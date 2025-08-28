Luca Trapanese e l'adozione di Alba raccontata nel film Nata per te: "Abbandonata, nessuno la voleva"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mercoledì 27 agosto 2025 è andata in onda in prima serata su Canale 5 il film Nata per te diretto da Fabio Mollo, che racconta una storia d’amore toccante e coraggiosa. L’amore di un padre per la figlia, una bimba nata con la sindrome di Down che ha scelto di adottare. Il film narra una storia vera, quella di Luca Trapanese e della piccola Alba, abbandonata dai genitori alla nascita e che “nessuno voleva”, come racconta il papà.

La vera storia di “Nata per te”

C’è una storia vera alla base di Nata per te, film del 2003 diretto da Fabio Mollo con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova.

La pellicola, andata per la prima volta in onda in chiaro in tv ieri 27 agosto su Canale 5, è tratta dall’omonimo libro di Luca Trapanese e Luca Mercadante.

ANSA Luca Trapanese con Pierluigi Gigante, che lo interpreta nel film Nata per te

E racconta la vicenda della lunga battaglia per l’adozione di Alba da parte di Trapanese, diventato nel 2018 il primo uomo single in Italia a ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down.

Luca Trapanese e l’adozione di Alba

Nata con la sindrome di Down, Alba Trapanese non era stata riconosciuta dai genitori e abbandonata in ospedale.

“Nessuno la voleva”, racconta Trapanese in una intervista a Famiglia Cristiana, oltre trenta famiglie si sono rifiutate di adottarla. Così si è fatto avanti lui.

Trapanese ha dovuto affrontare una lunga e tortuosa trafila, perché l’adozione da parte di persone non sposate è prevista dalla legge italiana soltanto in alcuni casi particolari.

“La paternità è una grande responsabilità ma la disabilità non mi ha mai spaventato. Per me Alba non è una scelta di serie B”, racconta Trapanese.

Alla fine l’amore e la dedizione mostrati verso la piccola hanno convinto il tribunale a concedergli l’adozione, ufficializzata nel 2018.

Chi è Luca Trapanese

Originario di Napoli, classe 1977, cattolico e seminarista mancato, Luca Trapanese è da anni attivo nel sociale, in Italia e all’estero.

Tra le tante cose, ha fondato la onlus A ruota libera, per sostenere la socialità delle persone con disabilità, e la cooperativa Raggio di Sole, per favorire l’occupazione e l’integrazione sociale delle persone fragili.

Nella sua Napoli ha poi dato vita alla comunità-famiglia La Casa di Matteo, unica nel Sud Italia per l’accoglienza di bambini disabili gravi.

Dal 2021 Trapanese è assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli nella giunta guidata da Gaetano Manfredi.