2026, sappiamo come si è conclusa quella guerra. Gio, invece, non lo sa. Quanto è stato importante ricordare che lui non possedeva alcuna certezza sul ‘dopo’?

“Ho cercato di vivere il qui e ora del racconto. Abbiamo avuto la fortuna, e naturalmente anche la necessità, dato che abbiamo seguito l’alternarsi delle stagioni, di girare la sceneggiatura in ordine cronologico. È una circostanza piuttosto rara. Ho quindi avuto la possibilità, preziosissima, di far crescere realmente dentro Gio tutto ciò che attraversava: i dubbi, le possibilità, le emozioni. Sento di aver attraversato con questo personaggio uno spettro emotivo molto ampio. A guidarmi era esattamente quel ‘qui e ora’. In quella solitudine, in quei silenzi e in quella natura così presente nel film, che sostanzialmente è stata un’altra attrice con la quale ho lavorato, interpretando Gio non pensavo neppure troppo a ciò che sarebbe accaduto dopo. Il bisogno di arrivare alla fine della giornata era reale, anche perché abbiamo girato in condizioni difficili. Trasferivo quindi sul personaggio la mia stessa necessità di arrivare, con fatica, una fatica bella, ma pur sempre fatica, alla fine della giornata, senza domandarmi come sarebbe andata. Forse proprio come Gio non se lo sarebbe domandato. Quando ci si trova, come lui, in una situazione di stasi, credo che si pensi soprattutto a come sopravvivere al presente, non a ciò che potrebbe accadere molto tempo dopo”.

Avete girato anche a duemila metri d’altezza. Solitamente un attore deve costruire una condizione, mentre in questo caso era reale. Quando si provano davvero il freddo e la stanchezza e si è immersi così profondamente nel paesaggio, dove finisce il personaggio di Gio e dove comincia invece Luca Tanganelli?

“Non sento di aver costruito un personaggio. Ho costruito piuttosto un percorso emotivo all’interno di una storia che mi è stata affidata. Gio non possiede caratteristiche attraverso le quali si riconosce immediatamente un personaggio ben delineato, con atteggiamenti o modi di fare specifici, anche perché lo vediamo soltanto in un determinato momento della sua vita. Del suo passato non sappiamo quasi nulla. Lo vediamo guardare delle fotografie, lo sentiamo parlare di una sorella. Naturalmente abbiamo immaginato e fantasticato sulla sua vita precedente. L’ho fatto anch’io: per un periodo ho scritto una sorta di diario, inventando ricordi che potessero appartenergli. Quando però sono arrivato sul set, ho capito che, alla fine, tutto quel lavoro non mi serviva. Il resto era talmente dirompente e ingombrante, la natura, il freddo, le montagne, il cielo sopra di noi, gli alberi, da riuscire quasi a fagocitarti. È vero, quindi, che a un certo punto ero semplicemente me stesso. Quelle condizioni erano reali per me, per Luca come persona, non soltanto come attore, e lo erano anche per tutta la troupe. Non c’era nulla da costruire o da tenere a mente, se non, naturalmente, il punto del racconto dal quale provenivo, ciò che era accaduto a Gio, i lutti, le difficoltà e la fatica fisica, che doveva aumentare progressivamente e diventare visibile. Per il resto è andata davvero così. Ho trascorso anche molto tempo da solo su questo set. Mentre i ragazzi preparavano le inquadrature cercavo, senza intralciare il loro lavoro, di rimanere nel rifugio. Chiedevo il permesso di spostare gli oggetti, di sistemare ciò che mi serviva. Spesso scherzavamo perché la truccatrice e la costumista, Lisa Pascucci e Sara Pellegrini, arrivavano per truccarmi o sporcare il costume usando la terra vera. A quel punto trascorrevo l’intera giornata ricoperto di polvere, terra e cenere. In situazioni del genere, la fantasia non deve compiere un salto così grande”.

Né lei né io abbiamo vissuto la guerra. Come si comprende, allora, il significato della Resistenza per un giovane della sua generazione? Che cosa significa resistere quando non si è vissuta la guerra?

“Ho riflettuto a lungo sul concetto. All’inizio era proprio questo il peso che sentivo, perché il film ha chiaramente un messaggio politico e prende una posizione. Sarebbe inutile negarlo. Avevo paura di dover portare una bandiera che temevo di non essere in grado di sorreggere adeguatamente. Nutrivo alcuni timori, forse persino ingenui: non essere abbastanza preparato dal punto di vista teorico, non essere pronto fisicamente. Poi mi sono detto: è proprio lì che si trova Gio, nel non essere pronto. Perché è esattamente ciò che accade a lui: non è pronto. All’inizio del film, infatti, Gio ha una dimestichezza diversa con le armi, con la solitudine e con tutto ciò che deve affrontare. Naturalmente questo aspetto è stato preparato, ma in parte è anche reale, perché abbiamo girato in periodi diversi. Ho terminato il film diverso tempo dopo, avendo attraversato altre solitudini e acquisito una maggiore familiarità con le armi. Ho quindi cercato semplicemente di pensare che, in fondo, tutti noi affrontiamo delle piccole resistenze. Quella di cui parliamo nel film è la Resistenza con la R maiuscola. Quando la scriviamo così, ci riferiamo a quella precisa esperienza storica. Ma nella vita di ciascuno esistono anche altre forme di resistenza. Senza entrare nei particolari, subito dopo il film ho attraversato un periodo personale molto difficile. In quel momento mi sono domandato: ‘Se avessi girato il film dopo questa esperienza, chissà come sarebbe andata’. In quel periodo ho sperimentato una forma di resistenza che, naturalmente, appartiene a tutt’altro ambito, ma che per me è stata molto complessa sul piano umano. Tra le altre difficoltà, ho avuto anche un distacco della retina e sono stato costretto a fermarmi per un certo periodo, con la paura di non riuscire a riprendere il lavoro, per i problemi alla vista e per molte altre ragioni. La resistenza, quindi, può assumere forme e significati diversi. Esiste anche quella legata al nostro lavoro: la mia, la sua, quella di Samuele, di Giuseppe, di Federico, di tutti coloro che continuano a svolgere questa professione portando avanti degli ideali che non sempre vengono difesi dal resto della categoria. Significa vedere altri passarti davanti e rimanere in silenzio, sapendo che prima o poi la vita farà il suo corso. Significa arrivare a un festival e avere comunque il coraggio di sostenere le proprie posizioni e difendere il lavoro che è stato fatto. Resistere significa anche incontrare un gruppo di persone come quelle delle Giornate degli Autori, che ci hanno portato qui e ci hanno difeso con grande convinzione. È stato proprio questo, a Venezia, a commuovermi così tanto. Mi sono lasciato andare facilmente alle lacrime perché si percepiva una Resistenza con la R maiuscola, ma nata anche da tante altre resistenze: quelle che ciascuno di noi affronta nella propria vita e per le quali continua a combattere. Per esempio, ne sento una molto forte rispetto all’ambiente e al nostro pianeta: l’ecoansia che mi accompagna è un sentimento che la mia generazione e quelle successive avvertono in maniera molto intensa. Sento che quella è una delle mie forme di resistenza. È un impegno sul quale cerco di non cedere quando osservo ciò che accade nel mondo. Continuerò a portare avanti le mie piccole battaglie personali per l’ambiente, attraverso l’alimentazione, il modo in cui utilizziamo determinate risorse e il modello economico che scegliamo di sostenere. Non sono battaglie semplici, perché spesso il mondo sembra andare nella direzione opposta”.

US: Giuseppe Corallo

Alla base della parola ‘resistenza’ c’è anche la parola ‘esistenza’. Per che cosa esiste Luca Tanganelli?

“È difficile dare una forma precisa a questa risposta, ma vorrei provare a dirglielo. Mi sento profondamente un animale sociale. Sento di esistere soprattutto nella relazione con gli altri. Ed è una dimensione molto lontana da quella che ho dovuto vivere attraverso Gio, perché, se mi fossi trovato nella sua condizione, la mia tendenza sarebbe stata esattamente opposta: avrei cercato di non rimanere solo. Sono una persona portata a cercare gli altri e ho molto bisogno del confronto, dello scambio, degli stimoli che possono offrire. Uno dei motivi per cui sono così felice di questo film è proprio il fatto che sia nato da un gruppo di persone che si sono sedute intorno a un tavolo, hanno formato una squadra senza alcun tipo di imposizione esterna, scelto gli attori con la stessa libertà e deciso di raccontare una storia semplicemente perché desideravano farlo. E l’hanno realizzata perché, ancora prima di essere colleghi, erano amici. Questo riguarda me e Samuele, come le dicevo all’inizio, ma vale per tutta la squadra. Tra l’altro, c’è un aspetto che non abbiamo mai raccontato nelle interviste: molti di noi provengono dallo stesso paese in Toscana. Siamo persone che, più o meno, si conoscevano e che hanno seguito percorsi diversi nel cinema, senza però aver mai lavorato insieme. Alla fine ci siamo ritrovati a realizzare questo film che, per me, è davvero il frutto di una comunità. Quindi, se mi chiede per che cosa esisto, forse dovrei imparare a esistere un po’ di più per me stesso, ma senza dubbio esisto per gli altri”.

A proposito di confronti, mi ha fatto pensare a una coincidenza interessante. Lei ha preso parte anche a Una questione privata di Paolo Taviani. Anche quel film attraversava la Resistenza, la guerra e la violenza. Che cosa è cambiato nell’attore, o nell’uomo Luca Tanganelli, da quell’esperienza a oggi?

“È cambiato tutto, completamente. Quell’esperienza è arrivata subito dopo la fine dell’Accademia. Credo sia stato il mio primo set. Avevo una parte piccolissima, ma risulto comunque nel cast e ne sono felice, perché ero con Luca Marinelli, con il quale ho poi lavorato nuovamente in Trust di Danny Boyle e che quindi ho avuto modo di incontrare professionalmente più volte. Quello, però, è stato il mio primo set. Ero un ragazzo di ventisei anni, appena diplomato alla Silvio d’Amico, che si ritrovava a fare un film con uno dei suoi idoli. Non avevo la minima idea di quello che sarebbe successo dopo. Non è che poi sia accaduto chissà che, ma sono riuscito a continuare a fare questo mestiere senza grandi sofferenze. Ed è già una grande soddisfazione. Riuscire ad avere continuità è, in fondo, uno degli obiettivi principali. È sicuramente cambiata la consapevolezza di ciò che voglio fare. Credo che questo sia un mestiere fatto soprattutto di scelte. Non si può accettare soltanto quello che capita. Ci sono momenti nei quali, naturalmente, bisogna prendere tutto, perché bisogna anche vivere del proprio lavoro. Da allora a oggi, però, ho capito quanto sia importante riconoscere il proprio valore. E non mi riferisco a quel film. Non significa che allora abbia accettato un progetto che non desideravo fare. Ero semplicemente un giovane neodiplomato che doveva ancora affrontare molte esperienze. Il teatro e tutto ciò che ho vissuto nel frattempo mi hanno insegnato a valorizzarmi e a capire che questo mestiere va affrontato con consapevolezza. È vero che le opportunità arrivano, che esiste una componente di fortuna e che a volte si verificano delle vere e proprie sliding doors. Bisogna però conservare sempre il rispetto per se stessi e per quel sogno che si aveva a dieci, dodici o ventitré anni. E bisogna ricordarsi che è un mestiere vero e proprio. Questo è sicuramente cambiato. Oggi mi sento più consapevole e considero il mio lavoro davvero come un lavoro da adulti”.

Nel frattempo anche lei è diventato adulto. Che cosa ha significato? Che cosa è cambiato?

“Sono diventato adulto, purtroppo sì. Sono un po’ Peter Pan. Non amo l’idea di crescere e, forse ancora più che crescere, non amo l’idea di invecchiare. Ho una percezione molto forte del tempo e spesso ho la sensazione che scorra troppo velocemente. Adesso sono diventato zio e mi hanno spiegato che stare con i neonati porta ad avere una percezione più lenta del tempo, proprio perché obbliga a concentrarsi sul qui e ora. È un pensiero bellissimo sul quale non avevo mai riflettuto. In effetti è vero: i neonati non hanno la percezione del prima e del dopo e, quando si sta con loro, si è necessariamente portati a vivere il momento presente. Sto ancora crescendo e sto imparando ad attribuire il giusto valore a ciò che vivo, al tempo e alle persone. Perché, anche se può sembrare banale, sappiamo che il tempo passa. Credo che dovremmo essere felici di come scegliamo di impiegarlo, altrimenti rischiamo di trascorrere quello che verrà rimpiangendo il modo in cui abbiamo vissuto quello appena passato. Anche per questo, in questo momento della mia vita, per me è fondamentale fare questo mestiere. Magari tra qualche anno non lo farò più, ma oggi mi dà una gioia enorme. Ed è un’altra consapevolezza che ho acquisito nel tempo. All’inizio, quando mi chiedevano perché volessi fare l’attore, rispondevo che era l’unica attività nella quale fossi riuscito a essere costante. Non ho mai praticato uno sport con continuità. Anzi, ne ho provati tantissimi: ballo latinoamericano, con tanto di scarpe comprate appositamente, nuoto, basket. Ne ho iniziati molti e li ho abbandonati tutti. Quando arrivava il momento della competizione, quando entrava in gioco l’agonismo, non riuscivo più a viverli bene. Il paradosso era che, invece, non provavo alcun disagio quando dovevo salire su un palco davanti a un pubblico per un saggio di teatro. E questo mi ha fatto pensare: ‘Forse è proprio quello che devo fare’. Perché è l’unico impegno che non mi pesa nella vita”.

Abbiamo parlato del qui e ora. Eppure questo 2026-2027 sembra essere, almeno dal punto di vista professionale, un periodo particolarmente florido per lei. Ci sono diverse produzioni che si susseguiranno, dalle piattaforme alla televisione generalista, e che potrebbero consolidare Luca Tanganelli come un nome sul quale puntare. Come vive questo momento? E come affronta l’attesa di ciò che verrà? Si è posto delle domande sul futuro?

“Qualche domanda me la sono posta. In realtà, però, è proprio ciò che sto cercando di non fare. Ho la tendenza a proiettarmi sempre verso quello che verrà dopo, mentre sto ancora vivendo ciò che accade nel presente. È un atteggiamento contro il quale ho cercato di combattere. Questo film è stato accompagnato, come le dicevo, da un grandissimo affetto e da una partecipazione molto forte da parte di tante persone. Anche semplicemente di amici che ci vogliono bene, che ci hanno visto crescere e sanno che cosa abbia significato, per me e per Samuele, lasciare il nostro paese, la nostra città, andare a vivere da soli e provare a intraprendere questa strada. Per esempio, non sono entrato in Accademia al primo tentativo. È stato un percorso faticoso. Adesso, quindi, mi sento ripetere spesso: ‘Bene, e ora, dopo questo film? Che cosa succederà?’. Non lo so. Più che essermela posta autonomamente, è una domanda che mi viene rivolta di continuo: ‘Che cosa succederà adesso? Sei contento per quello che potrebbe accadere? Quali aspettative hai?’. Non so neppure se ne abbia. Mi rendo conto, e su questo voglio essere sincero, che il mio lavoro in questo film ha lasciato un segno, perché me lo sento dire dalle persone delle Giornate degli Autori, dal pubblico e da coloro con i quali sto parlando in questi giorni. E ne sono estremamente felice. Posso quindi immaginare che, in qualche modo, questo film possa aiutarmi in futuro. Non lo do però per scontato, perché parte del gioco consiste anche nell’accettare le dinamiche del mondo e dell’ambiente in cui lavoriamo. Naturalmente mi piacerebbe che Se venisse anche l’inferno rappresentasse un trampolino. In questo momento desidero soprattutto fare cinema e mi piacerebbe moltissimo riuscirci, perché credo sia il mezzo attraverso il quale riesco a esprimere meglio la mia recitazione. Non lo considero, però, un risultato acquisito. Vorrei partecipare a progetti come questo, lavori complessi, nei quali si avverta maggiormente la necessità di esercitare il mestiere per poi riuscire quasi a nasconderlo, senza renderlo visibile. Progetti che richiedano studio e preparazione. Per questo film sono andato anche a isolarmi in luoghi dove il telefono prendeva poco. Ho visto molti film e i documentari di Samuele, ho letto molto. Ho letto le lettere dei sopravvissuti della Resistenza e quelle scritte dai condannati a morte prima dell’esecuzione. Mi piacerebbe, insomma, poter partecipare a progetti che richiedano un lavoro accurato, minuzioso. È questo che intendo quando dico che voglio fare cinema, del bel cinema”.

C’è un aspetto del suo mestiere che trovo interessante. Un attore trascorre molto tempo cercando di decifrare le paure, i desideri, le aspettative e le fragilità altrui, cioè dei personaggi che interpreta. Fare questo mestiere la aiuta a conoscere meglio se stesso oppure le fornisce strumenti più efficaci per nascondersi?

“Da questo punto di vista, credo sia un mestiere che mi ha aiutato a conoscermi meglio. Esistono molte tecniche, metodi e approcci alla recitazione. Almeno inizialmente, tendo a cercare dentro di me, a individuare dei punti di contatto con il personaggio. Poi, naturalmente, ci si può anche allontanare molto da lui. I ruoli che ho interpretato fino a oggi sono sempre stati personaggi nei quali riuscivo a trovare qualche elemento vicino a me. Forse Gio è il più distante tra quelli che mi sono capitati. O forse Keller, in Alla festa della rivoluzione. Non saprei. Credo però che questo mestiere, se lo si fa perché appassiona davvero, porti inevitabilmente a porsi delle domande. Per esempio, ho iniziato un percorso di terapia, che trovo molto interessante anche in relazione al mio lavoro. Naturalmente l’ho intrapreso per me stesso. Poi, però, mi sono reso conto che stavo sbloccando alcuni aspetti che mi permettevano di affrontare determinati argomenti con me stesso in maniera più libera, di scavare maggiormente e andare più a fondo rispetto a quanto riuscissi a fare prima. Quindi sì, penso che questo mestiere mi aiuti a conoscere meglio me stesso e, forse, anche a comprendere un po’ meglio gli altri”.

Qual è il lato di sé che più l’ha sorpreso scoprire?

“Attraverso questo mestiere? Ne approfitto e le rispondo pensando soprattutto a questo film. Direi il mio lato spericolato. Non sono mai stato particolarmente muscoloso, non sono una persona che si allena e questo è un aspetto di me che detesto profondamente. Allenarmi non mi appassiona affatto. Era diventato anche motivo di moltissimi scherzi con Samuele, perché immaginavamo che sarei arrivato sul set e avrei dovuto affrontare situazioni quasi da Rambo, quando in realtà mi sentivo più simile a Pippo della Disney. E invece devo ammettere che un po’ Rambo lo sono stato. E ne sono felice. Mi ricollego a quello che diceva prima: non abbiamo ricostruito quasi nulla. Le cavità nelle quali mi infilo, i forni nei quali si bruciava la legna sono luoghi reali, che abbiamo ripulito dai ragni, dalle ragnatele e da tutto ciò che si era accumulato nel tempo. Sono veri anche il fiume, l’acqua nella quale mi immergo, la neve nella quale cado e il rifugio in cui ho vissuto quelle scene. A volte erano autentici persino gli strumenti che utilizzavamo, naturalmente messi in sicurezza. I coltelli, le armi: è stato tutto molto concreto. La costumista ha realizzato da zero per me un paio di scarpe sul modello originale di quelle indossate dai partigiani. Le ho portate ogni giorno per tutta la durata delle riprese ed erano uno strazio. Dopo il film ho sofferto per circa un mese di una sorta di sciatica, probabilmente perché quelle calzature non ammortizzavano minimamente l’impatto e avevano dei chiodi sotto la suola, necessari per evitare di scivolare e riuscire a camminare sui terreni franosi, sulla terra e sull’erba. Quindi ciò che mi ha sorpreso maggiormente è stato proprio questo: la mia resistenza”.

Ha parlato dei muscoli e questo mi porta al tema dell’immagine. Come si rapporta a un sistema che a volte sembra premiare l’aspetto fisico più della bravura?

“Non mi piace. Mi rendo conto, però, che è un meccanismo nel quale finiamo tutti. Proprio mentre venivo qui in treno stavo leggendo una riflessione di una persona del settore che si domandava quanto sia giusto che gli attori diventino, per esempio durante i festival, anche il simbolo di qualcos’altro: di un’estetica, di una determinata rappresentazione fisica. Naturalmente non mi piace, perché non mi appartiene. Se fossi un appassionato di allenamento, magari le direi che è giusto perché il corpo di un attore deve essere pronto. Su questo posso essere d’accordo. Non credo, però, che aderire a un determinato canone di bellezza o estetico equivalga necessariamente a essere bravi. Anzi”.

Di recente Emma Dante sui social faceva una riflessione simile: perché si vedono così raramente corpi che non aderiscono ai canoni dominanti? Perché sembrano rispondere tutti a un modello estetico imposto dall’alto? Nel caso degli uomini, per esempio, vediamo corpi sempre più muscolosi e allenati.

“Sì. È un rapporto con il corpo che non mi appartiene. Mi piace vestirmi bene, essere elegante e prendermi cura di me. Certamente sì, perché faccio un mestiere nel quale l’esposizione pubblica comporta anche questo aspetto. Però l’idea che debba trasformarsi in un modello al quale conformarsi mi infastidisce molto. Naturalmente, se si deve interpretare un ruolo nel quale si è ‘il bello’ della serie, ci si prepara di conseguenza”.

Prima ho utilizzato tre termini non a caso: paura, desiderio e fragilità. Adesso vorrei declinarli su di lei. Qual è oggi la sua più grande paura? Qual è il suo più grande desiderio? E qual è la sua più grande fragilità?

“Mi spaventa molto, diciamolo apertamente, la fine. È un timore che, in fondo, riguarda tutti noi: la conclusione della vita, di un rapporto, di una possibilità, di una libertà. Non amo le conclusioni. Mi spaventa la malattia, così come l’idea di procedere inesorabilmente verso una fine. Credo sia normale e penso che, per me, questa paura sia spesso anche un motore. Allo stesso tempo, però, rappresenta una fragilità. Un aspetto sul quale sto cercando di lavorare è imparare a ritagliare del tempo per Luca. Come dicevo, sono molto proiettato verso gli altri e le persone che mi amano me lo hanno fatto notare con grande sincerità. È un’osservazione arrivata proprio da persone fondamentali per me. Quando, indipendentemente l’una dall’altra, cominciano tutte a dirti la stessa cosa, inizi a pensare: ‘Forse quella che ho sempre considerato una mia forza e uno dei motivi per cui sono così ben voluto non è necessariamente soltanto un elemento positivo’. Mi riferisco alla tendenza a dedicare completamente agli altri il proprio tempo, la propria attenzione e la propria emotività. Anche questo può diventare una fragilità. Lo scorrere del tempo e la quantità di esperienze che si possono vivere mi provocano una sorta di ansia sociale. Diventa una debolezza perché rischio di non godermi davvero ciò che sto vivendo. È stato il mio mantra durante questi giorni a Venezia. Continuavo a ripetermi: ‘Ti prego, non arrivare sul treno del ritorno e renderti conto di non essertela goduta perché eri preoccupato di quello che avrebbero pensato gli altri, di come eri vestito, di come avevi recitato nel film, di come avevi salutato o di come avevi parlato’. Sono fatto così. E visto che credo di stare mettendo dei mattoni, è importante che siano onesti fin dall’inizio”.

E il desiderio?

“I desideri sono più facili. Ne ho tanti e, in questo momento, sento intorno a me un’energia molto vivace. Dal punto di vista professionale, desidero davvero partecipare a progetti che mi rendano felice. Perché si può fare questo mestiere anche lavorando a produzioni che non danno felicità.”

“Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza”. Se la stella che danza è l’attore, quale caos aveva dentro Luca Tanganelli? E la recitazione è riuscita, in qualche modo, a placarlo o a colmarlo?

“Sì, sicuramente è riuscita a placarlo. E passiamo alla prossima… No, scherzo. Quale caos avevo dentro? Credo che questo mestiere nasca anche dalla volontà di essere… Non direi ‘accettati’, perché formulata così sembra quasi che fossimo dei poveretti. Parlerei piuttosto della volontà di essere parte di qualcosa.”

Che è già molto diverso dall’essere accettati. Parlare di ‘accettazione’ sembra quasi presupporre una condizione di esclusione.

“Esatto. Anche perché questa interpretazione viene spesso associata al nostro mestiere o, più in generale, a qualunque professione comporti una certa esposizione. Per esempio, sono molto miope. Nella vita porto degli occhiali con lenti spessissime, quasi come il ragionier Filini. Quando lavoro uso le lenti a contatto, perché altrimenti avrei qualche difficoltà a fare questo mestiere. Ma non significa che tutto nasca da lì, dal fatto che da bambino magari non mi sentissi particolarmente bello e quindi volessi compensare in qualche modo… No. Anche perché significherebbe sminuire il piacere artistico che provo nel fare questo mestiere. Altrimenti sarebbe soltanto una questione di ego. Forse, quindi, è sempre esistita in me la volontà di essere parte di qualcosa. È un desiderio che mi ha accompagnato nella vita, perché sono sempre stato circondato da molti amici e da gruppi di persone con legami molto solidi. Probabilmente c’è anche il piacere di essere un tramite. Ma su questo eviterei di indagare troppo dal punto di vista psicologico, perché forse il discorso potrebbe diventare piuttosto complicato…”.

Se una persona è così proiettata verso gli altri, però, il piacere di essere un tramite è coerente. Si può diventare un mezzo attraverso il quale rendere qualcuno felice, sereno, soddisfatto oppure persino arrabbiato.

“Sì, è vero. Prima di fare l’attore, per esempio, ho svolto un anno di volontariato in Caritas. Per un anno intero mi sono dedicato alla comunità: lavoravo al centro d’ascolto, mi occupavo della distribuzione dei viveri e tenevo anche un corso di teatro per i ragazzi. Per un lungo periodo della mia adolescenza ho dedicato parte del mio tempo anche ad attività di questo tipo. Forse, alla fine, con la recitazione ho trovato ciò che mi rende più felice e che, allo stesso tempo, rappresenta un mezzo per avvicinarmi agli altri e provare a comprenderli. Naturalmente non aiuto qualcuno in maniera concreta, come ho fatto in altre occasioni, ma attraverso il mio lavoro studio l’essere umano, come forse cercavo di fare anche allora, seppure in una forma completamente diversa. Non sarà utile nello stesso modo, ma sicuramente lo è molto per me”.

La solitudine in qualche modo è stata il fantasma di questa intervista. È tornata continuamente, mentre dall’altra parte c’è lei che continua a raccontarmi quanto sia proiettato verso gli altri. Qual è, quindi, il suo rapporto con la solitudine?

“Non è che non esista. Naturalmente c’è e c’è stata. Adesso, però, la cerco molto più volentieri. Anzi, sento proprio il bisogno di cercarla. Probabilmente perché sono in una fase della vita nella quale comprendo che può diventare un terreno fertile, mentre prima mi spaventava. La percepivo come una sorta di zona paludosa, oscura e nebulosa, nella quale non riuscivo a capire bene come muovermi. Adesso, invece, per me la solitudine è uno spazio bianco. E devo dire che questa consapevolezza mi rende piuttosto soddisfatto. È un’occasione di silenzio e di dialogo con me stesso. Ma è anche, molto semplicemente, la possibilità di guardare quel film brutto che però ti dà conforto, di concederti venti minuti per un pisolino, di leggere un libro. Sono tutte attività che si possono condividere con altre persone, naturalmente, ma ho scoperto quanto possa essere piacevole viverle anche da solo. È una consapevolezza che ho acquisito soprattutto crescendo. Sono talmente proiettato verso gli altri, amo così tanto trascorrere il tempo in compagnia, parlare e conoscere persone nuove, che adesso comprendo molto meglio l’importanza di avere uno spazio soltanto mio, nel quale lasciare sedimentare tutto ciò che accumulo”.

Che cos’è oggi il successo per Luca Tanganelli? Come declina questa parola? Perché ognuno ne ha una concezione diversa. Per qualcuno significa finire sulla copertina di una rivista patinata, per qualcun altro semplicemente riuscire a continuare a lavorare secondo il proprio modo di intendere la propria professione.

“Per me è più la seconda. Il successo sarebbe riuscire a continuare a fare questo mestiere fino a quando ne avrò voglia. Non penso neppure necessariamente che lo farò per sempre. Magari mi piacerebbe che fosse proprio la vita a sorprendermi. Vorrei riuscire a farlo ancora a lungo come ho avuto la fortuna di fare finora, senza dover scendere a compromessi accettando progetti che non mi piacciono davvero o che mi fanno sentire frustrato. Perché l’unica promessa che mi sono fatto è: ‘Non incaponirti a fare questo mestiere se questo mestiere non ti vorrà’. Forse c’è una punta di orgoglio. Però sono così anche nella vita e ho la presunzione di sapere che me la caverei anche senza fare questo mestiere. Quindi il successo, per me, sarebbe riuscire a continuare a farlo guardandomi allo specchio ed essendo felice di quello che sto facendo. Credo sia molto difficile. Forse quasi impossibile. Però, perché no? Magari succede. Il resto non mi interessa particolarmente”.

Se il giovanissimo Luca che stava per intraprendere questa strada incontrasse il Luca Tanganelli di oggi, che cosa lo sorprenderebbe?

“Forse rimarrebbe stupito perché, a volte, ho dovuto compiere scelte che andavano completamente contro la mia indole… Ecco, credo che si sorprenderebbe proprio di questo. Anche questo rientra nel discorso che facevamo sullo sport e sul fatto che il mestiere dell’attore sia l’unico ambito nel quale riesco a essere costante. Credo di riuscire a essere, o comunque sto imparando a esserlo e mi sto rendendo conto di potercela fare, molto severo e rigoroso nei confronti dell’ambiente che mi circonda e delle dinamiche che mi permettono di svolgere questo lavoro. Sicuramente il Luca di allora si stupirebbe nel vedermi prendere maggiormente in mano le redini del mio percorso, affrontare determinate conversazioni e persino cambiare le persone con le quali lavoravo quando ho sentito la necessità di dare una svolta alla mia carriera. Ho dovuto tagliare alcuni ponti e, per un carattere come il mio, o per una Bilancia come me, non è affatto semplice. Penso quindi che rimarrebbe sorpreso nel vedere una persona che ha imparato a difendere un po’ di più se stessa”.