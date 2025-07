Luca Zingaretti contro la moglie di un noto politico passata davanti a tutti a Fiumicino: "Non vi vergognate?"

Questa mattina, 15 luglio, all’aeroporto di Fiumicino, Luca Zingaretti ha pubblicato un video su Instagram per raccontare un episodio che lo ha profondamente indignato. L’attore ha descritto una scena in cui la moglie di un politico nazionale avrebbe saltato la fila al deposito bagagli, accompagnata dalla scorta che le apriva la strada con un “prego, prego”.

Luca Zingaretti contro la moglie di un politico: cosa è successo

Come riporta Ansa, il breve filmato, girato direttamente nello scalo romano, mostra un Zingaretti visibilmente infastidito. Zaino in spalla e t-shirt bianca, l’attore si filma mentre cammina tra i viaggiatori in partenza.

Lo sfogo è diretto: “Ma non vi vergognate? Nemmeno in vacanza? Vergognatevi”, ripete guardando in camera.

iStock

L’esterno dell’aeroporto di Fiumicino

Secondo il racconto, la moglie di un noto esponente politico avrebbe beneficiato di un trattamento privilegiato, saltando la coda con il supporto di una scorta istituzionale.

Nessun nome, nessun partito: Zingaretti resta vago sull’identità, ma il messaggio è inequivocabile.

Il video registrato all’aeroporto di Fiumicino pubblicato su Instagram

Il video pubblicato dall’aeroporto di Roma ha fatto il giro dei social. Molti utenti hanno manifestato solidarietà e approvazione, riconoscendosi nello sdegno per un comportamento percepito come prepotente.

Qualcuno, però, ha invitato alla prudenza: senza conoscere i dettagli, è difficile stabilire se quel passaggio anticipato fosse effettivamente un abuso o una misura giustificata da motivi di sicurezza. L’episodio riapre un dibattito mai sopito: quando il privilegio diventa sopruso?

Chi è la donna citata da Zingaretti

Luca Zingaretti non fa politica attiva. È noto per essere molto riservato sulla sua vita privata e raramente entra nel dibattito pubblico con questo tono. Anche per questo il video pubblicato su Instagram ha suscitato clamore: non si tratta di un personaggio pubblico troppo avvezzo a denunce o a post su tematiche simili.

Ma questa volta ha sentito il bisogno di parlare, e lo ha fatto in maniera chiara, difendendo il principio di equità nei luoghi pubblici.

Al momento non è stata resa nota l’identità della donna citata da Zingaretti. Nessuna risposta ufficiale è arrivata da parte delle autorità o degli esponenti politici.

Ma la vicenda continua a far discutere, soprattutto sui social, perché tocca un nervo scoperto: l’uso dei privilegi pubblici a fini personali.