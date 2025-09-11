Luca Vergoni al cinema con Orfeo, l'intervista all'attore tra i giudizi sul corpo e l'insicurezza

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Luca Vergoni, a 26 anni, è un attore che porta sulle spalle il peso — e l’onore — di un film come Orfeo di Virgilio Villoresi, presentato fuori concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2025. Tratto da Poema a fumetti di Dino Buzzati, arriverà prossimamente al cinema. Vergoni, in un’intervista concessa a Virgilio Notizie, parla di teatro e insicurezza, ansia e libertà, di un corpo a volte giudicato e di un mestiere che può diventare trappola se non ti ricordi perché hai iniziato.

Quando le è arrivata la sceneggiatura di Orfeo, cosa ha pensato? Era già chiaro che fosse un film fuori dagli schemi?

“Ho conosciuto Virgilio Villoresi tre anni fa, e da subito mi sono reso conto che quello che stavamo per costruire non era un progetto qualsiasi. La produzione è stata lunghissima: ci abbiamo messo due anni e mezzo per girarlo, e già il provino durò due giorni interi. Virgilio voleva capire se c’era una sintonia di linguaggio e metodo tra noi, soprattutto perché si trattava di girare in scenografie chiuse, in studio. Era essenziale trovare un attore che potesse adattarsi, ma anche sposare la visione. Quando ho ricevuto la sceneggiatura, era accompagnata da un moodboard, una bozza di storyboard e un documento con tutte le specifiche tecniche: l’uso della stop-motion, la pellicola in 16mm… Tutti questi elementi mi hanno fatto capire che si trattava di un film fuori dal tempo, molto visivo, profondamente artigianale. Mi sono sentito davvero fortunato. Oggi non è più così comune ricevere progetti che abbiano una ricerca estetica così forte e coerente. Sembrava di tornare al cinema degli anni Cinquanta e Sessanta”.

Nel film il suo Orfeo è un personaggio che affronta lutto, amore, perdita, identità. Temi enormi. Come ha lavorato Luca Vergoni per interpretarli?

“All’inizio ho fatto un lavoro piuttosto intellettuale. Ho letto e riletto Poema a fumetti di Buzzati, ovviamente, ma poi ho anche studiato varie versioni del mito di Orfeo ed Euridice, perché ce ne sono tante, e ciascuna offre una sfumatura diversa. Con Virgilio abbiamo discusso a lungo anche delle fasi del lutto, della sensazione di abbandono, della ricerca di senso dopo una perdita. Poi però siamo scesi sul piano più corporeo. Virgilio voleva un Orfeo che fosse una sorta di nobile decaduto, uno che si muove più con la musica che con la razionalità. C’era un forte riferimento al cinema del passato anche nel modo di recitare: meno naturalistico, più sospeso. Ho dovuto lavorare sul portamento, sul corpo, sull’equilibrio tra presenza scenica e leggerezza. E poi, certo, io sono giovane. Per fortuna, o per sfortuna, l’amore e la perdita li ho toccati solo in parte nella mia vita. Quindi mi sono affidato a stimoli esterni, a letture, confronti, per poter accedere a quelle emozioni in modo sincero. E una volta arrivato sul set, ho cercato di lasciar fare all’istinto. Se mi preparo bene prima, poi riesco a non pensare troppo mentre recito. È un po’ come alimentarsi: se lo fai prima, puoi fluire”.

US Lorella Di Carlo Luca Vergoni durante le riprese di Orfeo

Il film alterna momenti molto diversi tra loro: recita con altri attori, ma anche completamente da solo in sequenze in stop motion. Com’è stato per lei questo cambio continuo di linguaggio?

“Quando c’è stato il confronto diretto con altri attori, come Giulia Maenza o Vinicio Marchioni, mi sono sentito a casa. Con Giulia si è creata subito una sintonia umana e creativa: ci scambiavamo idee, c’era complicità. Con Vinicio, che seguo da tempo anche a teatro, è stato come fare lezione ogni volta che ci parlavamo in scena. Il lavoro in stop motion, invece, è stato più complesso. Lì devi fare tutto da solo. Devi reagire a qualcosa che non c’è ancora, che esiste solo nella tua immaginazione. E questo crea difficoltà, perché reagire a uno stimolo reale è naturale, mentre generarlo da sé richiede un altro tipo di concentrazione. C’è anche il rischio di risultare finto, meccanico. Abbiamo, addirittura, dovuto lavorare sullo sguardo: nella prima scena girata, con la giacca, ci siamo accorti che, se avessi guardato un punto senza davvero metterlo a fuoco, lo sguardo si sarebbe svuotato. Abbiamo fatto un lavoro quasi coreografico, calibrando occhi e corpo per rendere tutto più credibile”.

Ha alle spalle diverse esperienze teatrali. Recitare da solo in stop motion è un po’ come fare un monologo?

“Sì e no. A teatro c’è una fisicità diversa, una forza vocale che devi avere per arrivare fino all’ultima fila. Ma in Orfeo, paradossalmente, mi sono sentito molto vicino al teatro. Le scenografie erano ricostruite dal vivo, si girava tutto in studio, senza presa diretta. C’era una certa teatralità nell’aria. La difficoltà principale nel cinema è che puoi rifare, certo, ma ogni scena deve essere precisa, calibrata. Quando recitavo da solo, sapevo che poi sarebbero state aggiunte le animazioni; quindi, dovevo immaginare il tutto e lasciare lo spazio giusto. In teatro, invece, dopo le prove, vai in scena e basta. Non puoi tornare indietro. ‘The show must go on’, come si dice. È un altro tipo di pressione”.

Questa è la sua seconda volta al Festival di Venezia. Com’è cambiata l’esperienza?

“Con La scuola cattolica nel 2021 (film ispirato al massacro del Circeo, in cui interpreta Angelo Izzo, ndr) ero praticamente uno sconosciuto. Il mio nome nemmeno compariva nella locandina. Ricordo che sul red carpet i fotografi mi chiamavano per nome e io ero stupito: ‘Ma come fanno a sapere chi sono?’. Non ero coinvolto nella promozione, giustamente: il film trattava temi delicati e le protagoniste erano loro, le attrici che interpretavano le vittime, Benedetta Porcaroli e Federica Torchietti. Stavolta è stato diverso. Orfeo è un film indipendente, ci abbiamo lavorato per anni, e io sono il protagonista. L’ho definita la mia ‘seconda prima volta’, perché è stato come ricominciare, ma con la responsabilità addosso. Dovevo rappresentare il film, fare interviste, stare nei ritmi folli del festival. È stato frenetico, ogni tre minuti qualcosa da fare. A volte ti ritrovi a dire sempre le stesse cose, ma io cerco di andare a braccio, di non automatizzarmi”.

Come è arrivato alla recitazione? C’è stato un momento preciso?

“Tutto è iniziato perché ero un bambino molto timido. Non parlavo molto, facevo fatica a fare amicizia. Una mia insegnante di italiano, sapendo che amavo leggere e scrivere, mi ha suggerito di provare un corso di teatro insieme a dei miei compagni. Lì è scattato qualcosa. Loro poi hanno smesso, io sono andato avanti. Dopo il liceo, mi ero iscritto a ingegneria. Avevo anche passato il test d’ammissione. Ma poco prima di iniziare, un’amica mi chiese di accompagnarla a un provino e fare da spalla. Solo facendo quello, da spalla, ero così felice che mi dissi: vabbé, ci provo. E ci sono rimasto. Mi preoccupavo della reazione dei miei genitori ma sbagliavo: ‘Fai ciò che ti rende felice’ è stata la loro risposta”.

C’è qualcosa del mestiere che la spaventa?

“Sì. L’idea di non avere potere creativo. L’attore, spesso, è uno strumento. Come un pianoforte: senza pianista non suona. E questo significa che devi aspettare che qualcuno ti scelga. Non sempre sei preso per bravura, ma perché sei ‘giusto’ per un ruolo. Tutto questo crea insicurezza, attese. Negli ultimi anni, per fortuna, ho ripreso a scrivere. Vorrei anche dirigere, un giorno. Ho fatto un corso di sceneggiatura con l’ANAC, ho già girato un cortometraggio che sto cercando di far girare nei festival. Perché alla fine, quello che mi interessa è avere qualcosa da dire. Un attore smette davvero solo quando non ha più niente da raccontare”.

Che rapporto ha con il suo corpo, anche pensando all’uso che ne fa in Orfeo?

“C’è stata una recensione in questi giorni che mi ha fatto sorridere, diceva che non ho il fisico per fare Orfeo. Ma cosa vuol dire? Qual è il ‘fisico giusto’ per Orfeo? Io credo che l’attore debba essere un atleta: allenare corpo, voce, emozione, intelletto. Devono viaggiare insieme. Durante la mia formazione ho fatto clownerie, movimento scenico, un po’ di danza contemporanea. Mi diverto col corpo. E no, non mi sento giudicato in modo pesante. A volte la gente dice che sono troppo magro, e capita che qualcuno ti tocchi, ti prenda per il fianco dicendo ‘Oddio, le costole!’. Ecco, quello lo trovo invadente. Ma, in generale, vivo il corpo come uno strumento”.

Per chi o per cosa scenderebbe lei negli inferi, come Orfeo?

“La verità è che non lo so. Forse perché non so ancora bene cosa voglio. Ho 26 anni, e non sento quella necessità di andare a recuperare qualcosa che ho perso. Se dovessi scendere, sarebbe più come Enea: per chiedere consiglio ai grandi che hanno sofferto inseguendo un sogno. Perché si tratta sempre di quello: riuscire a realizzare le proprie passioni”.

La valigia di un giovane attore è pesante o leggera?

“La mia la sento leggera, perché ho fame. Una fame di farcela, di continuare. La tigna, credo, è ciò che ti fa andare avanti. Poi conosco attori bravissimi che non sono diventati famosi, ma fanno comunque una vita piena. Questo mi rassicura. Io non cerco la fama. Cerco il lavoro, la possibilità di esprimermi. E finora sono stato fortunato. Due film a Venezia non sono scontati”.

A chi direbbe “grazie”?

“Alla mia famiglia. Siamo in sette: mamma, papà e cinque figli, tre fratelli e due sorelle. Quando sono venuti alla proiezione, tutti insieme, è stato un momento di gioia vera. La prima volta, nel 2021, non erano potuti venire per le restrizioni post Covid. Stavolta, invece, c’erano tutti. Ecco, se posso aggiungere una cosa: il primo settembre era anche il compleanno di mia mamma. Non ho mai avuto occasione di farle gli auguri pubblicamente. Li faccio ora, con un po’ di ritardo ma con tutto il cuore”.

Intervista raccolta durante il Festival di Venezia 2025.