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È di due distributori sanzionati e 6.400 euro di multa il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza a Lucca e Viareggio per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti. L’operazione, svolta nell’ambito delle direttive nazionali, è stata finalizzata a tutelare i consumatori e assicurare la regolarità delle attività di rifornimento presso gli impianti stradali.

Controlli intensificati per la trasparenza dei prezzi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Lucca ha recentemente intensificato le verifiche sulla filiera distributiva dei prodotti energetici. L’obiettivo principale di questa azione è stato quello di garantire la trasparenza dei prezzi praticati al pubblico e la regolarità delle operazioni di rifornimento presso i distributori stradali di carburanti. L’iniziativa risponde all’esigenza di tutelare i consumatori da possibili pratiche scorrette e di assicurare che le regole di mercato vengano rispettate da tutti gli operatori del settore.

Irregolarità riscontrate a Lucca e Viareggio

Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno individuato situazioni di irregolarità in due impianti: uno situato a Lucca e l’altro a Viareggio. In particolare, la posizione più grave è stata riscontrata presso un distributore ubicato nella zona Torre del Lago, dove l’esercente non si era mai iscritto al portale telematico “Osservaprezzi carburanti” predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tale iscrizione è obbligatoria per la comunicazione centralizzata dei prezzi applicati, da effettuarsi almeno una volta a settimana, anche in assenza di variazioni di prezzo.

Mancata iscrizione e omessa comunicazione: le sanzioni

La mancata iscrizione al portale ha comportato per l’esercente non solo una violazione amministrativa, ma anche l’omessa comunicazione delle variazioni dei prezzi applicati nei 120 giorni precedenti all’avvio del controllo. Per queste irregolarità è stata comminata una sanzione amministrativa di 6.400 euro. Inoltre, la Guardia di Finanza ha inoltrato alla Prefettura di Lucca una proposta di sospensione dell’attività commerciale, per un periodo che può variare da 1 a 30 giorni.

Altra irregolarità: dimenticanza nelle comunicazioni settimanali

Un’altra posizione irregolare è stata individuata presso un distributore di Lucca, dove l’esercente, pur essendo regolarmente iscritto al portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha omesso di effettuare le comunicazioni settimanali obbligatorie. Anche in questo caso, la Guardia di Finanza è intervenuta per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela dei consumatori.

IPA