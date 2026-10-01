Lucia Annunziata e l'ipotesi fuga dal PD, paga le quote ma il partito la esclude: sarebbe il quinto addio rosa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Lucia Annunziata potrebbe lasciare il PD, Partito Democratico a cui non è iscritta ma per cui è stata candidata, da indipendente, alle ultime europee dove ha ottenuto 240mila preferenze. Secondo il Foglio, l’europarlamentare si sarebbe lamentata di essere esclusa dalla vita di partito. Il suo addio non sarebbe il primo negli ultimi anni.

Lucia Annunziata lascia il PD?

Si prospetta all’orizzonte un addio pesante per il PD: Lucia Annunziata, infatti, starebbe pensando di lasciare il partito poiché messa da parte dalla formazione guidata da Elly Schlein che pure l’aveva fortemente voluta per le europee (da indipendente) insieme a Marco Tarquinio e Cecilia Strada.

A riportare l’indiscrezione è il Foglio secondo cui l’europarlamentare in carica dal 16 luglio 2024 avrebbe detto ai suoi colleghi: “Se il mio lavoro non serve, posso benissimo lasciare la delegazione in Europa”.

I motivi dell’addio al Partito Democratico

Di fatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex presidente della Rai verrebbe “usata” dal PD come indipendente ed esclusa dalla vita di partito. Per questo motivo avrebbe comunicato al suo gruppo che, se non serve, può restare parlamentare semplice.

Fin dalla sua candidatura, Annunziata aveva precisato che non si sarebbe iscritta al PD, ma da europarlamentare versa la sua quota sia in Europa che sul territorio. Forte delle sue 240mila preferenze, se lasciasse la delegazione percepirebbe l’intero emolumento e il partito perderebbe la quota.

L’ex direttrice del Tg3 ha lavorato in questi mesi su una serie di dossier che riguardano la Cina. Inoltre, è membro della commissione per gli Affari esteri, per la delegazione per le relazioni con Israele e della Commissione per la Sicurezza e la Difesa.

I precedenti

L’addio al PD di Lucia Annunziata non sarebbe una novità per il partito visto che negli ultimi anni ben quattro membri donne hanno fatto lo stesso.

La prima è stata Annamaria Furlan, senatrice ed ex segretaria generale della CISL, che ha lasciato il gruppo parlamentare del PD il 6 marzo 2025 ed è passata a Italia Viva. È stata seguita da Elisabetta Gualmini che ha fatto lo stesso nel febbraio 2026 ed è entrata in Azione.

Quindi è toccato a Marianna Madia che ha lasciato il PD il 4 maggio 2026, entrando da indipendente nel gruppo parlamentare di Italia Viva e, infine, a Pina Picierno che il 4 giugno 2026 ha scelto di passare al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi.