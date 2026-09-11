Luca Telese attacca Meloni sulla nuova legge elettorale, "grandi proclami ma piccola presa per i fondelli"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il giornalista Luca Telese, conduttore di In Onda su La7, ha attaccato Giorgia Meloni sulla nuova legge elettorale, dopo che la maggioranza di governo si è compattata sul tema delle preferenze. Il giornalista ha dichiarato che Fratelli d’Italia ha orchestrato “una piccola presa per i fondelli”, rimarcando che gli elettori andranno a votare con i capilista bloccati.

Nuova legge elettorale: Luca Telese contro Giorgia Meloni

Telese, a In Onda, ha fatto un excursus sulle leggi elettorali italiane del passato, arrivando al cosiddetto Porcellum dove le liste sono blindate. “Piacciono un po’ a tutti e tutti, più o meno. I capi segreteria mettono i loro nomi, noi li votiamo, ma senza sceglierli”, ha spiegato il conduttore.

“Era nato – ha aggiunto – un grande movimento di opposizione trasversale a questo blocco. Pensate che ne era protagonista Meloni che diceva: ‘Rimetteremo le preferenze’. Alla fine si è arrivati a questo compromesso. Ora bisogna capire una cosa semplice della legge elettorale”.

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“Siccome i capolista sono bloccati e sono in tante circoscrizioni diverse, la maggior parte degli elettori elegge un capolista bloccato. Quindi non scelgono niente, anche se si dà loro l’illusione. E questo io lo chiamo preferenza taroccata. Tu puoi scegliere tre nomi, ma poi passa solo il capolista nell’ottanta per cento dei casi. Quindi una piccola presa per i fondelli”.

La posizione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia sostiene invece di aver reintrodotto il meccanismo delle preferenze. Così il partito sui social: “Dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale. Un risultato reso possibile grazie a Fratelli d’Italia e al centrodestra, per restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti”.

“La sinistra oggi prova a nascondere questo risultato. Ma la realtà è semplice: le preferenze le abbiamo reintrodotte noi”, conclude il post.

Giorgia Meloni: “Le preferenze mancano in questo Paese da oltre 30 anni”

“Mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio, sulle preferenze quando le preferenze mancano in questa nazione per le elezioni del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in Aula per aver affossato l’emendamento che le introduceva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Vercelli, a margine dell’inaugurazione della seconda edizione di Risò, il Festival internazionale del riso.

Legge elettorale: come il centrodestra è arrivato all’accordo

Giovedì il Senato ha votato per introdurre nella legge elettorale le cosiddette “preferenze”, il meccanismo che consente all’elettore di indicare non solo il partito, ma anche il candidato o la candidata da eleggere in Parlamento.

Sulla questione il centrosinistra aveva provato a rompere la maggioranza, puntando sulle divisioni tra Forza Italia e Lega, contrarie alla modifica, e Fratelli d’Italia, storicamente favorevole alle preferenze. Alla fine, però, i partiti dell’esecutivo hanno trovato un compromesso.

La soluzione prevede una forma “attenuata” di preferenze: l’elettore potrà indicare fino a tre candidati della lista, ma non potrà esprimere la propria preferenza per il candidato o la candidata capolista. Quest’ultimo resterà quindi bloccato.