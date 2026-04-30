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Un arresto per tentato furto aggravato a Lucca, dove un cittadino marocchino di 35 anni è stato fermato mentre cercava di introdursi in alcune auto e in una pizzeria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai militari dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona nord di Lucca. La Centrale Operativa del Cortile degli Svizzeri ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza sospetta di uno straniero intento ad “armeggiare” vicino ad alcune autovetture parcheggiate. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia si sono immediatamente diretti sul posto, sorprendendo il 35enne mentre tentava di allontanarsi alla loro vista.

Il fermo e la perquisizione

L’uomo, nullafacente e pregiudicato, è stato prontamente bloccato dai Carabinieri. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una chiave inglese, che è stata sequestrata come possibile strumento utilizzato per il reato. Il rapido intervento dei militari ha impedito che il sospetto riuscisse a dileguarsi o a portare a termine i suoi intenti.

Le indagini e le prove raccolte

Dopo il fermo, i Carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo nella zona. Grazie anche all’acquisizione delle immagini di un impianto di videosorveglianza privato, è stato possibile ricostruire le azioni del 35enne. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva tentato di aprire tre autoveicoli in sosta, danneggiandone uno. Inoltre, aveva provato senza successo ad aprire la porta di ingresso di una pizzeria situata poco distante dal luogo dei fatti.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, il cittadino marocchino è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indiziato deve essere considerato presunto innocente fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA