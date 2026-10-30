Luca Ward parla della sua pensione "ridicola" rispetto a quanto versato, il nodo del tetto contributivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luca Ward denuncia una pensione “ridicola” rispetto ai circa 5 milioni di contributi versati in 63 anni, per colpa del tetto ex Enpals. Nell’intervista, l’attore e doppiatore racconta il dramma di circa 400 attori e tecnici: dopo la sentenza della Cassazione, l’Inps chiede indietro fino a 150mila euro. Dopo Sandrelli e Morante, la sua è l’ennesima voce contro il massimale.

La pensione di Luca Ward

Stefania Sandrelli, Laura Morante e ora anche Luca Ward lancia l’allarme sulle pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Il doppiatore e attore romano, amatissima voce italiana di Russell Crowe ne “Il gladiatore” e di Samuel L. Jackson, ne ha parlato durante la mostra “Dante Inferno” alla Città della Scienza di Napoli, per la quale ha svolto il ruolo di narratore.

Ward ha sostenuto di aver versato, in 63 anni di carriera, circa 5 milioni di euro di contributi tra ex Enpals e Inps, ma che ai fini dell’assegno gliene sarebbero stati riconosciuti appena 500mila. “Perché gli altri 4 milioni e mezzo superano quel famoso tetto” ha sottolineato, arrivando alla sintesi a dir poco amara: “Prendo una pensione ridicola per quello che ho versato”.

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Il tetto contributivo

Il riferimento che Ward ha fatto nell’intervista rilasciata a Fanpage è al massimale sulla retribuzione giornaliera pensionabile, la soglia oltre la quale i compensi non entrano nel calcolo della pensione. Secondo il doppiatore, si tratta di una regola nata in epoca fascista e sopravvissuta per decenni. “Molti miei colleghi più anziani di me sono morti senza vedere riconosciuta la loro giusta pensione”, questo il paradosso che ha evidenziato.

Come spiegato da Ward, circa 400 tra attori e tecnici avevano fatto causa e avevano vinto nei primi due gradi di giudizio. Poi però “la Cassazione arriva e boccia tutto. Quindi l’Inps ti richiede indietro tutto quello che ti ha dato”. E le cifre pretese, secondo il doppiatore, sono pesanti: “C’è chi deve restituire 30mila, chi 50mila, chi 100mila, chi 150mila”.

Le somme sarebbero state rateizzate solo in parte, con una sorta di “maxi rata” da saldare entro la fine dell’anno. E Ward ha parlato di un telefono, il suo, “intasato di colleghe e colleghi, attori e tecnici, che sono disperati”. Fra questi ci sarebbe anche il caso dell’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, iscritto alla stessa gestione previdenziale degli sportivi professionisti, che avrebbe un assegno di circa 850 euro al mese. “Quanto avrà versato Tacconi all’Enpals? Milioni, capisci?”

Gli altri artisti penalizzati

Quella di Luca Ward è soltanto una delle tante voci che compongono un coro nutrito, in crescita negli ultimi tempi. A ottobre 2025 oltre cinquanta artisti, tra cui Jerry Calà, Massimo Boldi, Massimo Dapporto e Simona Izzo, avevano firmato una lettera aperta: la loro pensione, scrivevano, “rischia di ridurci in miseria”.

A maggio Laura Morante aveva definito “profondamente ingiusta” la richiesta di restituzione ricevuta. A giugno anche Stefania Sandrelli aveva raccontato di un taglio di 450 euro all’assegno e di una richiesta di 140mila euro: “Qui vogliono dei sudditi, ma io non sono un suddito”.