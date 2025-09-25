Luca Vetrone sostituisce Daniel Nilsson ad Avanti un Altro dopo l'arresto per maltrattamenti alla fidanzata
Cambio nel cast di Avanti un Altro: Luca Vetrone nello show di Bonolis al posto di Daniel Nillson dopo l'arresto del modello svedese
Daniel Nilsson, il modello svedese arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata, non farà più parte del cast di Avanti un Altro. Non ci sono notizie ufficiali, ma secondo indiscrezioni a sostituirlo nel ruolo del “Bonus” dello show condotto da Paolo Bonolis sarà Luca Vetrone. Un volto familiare per chi segue Temptation Island e L’isola dei Famosi.
Avanti un Altro, Luca Vetrone al posto di Daniel Nilsson
Dopo l’arresto nel giugno scorso per presunti maltrattamenti alla fidanzata, Daniel Nilsson non sarà più il Bonus di Avanti un altro, il game show Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
Non ci sono aggiornamenti in tal senso da parte delle rete e dei diretti interessati, ma molti siti specializzati in tv danno come fatto l’avvicendamento.
Luca Vetrone al fianco di Manuela Arcuri
Secondo indiscrezioni, il modello svedese sarà sostituito da Luca Vetrone nel cast nel programma: sarà lui il nuovo Bonus con il compito di rilassare i concorrenti durante le domande più difficili.
Chi è Luca Vetrone
Modello classe 1995 di origini campane, Luca Vetrone è un volto già conosciuto dal pubblico di Canale 5.
È stato infatti uno dei corteggiatori a Uomini e Donne di Maria De Filippi, poi tentatore a Temptation Island, nel 2021.
In seguito ha partecipato all’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi, arrivando secondo dietro il vincitore Marco Mazzoli.
Avanti un Altro, quando arrivano le nuove puntate
Per vedere Luca Vetrone ad Avanti un altro bisognerà attendere alcuni giorni.
Il programma di Bonolis è tornato in onda dal primo settembre, ma finora sono andate in onda vecchie puntate registrate nel periodo post Covid e mai trasmesse.
Secondo quanto riporta Davide Maggio, le nuove puntate fresche di registrazione andranno in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 1 ottobre.