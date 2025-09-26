Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Lucca: un cittadino albanese, da meno di un mese in Italia, è stato fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di una Fiat Panda risultata oggetto di appropriazione indebita. Nel corso delle verifiche, sono stati scoperti 33 grammi di cocaina suddivisi in 26 dosi e quasi 10.000 euro in contanti, oltre a una tessera sanitaria intestata a un’altra persona. L’uomo è stato arrestato e condotto in Questura per il rito direttissimo.

Controllo stradale porta alla scoperta di reati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo durante un normale servizio di pattugliamento del territorio da parte della Volante a Lucca. Gli agenti hanno fermato una Fiat Panda che, da un controllo in banca dati, è risultata essere ricercata perché segnalata come provento di appropriazione indebita ai danni di un’azienda di noleggio. Alla guida del veicolo si trovava un cittadino albanese, da poco arrivato in Italia.

Banconote sospette e perquisizione approfondita

Durante il controllo, gli operatori hanno notato che il giovane trasportava nel suo borsello diverse banconote di piccolo taglio, circostanza che ha insospettito ulteriormente gli agenti. Considerata la necessità di procedere ad accertamenti sull’illecita provenienza dell’auto, sia il veicolo che il conducente sono stati accompagnati in Questura per ulteriori verifiche.

Droga nascosta sotto il sedile

Nel corso della perquisizione dell’auto, un agente ha individuato un calzino nascosto sotto il sedile lato guida. All’interno sono state trovate 26 dosi di cocaina, per un totale di 33 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, è stata rinvenuta anche una tessera sanitaria intestata a una persona diversa dal fermato, elemento che ha aggiunto ulteriori sospetti sulla condotta dell’uomo.

Perquisizione in albergo e sequestro di denaro

Gli agenti hanno poi scoperto che il cittadino albanese era in possesso di una chiave di albergo. La struttura, situata ad Altopascio, è stata identificata e sottoposta a perquisizione domiciliare. All’interno della stanza, la Polizia ha rinvenuto uno zaino contenente 9.865 euro in contanti. Il denaro è stato immediatamente sequestrato in quanto ritenuto collegato ad attività illecite.

Arresto e rito direttissimo

Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di appropriazione indebita e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in Questura e sottoposto al rito direttissimo, come previsto dalla normativa vigente. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di sottrarre dal mercato una quantità significativa di droga e di interrompere un’attività illecita che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la sicurezza pubblica.

IPA