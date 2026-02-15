Luca Vecchi, l’attore e scrittore nel film Amici comuni: “Non so chi sono, ma so che agisco”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che recitano. Altri che scrivono. Altri ancora che dirigono. Poi c’è chi, come Luca Vecchi, fa tutto questo insieme ma senza mai smettere di farsi domande. È difficile incasellarlo. Attore, autore, regista, sceneggiatore. Creatore di contenuti prima che questa parola diventasse un’etichetta da algoritmo. Figura centrale dell’universo The Pills, ha attraversato dieci anni di trasformazioni – del web, della comicità, del linguaggio audiovisivo – rimanendo fedele a qualcosa di più profondo: l’urgenza di raccontare. Luca Vecchi, in quest’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, non si mette in posa. Si mette a nudo, piuttosto. E lo fa con un’intelligenza rara, che ha il coraggio di non proteggersi dietro la brillantezza. Perché sì, è brillante, ironico, tagliente. Ma anche permeabile, riflessivo, a tratti vulnerabile. È il tipo di persona che ammette di avere paura, e che quella paura, invece di evitarla, la prende e ci si butta dentro. Magari tremando, magari esitando, ma andando. In Amici comuni, il nuovo film di Marco Castaldi disponibile su Paramount+, Luca Vecchi interpreta Claudio, un uomo stretto tra il legame con la madre e quello con una donna che lo costringe a crescere. Ma il film è solo il punto di partenza. Perché nell’incontro che segue, Luca Vecchi non promuove: riflette. E lo fa con una sincerità quasi disarmante. Parla di scrittura come forma di sopravvivenza. Di come la paura del cambiamento possa essere un carburante creativo. Di quel momento in cui sei costretto a chiederti se sei diventato un uomo, e ti rendi conto che non hai una risposta. Della crisi di identità che ti viene quando tutto corre troppo in fretta, e tu sei ancora innamorato del cinema anni ’90. Di come ogni nuovo inizio, in fondo, sia sempre il primo giorno di scuola. E poi, alla fine, sempre lì si torna: alle storie. Quelle che si vivono. Quelle che si scrivono. Quelle che ci tengono vivi.

Chi è Claudio, uno dei quattro ‘amici comuni’ del film? Che affinità ha con lui e in cosa, invece, vi distinguete maggiormente?

“In realtà ho trovato diversi punti in comune con Claudio. Il più evidente è il rapporto con la madre. Sono figlio di genitori divorziati e mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento. Abbiamo vissuto insieme, solo io e lei. Mi ha avuto molto giovane e questo ha creato un legame intenso, a tratti difficile, a volte quasi soffocante. Era sola, con poca esperienza, e questo ha complicato il nostro rapporto. Nel film, Claudio ha un rapporto simile con sua madre, quasi alla Anthony Perkins in Psycho. E infatti, nel corso della storia, c’è un processo di emancipazione da questo legame, una sorta di terapia d’urto che culmina nella scena finale del matrimonio… ma meglio non anticipare troppo. Possiamo dire che è un percorso di liberazione che riconosco e che, in parte, ho vissuto anch’io. Per quanto riguarda le differenze, tendo a percepire molto gli stati d’animo di chi mi sta intorno. Se la mia compagna avesse anche solo un dubbio, lo coglierei subito. Non potrei mai restare cieco o completamente manipolato, nemmeno da una figura forte come mia madre. Rifletto molto, forse troppo. Prima di arrivare a una certa situazione, mi sarei posto mille domande. Claudio, invece, è più ingenuo: in questo non mi rispecchio”.

I quattro protagonisti rappresentano, ciascuno a modo suo, uno stereotipo dell’amore. È davvero così? L’amore oggi è fatto di stereotipi?

“Non credo. I personaggi non sono davvero stereotipati. Anzi, il film gioca proprio su questo aspetto. La scena iniziale è volutamente fuorviante: ti sembra di averli subito inquadrati, pensi di aver capito i loro ruoli, ma in realtà non è così. È una falsa partenza. Nel corso del film, quando credi di averli compresi, cambiano. In modo netto. Continuano a evolversi. E questo, secondo me, è ciò che rende il film interessante: i personaggi hanno percorsi in continua trasformazione, mostrano lati nuovi, mai del tutto svelati. Proprio come accade nella vita reale: nessuno si mostra completamente. Tutti, in fondo, proteggiamo qualcosa. Quindi no, non li vedo come stereotipi, ma come figure complesse e in continua evoluzione”.

Che cosa le ha lasciato dentro il personaggio di Claudio?

“Una sensazione di speranza. Probabilmente legata all’ultima scena ma mi ha trasmesso l’idea di un futuro aperto, dove nulla è davvero definito. Dove tutto può ancora cambiare. Il film parla anche di questo: l’amore come qualcosa che non resta mai uguale, che si trasforma. Come diceva Battiato: ‘la stagione dell’amore viene e va’. L’amore evolve con te, con l’età, con le esperienze. E va bene così. In ogni fase della vita si ha bisogno di un amore diverso, ed è forse questo il messaggio più forte che mi ha lasciato Claudio”.

A proposito… che rapporto ha oggi Luca Vecchi con l’amore?

“Direi buono. Lo vedo in modo molto concreto e complice. Per me l’amore è avere accanto un partner con cui condividere tutto, qualcuno su cui contare. E in questo momento posso dire di avere quella persona. Detto questo, la mia visione dell’amore è cambiata nel tempo. Prima seguivo molto l’istinto, ora ho le idee più chiare, so cosa cerco. E credo che la persona che ho accanto la pensi come me: vediamo l’amore come qualcosa che si costruisce giorno per giorno, un lavoro di squadra. Mi sento fortunato in amore. Magari un po’ meno nel resto. Se guardo il mio oroscopo, è tipo: amore – otto cuoricini; soldi – lasciamo stare. Ma va bene così. Avere tutto sarebbe grottesco. E anche noioso, no? Come in Vanilla Sky, il bello è nel contrasto tra dolce e amaro”.

L’amore, però, non è solo quello per le persone. Guardando la sua carriera, viene da chiederle: qual è la sua vera professione? Attore? Regista? Scrittore? Dove si sente davvero a casa?

“Bella domanda. La verità è che in questo momento non lo so nemmeno io. Vivo spesso crisi d’identità, sia sul piano personale che professionale. Detto questo, negli anni ho sviluppato una certa sensibilità e competenza nell’ambito creativo. Al momento sto scrivendo molto. La scrittura è la forma espressiva che sento più vicina in questo periodo. È più intima, meno legata all’apparenza. E mi fa bene”.

Che valore ha per lei la scrittura? Alcuni la definiscono terapeutica, altri trasformativa. Quale aggettivo userebbe?

“Direi che una componente terapeutica c’è. Però oggi è sempre più difficile coltivare un atteggiamento riflessivo: tutto è rapido, sovrastimolante, in continuo movimento. La scrittura ti obbliga a fermarti, a prenderti quel tempo per pensare che spesso manca. Viviamo in una società molto testuale, sì, ma fatta di contenuti brevissimi. Non c’è spazio per elaborare davvero. La prima cosa che ti dice uno psicologo in terapia è: ‘scriva ciò che prova’. Perché nel momento in cui metti nero su bianco un pensiero, lo definisci, lo guardi da fuori. Cambia prospettiva. Scriviamo tanto, è vero, ma sono messaggi su WhatsApp, pensieri fugaci. Manca il tempo per ragionare seriamente. Anche Woody Allen scriveva sette pagine al giorno, proprio per questo: per non perdere l’abitudine a pensare con chiarezza”.

L’aiuta la scrittura a uscire da quella che prima ha definito ‘crisi identitaria e artistica’?

“In parte sì. Ma, paradossalmente, in questo momento mi sta aiutando ancora di più un corso di shiatsu che sto seguendo. È una pratica basata sull’ascolto e sul contatto. È un po’ come scrivere, solo che invece della penna usi le mani. Ci ho trovato molti parallelismi. È un tipo di ascolto profondo, e mi sta aiutando anche sul piano personale”.

Da dove nasce questa crisi?

“Credo abbia a che fare con il cambiamento dei tempi. L’intrattenimento sta diventando qualcosa di molto diverso. Io sono ancora legato a una forma più tradizionale, come il cinema in sala, con i suoi ritmi lenti e la sua attenzione per i dettagli. Oggi i contenuti sono usa e getta, durano pochi secondi. Non mi riconosco in quel tipo di narrazione, anzi, provo quasi un rifiuto. Per me il cinema è quello degli anni ’80 e ’90: un’esperienza immersiva, coinvolgente. Ora tutto è rapido, frammentato, intercambiabile. È uno zapping continuo. Ci hanno messo un televisore in tasca, e per me non è un progresso. Forse la mia crisi nasce proprio da qui”.

Il cinema degli anni ’80 e ’90 come punto di riferimento. Qual è il primo ricordo che le viene in mente se pensa alla parola “cinema”? Un’immagine, un film, un momento?

“Di getto, rispondo: i film di Spielberg. Indiana Jones, E.T., Jurassic Park… Quel tipo di immaginario. Erano opere potenti. Non so se oggi verrebbero recepite nello stesso modo, ma sono rimaste attuali, non sono invecchiate. Erano il prodotto perfetto del loro tempo: il momento giusto, al posto giusto. E sono felice di essere cresciuto in quegli anni. È stato un periodo speciale per quel tipo di racconto. Un linguaggio che, purtroppo, oggi sembra in parte superato”.

I film che ha citato – Indiana Jones, E.T., Jurassic Park – sono tutti, scavando nelle profondità, legati alla ricerca delle origini. Non è che in fondo c’è anche un suo desiderio di recuperare qualcosa che ha perso?

“Non lo so. Forse è più una ricerca di qualcosa che non ho mai avuto. Davvero, non saprei darle una risposta precisa. So solo che quelle storie facevano sognare. E secondo me è proprio questo che oggi si è un po’ perso: la voglia di sognare. Anche i supereroi ormai vivono in contesti realistici. A me piace il Batman di Tim Burton, quello gotico, fuori dal tempo. C’era una vena romantica in quel tipo di narrazione che oggi sembra non avere più spazio. Non so se sia solo nostalgia o se sia davvero cambiato tutto. Ma quel tipo di sogno, quella teatralità, mi manca”.

Con Marco Castaldi siete al secondo film insieme, dopo Nel bagno delle donne. Gli ho chiesto perché ha scelto ancora lei come protagonista, e mi ha risposto: “Perché è una sorta di mio alter ego”. È d’accordo?

“Eh, sì… lo spero! Mi fa molto piacere essere, in qualche modo, un attore feticcio per Marco. Mi ha già accennato al prossimo film, quindi vedremo quale sarà la prossima ‘missione’. Sono curioso di scoprire che tipo di personaggio inventerà stavolta, anche perché lavorare con lui è stimolante. Si è creato un bel rapporto di fiducia, e quando succede è una fortuna”.

Come sceglie i progetti a cui partecipa? Che cosa deve trasmetterle un copione per convincerla?

“Deve stimolarmi, mettermi in una situazione inusuale. Anche nella vita di tutti i giorni, tendo ad avere abitudini molto radicate, quindi basta poco per destabilizzarmi. Allo stesso tempo, però, ho una certa attrazione per ciò che è fuori dall’ordinario. Mi spaventa, ma mi affascina. Se un progetto riesce a spingermi fuori dalla mia zona di comfort, allora mi interessa. Anche se mi fa paura, mi faccio forza (o violenza) e mi ci butto. In un certo senso mi costringo, ma poi mi lascio andare all’anomalia e la vivo”.

Quale tipo di “anomalia” la mette più alla prova: quella emotiva o quella pratica, legata all’organizzazione del lavoro?

“Direi quella pratica. Perché poi, inevitabilmente, si porta dietro anche quella emotiva. È tutto collegato. L’azione stessa mi spaventa, il cambiamento mi mette a disagio. Ma una volta dentro, quando l’ho affrontato, spesso mi piace. Cerco di viverlo il più possibile, di restare aperto a ciò che può offrirmi”.

Ha un esempio concreto di questo tipo di “violenza” su se stesso?

“Anni fa, per esempio, mi sentivo completamente bloccato. Avevo una paura fortissima di volare. Poi, a un certo punto, ho preso un aereo da solo per andare dall’altra parte del mondo. Da solo. Per me era impensabile. E invece l’ho fatto. È stata un’esperienza che mi ha cambiato. Mi ha arricchito molto, anche se all’inizio è stato traumatico. C’è stato disagio, fatica. Ma anche tanta crescita”.

Questa “forzatura” ha portato a una forma di libertà?

“Non so se la chiamerei libertà. Ho sempre pensato che ogni nuova esperienza sia come il primo giorno di scuola. Ci illudiamo di avere un bagaglio, ma in realtà si riparte sempre da zero. Certo, si portano con sé vissuti, esperienze. Ma ogni volta bisogna rimettere tutto in discussione. Credo sia una grande lezione. Non si cambia davvero natura. Si aggiungono storie, occasioni per riflettere. E alla fine si torna sempre con qualcosa da elaborare. Si torna sempre con qualcosa in più da scrivere”.

E si torna sempre alla scrittura…

“… alla scrittura o comunque a una forma di razionalizzazione. Vivi qualcosa, e poi cerchi un modo per rimetterla in ordine. È un meccanismo che ritorna, sempre”.

Quando ha iniziato davvero a scrivere, in senso pratico? Quando è entrata la scrittura nella sua vita?

“Da sempre. Alle medie, poi alle superiori… per me il tema in classe era un’occasione per mettere ordine nelle idee. Mi divertiva. Scrivere è sempre stato un modo per dare forma al caos che avevo in testa. Ho sempre trovato affascinante l’atto di organizzare i pensieri sulla carta”.

Aveva dei modelli di riferimento all’epoca?

“In realtà no, nessuno in particolare. Assorbivo tutto, in modo quasi bulimico. Fumetti americani, manga giapponesi, narrativa inglese e italiana. Leggevo senza troppe distinzioni, guidato solo dalla voglia di storie. Da quel punto di vista sono sempre stato molto duttile. Mi piaceva proprio ‘nutrirmi’ di narrazioni”.

Pensa che fosse anche un modo per colmare dei vuoti?

“Sì, sicuramente. I miei genitori si sono separati quando ero piccolo. Dovevano ricostruirsi una vita, e io rimanevo spesso da solo. Leggere e scrivere erano un modo per riempire il tempo, per non pensare all’assenza. All’inizio pesava. Ma col tempo ho capito che quella mancanza è diventata un motore creativo. Nella sfortuna, una fortuna: ho trasformato un limite in un impulso. Ormai è parte di me”.

Se pensa alla parola “crescita”, c’è stato un momento in cui si è sentito diventare un uomo?

“Non lo so. È una domanda importante. Non sono sicuro di meritare pienamente la definizione di ‘uomo’, nel senso compiuto del termine. Me lo auguro. Però quando c’è da fare, da risolvere, mi reputo abbastanza pragmatico. Prima mi faccio mille problemi, ma poi, al momento giusto, agisco”.

Quando è arrivato il successo con i The Pills, l’ha destabilizzata o le ha dato conferme?

“Entrambe le cose. Mi ha destabilizzato e, allo stesso tempo, rassicurato. È sempre un’alternanza tra questi due poli. Ho un rapporto molto umorale con il successo. Ci sono momenti in cui l’ego è alle stelle, e due mesi dopo lo ritrovo sotto le scarpe. Ma fa parte del gioco, credo”.

Non è difficile da gestire, questo continuo saliscendi?

“In questo ambiente non si arriva mai davvero. Non c’è un traguardo definitivo. Ogni volta devi dimostrare di nuovo chi sei e cosa sai fare. È come la Borsa: un giorno sei in alto, il giorno dopo crolli. Non puoi fermarti”.

Ha usato il termine “arrivare”. Cosa significa per lei?

“Arrivare significa essere in un posto da cui nessuno può più spostarti. Ma quanti possono dirlo davvero? Forse uno come Gassman. Si ricorda quella gag in cui leggeva il menù o le analisi cliniche? Poteva leggere qualsiasi cosa, e restava Gassman. Di una levatura assoluta. Diceva che il suo passatempo era guardare le televendite. Eppure, anche in quello, era inarrivabile. Forse quello è ‘arrivare’. Oggi è diverso. Il pubblico dimentica in fretta. Tutto è accelerato, tutto cambia continuamente”.

Gassman diceva anche che non conta quanto ti pagano, ma se ti sei divertito nel soddisfare il ‘cliente’. È questo che conta davvero?

“Sì, devi divertirti in quello che fai. E si nota. Si percepisce nel risultato. Quando qualcuno lavora con passione, è evidente. Così come si percepisce quando qualcuno odia quello che fa. Ed è una cosa molto triste da vedere, forse una delle forme più concrete di inferno sulla terra. Il mio lavoro, in generale, mi piace. Non sempre, certo. Ci sono momenti di pressione, giornate dure. Ma poi arrivano le soddisfazioni, i piccoli traguardi. Se senti che ti coinvolge ancora, che hai ancora qualcosa da dare, allora lo fai con entusiasmo. E si vede”.

Cambia qualcosa quando scrive per sé rispetto a quando scrive per altri?

“Sì, cambia. Quando scrivi per altri, sono loro a darti le coordinate. E questo, inevitabilmente, si riflette nel processo creativo. La committenza, in un certo senso, comprime l’ispirazione. O almeno la indirizza. Sta poi a chi scrive trovare un equilibrio tra la richiesta esterna e la spinta interna. Se riesci a mantenere viva l’ispirazione pur rispondendo a ciò che ti viene chiesto, allora sì, sei bravo”.

Per Stracult ha fatto il mio stesso lavoro, in fondo: ha posto domande. Le manca quel ruolo?

“Alla conferenza stampa di Amici comuni, la prima cosa che ho pensato è stata: ‘Di solito sto dall’altra parte’. Sì, mi manca un po’ fare l’intervistatore. Quando preparavo le interviste, cercavo sempre di porre le domande che avrei voluto sentirmi fare, da spettatore o da fan. E lo ero davvero, un fan delle persone che intervistavo: Tarantino, Mangold, nomi importanti. Le domande partivano da me, da quello che sentivo. Spero che siano risultate interessanti anche per chi le ascoltava”.

Se dovesse intervistare un attore-scrittore di nome Luca Vecchi, cosa gli chiederebbe?

“Ma no… Luca Vecchi non è all’altezza. Mi sta passando il suo lavoro? Questo è scacco matto. Complimenti (ride, ndr). In realtà non credo intervisterei Luca Vecchi. Non mi reputo così interessante. Però Stracult per me era importante. Sono stato io a chiedere a Marco Giusti di mandarmi come inviato. Era un atto d’amore. Non prendevo nulla, lo facevo volentieri. Mi spiace solo che i miei colleghi non venissero con me: poteva essere un’esperienza condivisa e, invece, me la sono gestita sempre da solo”.

Ma, se proprio dovesse fargli una domanda, quale sarebbe?

“Gli chiederei: ‘Cosa vuoi fare da grande?’. E lui risponderebbe: ‘Ma sono già grande… sono vecchio’. E finirebbe lì”.

‘Cosa vuoi fare da grande’: la tormenta come domanda?

“Scherzi a parte, non è una domanda che mi tormenta. Voglio continuare a fare questo lavoro, perché mi piace, mi interessa. Quello che mi spaventa è la trasformazione dei contenuti: tutto è veloce, tutto passa in fretta. Rimane pochissimo. Questo mi preoccupa. E poi c’è anche il discorso sull’intelligenza artificiale. A lei fa paura?”.

No, non mi spaventa. Perché la scrittura umana, con la sua capacità di generare emozioni, non potrà mai essere davvero sostituita.

“Neanche in futuro? Neanche col tempo? Forse un giorno riuscirà a imitare bene le emozioni. Ma sì, spero che abbia ragione”.

Ma esiste oggi un momento in cui riesce a staccare da “Luca Vecchi” e tornare semplicemente “Luca”?

“No, non credo. In quello che faccio ci ho messo troppo di me. È difficile separare le due cose. Mi sono esposto tanto, ho dato molto. Quello che porto davanti alla macchina da presa sono io. What you see is what you get’.