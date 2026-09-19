Lucarelli contro Fedez, lui pubblica le battute tagliate di Roast in Peace e lei lo stronca: "Risate fiacche"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Selvaggia Lucarelli stronca Fedez in veste di comico: il rapper di Rozzano ha partecipato alla seconda edizione del programma umoristico Roast in Peace. Alcune battute sarebbero state tagliate da Prime Video, dove è disponibile in streaming, per “esigenze di montaggio”. Ma Lucarelli ha un’idea diversa: gli sketch, a suo dire, non sarebbero stati particolarmente brillanti.

Selvaggia Lucarelli e le battute di Fedez

L’esclusione delle battute è stata svelata dallo stesso Fedez sui social. Il rapper ha così deciso di condividere qualcuno dei suoi spezzoni scartati, tra cui un affondo indirizzato a Selvaggia Lucarelli.

“Questa è terribile. Volevo suggerirvi degli ospiti per la prossima stagione. Per esempio, Marco Cappato. Sarebbe bello invitare chi si prodiga per il fine vita assistito, anche se sembrerebbe una puntata già vista, dato che avete già avuto Selvaggia Lucarelli“, ha scherzato Fedez sul palco di Roast in Peace.

ANSA

La replica della diretta interessata è arrivata a stretto giro, tramite alcune storie di Instagram.

Lucarelli replica a Fedez

“Gli hanno detto ‘esigenze di montaggio’ per non confessargli la verità: purtroppo il battutone che pensava di fare su di me non funzionava perché era scritto semplicemente male“, ha graffiato Lucarelli.

E ancora: “E tra l’altro probabilmente non da lui, visto che ha pure chi gli scrive libri autobiografici (e glielo ha scritto un candidato allo Strega di anni fa, eh). Purtroppo quello che dovrebbe far ridere non si capisce, infatti la risata è fiacca e imbarazzata perché tutti in studio stanno cercando di capire la costruzione della battuta e dove vuole arrivare”.

Poi, la giornalista rincara la dose: “E premette pure come i guitti, ‘questa è terribile’. Ho chiesto a più persone e nessuno ha capito bene, la spiegazione più diffusa è: forse dice che si è suicidato il programma (persino un comico che era lì). Forse intendeva che induco al suicidio ma istigazione e suicidio assistito sono le mele con le pere e quindi la comprensione non arriva. Perciò la battuta non funziona“.

La stoccata finale a Fedez

La conclusione di Selvaggia Lucarelli riguardo alla battuta di Fedez: “Morale: il cucciolo poteva chiedere a me, gliela costruivo meglio”.