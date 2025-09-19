Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Emesso dalla Questura di Lucca un Daspo per cinque anni con obbligo di firma nei confronti di un noto ultras della Lucchese, coinvolto nei disordini del 23 febbraio 2025 presso l’area di servizio Versilia Est, nel comune di Pietrasanta. L’azione è stata intrapresa per prevenire ulteriori episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive.

Le indagini della Digos e le misure adottate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lucca ha proseguito le attività investigative sugli scontri tra tifosi avvenuti il 23 febbraio sull’autostrada A12. Gli accertamenti hanno permesso di identificare e sottoporre a Daspo un ultras della Lucchese di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e coindagato per i reati di rissa e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in occasione di una manifestazione sportiva. A questi si aggiunge anche l’accusa di porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere.

Gli scontri sull’autostrada A12: dinamica e conseguenze

Gli episodi di violenza si sono verificati nel pomeriggio del 23 febbraio presso l’area di servizio “Versilia Est”, nel territorio comunale di Pietrasanta, durante la trasferta in Liguria delle tifoserie coinvolte. Le indagini hanno rivelato che i gruppi ultras si erano accordati per incontrarsi lontano dagli stadi, presidiati dalle forze dell’ordine, per “scambiarsi convenevoli”. A seguito dei disordini, il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie per quattro mesi.

Il Daspo e le sue prescrizioni

Il provvedimento di Daspo emesso nei confronti dell’ultras della Lucchese prevede una durata di cinque anni e l’obbligo di firma in Questura in occasione di ogni partita della Lucchese: due volte tra primo e secondo tempo se la squadra gioca in casa, una volta se la partita è in trasferta. L’obbligo è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Lucca per l’intero periodo di validità del provvedimento.

Il bilancio delle misure di prevenzione: numeri e destinatari

Il totale dei Daspo irrogati dal Questore Giobbi dopo gli incidenti sull’A12 è salito a 20 (12 perugini e 8 lucchesi), di cui sei con la prescrizione accessoria dell’obbligo di firma in Questura durante le partite della propria squadra. Complessivamente, gli anni di inibizione ammontano a 81. Nel corso del 2025, il Questore della provincia di Lucca ha inoltre adottato altri tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Lucchese, che nel gennaio precedente, dopo il deludente risultato della partita Lucchese-Spal, avevano aggredito, minacciato e insultato un giocatore della squadra, accusandolo di scarso impegno.

Daspo “fuori contesto” e rigore nelle decisioni

Oltre ai provvedimenti già citati, sono stati emessi altri dieci Daspo cosiddetti “fuori contesto”, portando il totale dei Daspo dell’anno in corso a 33. È importante sottolineare che tutti i ricorsi presentati contro questi provvedimenti – sia al Prefetto che al TAR – sono stati finora respinti, a conferma della solidità e accuratezza del lavoro svolto dalla Questura di Lucca in materia di misure di prevenzione.

Il contesto della sicurezza negli stadi e sulle strade

Le misure adottate dalla Questura si inseriscono in un quadro più ampio di prevenzione e contrasto alla violenza legata agli eventi sportivi. Gli scontri tra tifosi, come quelli avvenuti sull’autostrada A12, rappresentano un fenomeno che le autorità stanno affrontando con determinazione, attraverso l’applicazione di strumenti come il Daspo e l’obbligo di firma, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e a scoraggiare comportamenti illeciti.

La risposta delle istituzioni e il futuro delle misure preventive

L’azione della Questura di Lucca e delle altre autorità coinvolte dimostra la volontà di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza negli stadi e nelle aree limitrofe. Il rigetto dei ricorsi contro i provvedimenti adottati conferma la fondatezza delle misure e la loro efficacia nel prevenire nuovi episodi di disordine e aggressione. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a intervenire con tempestività per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

