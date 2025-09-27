Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti, bevande e giochi leciti a Lucca: il locale, un bar situato nella frazione di Santa Maria del Giudice, è stato chiuso per 15 giorni a seguito di ripetuti episodi di ostilità verso le forze dell’ordine e per la presenza abituale di persone con precedenti penali.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore di Lucca nella giornata odierna, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il provvedimento, notificato al titolare del bar, prevede la sospensione immediata delle licenze per la somministrazione di alimenti, bevande anche alcoliche e la SCIA di subingresso per l’attività di giochi leciti.

Motivazioni del provvedimento

La chiusura del locale è stata decisa dopo che, durante diversi controlli, è emerso che il gestore e alcuni clienti del bar hanno assunto atteggiamenti non collaborativi e spesso minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine. In alcune circostanze, tali comportamenti hanno addirittura impedito agli agenti di effettuare i controlli previsti dalla legge. Questi episodi hanno destato particolare preoccupazione, spingendo le autorità a intervenire con fermezza per garantire la sicurezza pubblica.

Frequentazioni pericolose e precedenti penali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di accertare che il bar rappresentava un punto di ritrovo abituale per persone gravate da precedenti e pregiudizi per reati di varia natura. In particolare, sono stati segnalati episodi contro la persona, contro il patrimonio e condotte legate agli stupefacenti. Tra gli avventori, compreso il titolare del locale, figurano soggetti destinatari di misure di prevenzione personali, a conferma della pericolosità dell’ambiente frequentato.

Dettagli sull’operazione e sulle verifiche

Le verifiche condotte dalle forze dell’ordine hanno evidenziato una situazione di costante tensione tra il personale del bar, i clienti e gli agenti impegnati nei controlli. In più occasioni, la presenza di individui con precedenti per reati ha reso necessario l’intervento delle autorità per ristabilire l’ordine e la legalità. La reiterazione di comportamenti ostili e la presenza di soggetti pericolosi hanno portato la Questura a ritenere indispensabile la sospensione delle autorizzazioni per 15 giorni.

Impatto sulla comunità locale

La decisione di chiudere il bar per 15 giorni ha suscitato reazioni contrastanti nella frazione di Santa Maria del Giudice. Da un lato, molti residenti hanno accolto con favore il provvedimento, considerandolo un passo necessario per tutelare la sicurezza del quartiere. Dall’altro, alcuni frequentatori abituali del locale hanno espresso disappunto per la sospensione delle attività, sottolineando il ruolo sociale che il bar svolgeva nella zona.

Precedenti e misure di prevenzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il bar era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine a causa delle frequentazioni sospette e dei comportamenti poco collaborativi del personale. Le autorità hanno evidenziato come la presenza di soggetti destinatari di misure di prevenzione personali rappresentasse un rischio concreto per la sicurezza pubblica, giustificando così la sospensione delle licenze.

