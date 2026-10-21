Luca Telese accusa Meloni sul decreto Sicurezza, "distrazione di massa per oscurare cosa non va bene"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ennesimo decreto Sicurezza varato dal governo Meloni dopo le violenze di Milano è una “operazione di distrazione di massa” per “oscurare le cose che non vanno bene”. A dirlo è Luca Telese, che ospite a Dimartedì critica l’operato dell’esecutivo. Secondo il giornalista è incredibile che nei “media melonizzati” non trovi spazio il racconto sulla grande protesta degli autotrasportatori che sta paralizzando da giorni diverse autostrade, in particolare al Sud.

Luca Telese contro il governo Meloni

Nel Consiglio dei ministri di ieri, 20 ottobre, il governo Meloni ha varato il suo ottavo decreto Sicurezza, in risposta agli scontri e alle violenze di Milano.

Nel decreto non c’è molto di nuovo, a eccezione dell’introduzione di un nuovo reato, “partecipazione violenta a una manifestazione”. Tanto che Luca Telese, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, parla di una “operazione replay”.

ANSA

“Si reiterano dei decreti, addirittura si cambiano le parole, le procedure, si cerca di dare un segnale di forza”, afferma il conduttore di In Onda.

Decreto sicurezza una distrazione di massa

Secondo Telese “tutto questo tourbillon sul decreto sicurezza” sarebbe “un’operazione di distrazione di massa, cioè far fare i titoli ai giornali, sui ragazzi di Milano”, e poi in realtà “oscurare le cose che non andavano bene”.

Sui fatti di Milano, continua il giornalista, Meloni ha “pestato un qualcosa che non funziona”, cercando di “mettere tutto in un sacco” due “mondi totalmente diversi”.

Perché, spiega, per la prima volta le violenze erano sganciate da un corteo politico: “Da un lato ci sono i ragazzi che piantano la tenda per terra per dire voglio il diritto allo studio e dall’altro ci sono questi ribelli arrabbiati, non politici, che inseguono la ricchezza e sfasciano le vetrine”.

La protesta degli autotrasportatori

Si parla di sicurezza, dei ragazzi di Milano, e non della prossima manovra economica del governo e della grande protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante che va avanti da giorni nel Sud Italia.

Una protesta che Telese segue da vicino, anche in quanto direttore del quotidiano abruzzese Il Centro.

“Ho visto enormi mobilitazioni, caselli bloccati”, dice, sono ancora bloccate l’autostrada A1 e l’Adriatica, le “due grandi corsie che riforniscono la catena dell’alimentazione dei supermercati”.

“La gente non li ha contestati, in alcuni casi li ha applauditi – aggiunge – in alcuni casi addirittura ha sfilato con queste persone che protestavano”.

E “i giornali, il Tg1 sembra che siano in un altro pianeta“. “È possibile che tutto questo non trovi spazio di racconto nei media melonizzati?”.