Lucia Goracci difesa da Enrico Mentana dopo l'attacco di Maurizio Gasparri, scontro sul termine "negazionista"

Lo scontro in tv tra Maurizio Gasparri e Lucia Goracci, che ha acceso il dibattito sul racconto dei conflitti. L’attacco del senatore, giudicato sproporzionato da Ordine dei giornalisti e Usigrai, ha trovato la replica diretta di Enrico Mentana, che ha difeso la collega e messo in discussione l’uso del termine “negazionista del 7 ottobre”.

L’attacco di Maurizio Gasparri a Lucia Goracci

Nel corso della trasmissione Re-Start, in onda su Rai3, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha definito la giornalista del Tg3 Lucia Goracci “negazionista del 7 ottobre”.

Secondo Gasparri, la giornalista avrebbe negato che Hamas avesse bruciato bambini durante l’attacco, definendo “fake news” quelle ricostruzioni.

ANSA La giornalista Lucia Goracci, attaccata dal senatore Maurizio Gasparri: sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Mentana

Nel corso della trasmissione, Gasparri ha mostrato anche un’immagine cruenta presa dal web (senza citare la fonte), invitando la cronista a chiedere scusa. Goracci, collegata giorni prima nello stesso programma, non era presente in studio e non ha potuto replicare.

L’intervento di Enrico Mentana

“L’altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre. La Goracci si vergogni – aveva detto Gasparri, che ha poi chiosato – Quello che ha detto è una bugia, chieda scusa”.

Ma la polemica si è spostata su La7, dove durante uno speciale elettorale Enrico Mentana ha replicato al senatore: “Un conto è discutere sulle foto dei bambini, un conto è essere negazionisti del 7 ottobre”.

Le dichiarazioni di Goracci, che hanno scatenato l’attacco, erano legate a un discorso del premier israeliano Netanyahu: “Ha detto che riconoscere lo Stato di Palestina è un premio ai killer del 7 ottobre, agli stupratori, a chi ha bruciato bambini. Quest’ultima è stata più volte dimostrata essere una fake news”. È su questa frase che Gasparri ha costruito la sua accusa.

Le reazioni del mondo giornalistico

Immediata la difesa di Goracci da parte di Ordine dei Giornalisti, Usigrai e Cdr del Tg3. Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine, ha parlato di accusa “ingiustificata”, mentre il sindacato dei giornalisti Rai ha bollato l’episodio come “pagina nera” del servizio pubblico, criticando l’uso in fascia protetta di immagini cruente senza contesto.

Solidarietà alla giornalista è arrivata anche da opposizioni e mondo della cultura, che hanno parlato di “intimidazione politica” contro una professionista che da anni racconta il Medio Oriente. La Rai si prepara ora a garantire a Goracci il diritto di replica.