Luca Zingaretti spiega perché non farà più Il Commissario Montalbano

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Luca Zingaretti ha spiegato perché non tornerà a interpretare Il Commissario Montalbano, il personaggio nato dai romanzi di Andrea Camilleri che lo ha reso uno degli attori italiani più riconoscibili anche all’estero. “Ho smesso perché non c’erano più le condizioni”, le sue parole.

Perché Luca Zingaretti non farà più il Commissario Montalbano

In un’intervista al Corriere della Sera, Luca Zingaretti ha spiegato che Il Commissario Montalbano non era soltanto una serie.

L’attore ha sottolineato che si trattava di un lavoro costruito attorno a un gruppo di persone, a una visione comune e al rapporto con Andrea Camilleri.

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“Ho smesso perché non c’erano più le condizioni, perché non ci sono più Camilleri né tanti amici complici di quell’avventura e perché il mondo è cambiato e bisognerebbe fare una riflessione. Non credo che in tutti ci sia lo stesso desiderio di farla”, le sue parole al Corriere della Sera. Poi ha raccontato un aneddoto sullo scrittore. Il legame con Andrea Camilleri

Nell’intervista, Luca Zingaretti ha ricordato anche il rapporto con Andrea Camilleri, autore dei romanzi di Montalbano e suo maestro all’Accademia.

“Stavo girando Montalbano e lo raggiunsi alla prima: era la sua prima volta in scena. Dopo, andai a salutarlo, era su una sedia a rotelle, stava già molto male. Mi avvicinai e gli dissi: Andrea, è stata una serata meravigliosa. Lui mi carezzò la mano e mi disse soltanto: “Luca bello, Luca bello””.

Per l’attore “in quelle parole c’era tutto il nostro rapporto: l’Accademia dov’era stato mio maestro, Montalbano, l’affetto, il nostro addio”.

La carriera dopo la fine del Commissario Montalbano

Luca Zingaretti oggi è impegnato in diversi progetti tra cinema, televisione e teatro.

Sta lavorando alla serie Il metodo Paraldi, tratta dai libri di Fabrizio Roncone.

Nell’intervista ha spiegato che la storia ruota attorno a un giornalista cacciato dal giornale dopo aver preso a schiaffi un sottosegretario e finito ad aprire una vineria, luogo di passaggio del potere romano.

Arriverà poi la serie Il capo perfetto, ispirata a un film spagnolo con Javier Bardem e adattata alla Motor Valley italiana.

Da novembre, invece, Luca Zingaretti porterà in teatro Le città invisibili di Italo Calvino.

L’attore ha spiegato di essere interessato all’idea di un migrante che unisce le città, mostrando che ogni civiltà ha le sue eccellenze e che tutti apparteniamo allo stesso mondo.