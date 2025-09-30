Lucia Forte a Boss in incognito si finge operaia, il fatturato della sua azienda Oropan sfiora i 50 milioni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una top manager travestita da operaia: Lucia Forte dell’azienda Oropan, dal fatturato lordo sui 47 milioni di euro, è stata protagonista dello show Boss in Incognito su Rai 2, condotto da Elettra Lamborghini. Via i capelli corvini e i completi da ufficio: truccata in modo da divenire irriconoscibile, con un’acconciatura bionda, occhiali e divisa da operaia, Forte si è avvicinata ai suoi lavoratori sperimentando la vita in azienda da una prospettiva ribaltata.

Lucia Forte a Boss in Incognito su Rai 2

Il 29 settembre 2025, alle 21:20, Lucia Forte è stata protagonista dell’ultima puntata di Boss in Incognito su Rai 2.

La manager, a capo dell’azienda fondata dal padre Vito ad Altamura negli Anni ’50, si è presentata travestita da operaia per lavorare fianco a fianco con i suoi dipendenti, provando in prima persona le diverse fasi della produzione: dall’impasto alla cottura del pane Dop di Altamura, fino al confezionamento e alla pulizia delle linee.

“Partecipare a Boss in Incognito è stata un’esperienza che mi ha profondamente segnato: travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano che rende unica Oropan”, ha raccontato Forte, spiegando come l’esperienza televisiva le abbia permesso di osservare da vicino il lavoro quotidiano dei suoi 178 dipendenti.

Impresa familiare cresciuta con il pane di Altamura

Oropan nasce negli Anni ’50 da un forno di quartiere e nel tempo è diventata una realtà industriale capace di coniugare tradizione e innovazione.

Oggi l’azienda produce circa 600 quintali di pane al giorno, conta 5 linee produttive attive a ciclo continuo e occupa uno stabilimento di 37.000 metri quadrati. I prodotti spaziano dal pane ai panini, dalle focacce alle friselle, fino ai taralli e agli snack e raggiungono 2.400 punti vendita in Italia, venendo anche esportati in 25 Paesi tra Europa, Asia e America.

Il fatturato lordo si aggira attorno ai 47 milioni di euro, con una crescita che ha permesso a Oropan di consolidarsi tra le aziende di riferimento del comparto agroalimentare pugliese.

Il ruolo di Lucia Forte

Figlia del fondatore Vito, oggi presidente, Lucia Forte guida Oropan insieme ai fratelli Francesco e Daniele. Amministratrice delegata e vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT (Barletta, Andria, Trani), negli anni ha sviluppato una strategia che punta a rafforzare l’identità del Pane di Altamura come prodotto dop riconosciuto a livello europeo.

La partecipazione a Boss in incognito si inserisce in questa visione: “Dietro ogni gesto e ogni turno c’è una storia personale, fatta di sacrifici e speranze, che dà anima al nostro pane”, ha dichiarato Forte.

E ancora: “Come madre, donna e imprenditrice, so bene cosa significhino i compromessi e le rinunce, ma questo percorso mi ha ricordato che ogni sacrificio trova senso quando diventa comunità. La nostra non è solo un’azienda: è un mosaico di vite che insieme costruiscono futuro”, ha aggiunto.

Oropan promuove inoltre iniziative legate al welfare aziendale e sostiene progetti di ricerca oncologica, in particolare sulla prevenzione dei tumori femminili.