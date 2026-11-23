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Lucia Laura Sangenito, la decana d’Italia, ha compiuto 116 anni nella sua casa di Sturno, in provincia di Avellino. Il sindaco del Paese ha festeggiato con lei l’occasione, dedicandole anche un lungo post sui suoi profili social. Sangenito è la terza persona più longeva al mondo, dopo la britannica Ethel Caterham, 117 anni, e Naomi Whitehead, più anziana della decana d’Italia di pochi mesi.

Il 116esimo compleanno di Lucia Laura Sangenito

Lucia Laura Sangenito, detta Laurina, è la decana d’Italia, la persona in vita più longeva del Paese. È nata il 22 novembre del 1910 ed è stata testimone di tutti gli eventi più importanti della storia del 900 in Italia. Ha vissuto la prima guerra mondiale da bambina, la seconda da ragazza, il passaggio dalla monarchi alla Repubblica e il terremoto dell’Irpinia, che ha devastato la sua terra natia nel 1980.

Il compleanno della decana d’Italia è stato festeggiato non solo dalla famiglia Sangenito, ma anche da tutta la comunità di Sturno, in provincia di Avellino che si è stretta attorno all’anziana per questa importante ricorrenza. Presente alla festa di compleanno anche il sindaco del Comune irpino, che ha affermato che Sangenito sarebbe la terza persona più anziana al mondo.

Le persone più anziane del mondo

Capire chi siano i decani dell’umanità, le persone viventi più longeve, è complesso. Non è infatti facile verificare le effettive date di nascita di tutti coloro che dichiarano di avere più di 110 anni. I documenti possono essere andati perduti, essere stati trascritti male o, a volte, persino non esistere del tutto.

Secondo la ricostruzione del sindaco di Sturno, Vito Di Leo, Sangenito sarebbe la terza persona più anziana al mondo. Davanti a lei ci sarebbero altre due donne, una britannica, Ethel Caterham, di 117 anni, e una statunitense, Naomi Whitehead, che ha 116 anni ma è più anziana della decana d’Italia per pochi mesi.

Il commento del sindaco di Sturno

Di Leo ha scitto un lungo post sul suo profilo Facebook per celebrare il 116esimo compleanno di Sangenito. “Un traguardo straordinario, che riempie di emozione e di orgoglio l’intera comunità e che, per noi, come Amministrazione comunale, rappresenta un privilegio davvero unico: avere nella nostra comunità una donna che ha attraversato più di un secolo di storia, diventandone una preziosa testimone”, ha scritto il sindaco.

“Ma ciò che rende speciale la sua lunga vita non è soltanto la sua straordinaria longevità. È soprattutto ciò che rappresenta: una donna saggia, semplice, umile e solidale, portatrice di quei valori autentici che hanno caratterizzato intere generazioni quali il valore della famiglia, il rispetto, il sacrificio, la solidarietà, la generosità e l’attenzione verso gli altri” ha poi continuato il primo cittadino nel suo post.