Luca Vildoza della Virtus Bologna arrestato con Milica Tasic, operatrice sanitaria "afferrata per il collo"

Il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza è stato arrestato assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, dopo la partita di basket vinta dalla formazione emiliana contro l’As Monaco. Per entrambi l’accusa è di lesioni a personale sanitario. L’operatrice di un’ambulanza sarebbe stata “afferrata per il collo”. Il giocatore e la compagna sono stati liberati ore dopo.

Perché Luca Vildoza è stato arrestato con la moglie a Bologna

Luca Vildoza, 30 anni, è stato arrestato dalla polizia nella notte tra mercoledì e giovedì con la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic.

A ricostruire la vicenda è stato Il Resto del Carlino: tutto sarebbe iniziato in via Calori, a pochi passi dal Paladozza, dove un’ambulanza si era fermata per digitare l’indirizzo per un intervento. Sul posto sarebbe arrivata l’auto del playmaker che, innervosito dall’ostacolo in strada, avrebbe lampeggiato e poi insultato il personale a bordo.

Getty Images

Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna.

I due mezzi si sono poi incontrati nuovamente in viale Silvani. Lì Vildoza avrebbe iniziato a ostacolare il mezzo di soccorso, che aveva lampeggianti e sirene, con frenate e manovre, finché il personale sanitario non si sarebbe fermato per chiedere le ragioni dell’atteggiamento del giocatore. Vildoza, dopo aver gridato contro i sanitari, “colpevoli” – a suo dire – di averlo ostacolato in strada perché stavano “giocando col telefono”, avrebbe – si legge sul sito de Il Resto del Carlino – “afferrato per il collo una degli operatori, aggredendola”. I colleghi della donna sono intervenuti per aiutarla e Milica Tasic, a quel punto, “avrebbe tirato i capelli alla sanitaria, strattonandola”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre ad alcuni dirigenti della Virtus Bologna. Gli agenti hanno bloccato il giocatore e la moglie e li hanno portati in Questura. Lì, dopo gli accertamenti, sono stati arrestati entrambi con l’accusa di lesioni a personale sanitario.

L’operatrice è stata visitata al pronto soccorso e dimessa dopo alcuni accertamenti.

Il rilascio dopo alcune ore

La coppia è stata rimessa in libertà su disposizione della Procura, che ha rinunciato al processo in direttissima per svolgere ulteriori approfondimenti sulla dinamica dei fatti.

L’avvocato di Vildoza, Mattia Grassani, avrebbe infatti spiegato che i fatti non sarebbero quelli emersi in un primo momento: secondo il legale, ci sarebbe una foto che ritrarrebbe un’ambulanza di traverso sui viali di circonvallazione, quando è sopraggiunta la vettura guidata dall’argentino, con il mezzo di soccorso che chiudeva il percorso della macchina.

Il giocatore e la moglie, incinta, stavano tornando a casa dopo aver preso cibo da asporto: volevano andare a letto presto, vista anche l’imminente trasferta di Eurolega: questa la tesi della difesa, che confermerebbe la conseguente lite con gli operatori, aggiungendo che ci sarebbero state azioni reciproche e non un’iniziativa unilaterale del giocatore.

Bisognerà quindi accertare come sono andati i fatti: nel frattempo, Vildoza potrà partire con la squadra per la Francia, dove la sera di venerdì 17 ottobre giocherà contro l’Asvel Lione.

Comunque, spiega ANSA, entro 96 ore dovrà tenersi un’udienza tecnica per valutare la legittimità e la correttezza dell’arresto, ma dall’esito non dipenderà la situazione cautelare dei coniugi.

La versione della Croce Rossa

Il Comitato bolognese della Croce Rossa, citato da ANSA, riferisce quanto segue:

“Sembra essere stata una vera e propria aggressione a un equipaggio della Croce Rossa Italiana, durante le fasi preliminari di in un intervento di soccorso in emergenza. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma al momento non sembra presentare molti margini di incertezza. Vildoza si sarebbe scagliato senza motivo contro i soccorritori. Una ambulanza di Cri Bologna era ferma per definire il percorso necessario per rispondere velocemente ad una chiamata di soccorso. Il giocatore, che stava arrivando in auto, avrebbe prima lampeggiato e poi insultato il personale a bordo dell’ambulanza. Non contento di ciò, l’atleta avrebbe continuato in una azione che, di fatto, ha ostacolato la missione di soccorso dell’ambulanza, con manovre pericolose davanti al mezzo di Cri messe in atto sui viali di circonvallazione. Dopo essersi fermati per chiedere le ragioni di un atteggiamento così incomprensibile e pericoloso, i soccorritori sarebbero stati aggrediti fisicamente dall’atleta e dalla moglie, che avrebbero continuato con gli insulti. L’arrivo delle forze dell’ordine ha messo fine alla triste vicenda. Il Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana stigmatizza quanto accaduto ed è a fianco dei propri volontari che hanno saputo gestire con professionalità, coraggio e spirito di servizio una situazione francamente al di fuori di ogni comprensione“.

La partita di Luca Vildoza tra Virtus Bologna e As Monaco

Prima di essere arrestato per lesioni, Luca Vildoza aveva preso parte alla partita disputata dalla Virtus Bologna contro l’As Monaco, terminato col punteggio di 77 a 73.

Il playmaker virtussino ha messo a referto 8 punti nel match disputato al Paladozza di Bologna.

La Virtus Bologna, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda che ha visto protagonista Luca Vildoza, ma – come riferito da backdoorpodcast – starebbe raccogliendo informazioni sull’accaduto e valuterà eventuali provvedimenti interni una volta chiarita la posizione del suo giocatore.

Chi è Luca Vildoza

Luca Vildoza è nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995.

Da anni è uno dei protagonisti del basket europeo, ma in realtà è a Bologna da pochi mesi, arrivato in estate su richiesta dal coach Dusko Ivanovic: l’aveva già allenato in passato.

Dopo essersi affermato col Saski Baskonia, che ha guidato allo scudetto 2020, ha provato il salto in Nba durante gli anni del Covid, che ne hanno condizionato la resa: poche presenze, quindi il ritorno in Europa, dove ha infilato tre scudetti in tre anni con tre squadre diverse, ossia Stella Rossa, Panathinaikos (con cui ha vinto anche l’Eurolega) e Olympiakos.

Fa parte della nazionale argentina.

Chi è la moglie Milica Tasic

La moglie, Milica Tasic, è una pallavolista che gioca in Turchia nel Merinos.

Ha fatto parte anche della nazionale serba, anche se non è stata convocata per gli ultimi mondiali in Thailandia, quelli vinti dall’Italia di Velasco.